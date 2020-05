"¿Primavera Sound?¿Manifestación del 1 de mayo?": críticas a los políticos de Madrid por las aglomeraciones en la clausura del hospital de Ifema

El hospital de campaña que se instaló el pasado mes de marzo en el espacio de la Feria de Madrid (Ifema) para hacer frente a la pandemia ante el colapso de los hospitales madrileños y el alcance de la enfermedad en la región. Este viernes, el espacio ha sido clausurado ante el descenso de nuevos casos y nuevos fallecidos y allí han acudido dirigentes madrileños de todas las formaciones, periodistas y sanitarios.

Entre ellos, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad en la región, también del PP. Además, también han acudido los representantes de Ciudadanos Ignacio Aguado, Juan Trinidad y Begoña Villacís y otros políticos de la oposición como el socialista Ángel Gabilondo, la portavoz de Vox Rocío Monasterio o el representante de Más Madrid, Pablo Perpinyà.

Esta cantidad de personas en un recinto cerrado ha provocado aglomeraciones dentro del espacio, donde no se ha respetado la distancia de seguridad (de dos metros), y han sido criticadas por los usuarios de Twitter. Lo más repetido es que mientras los representantes públicos piden que se cumplan las medidas que aprueban, ellos no las respetan.

Ayuso, ha asegurado ante las cámaras que ha sido "espontaneo". El vicepresidente Aguado le ha quitado importancia al tema y ha señalado que ir con las mascarillas será "nuestro día a día", por lo que "esa distancia se podrá reducir".

Cumplir con las normas sanitarias no es un capricho para todos excepto para los gobernantes de Madrid. pic.twitter.com/tsKfkCn4WC

NO, SI LLEVA TODO EL MUNDO MASCARILLA HAY QUE SEGUIR RESPETANDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD.

NO, NO HA SIDO ESPONTÁNEO. SE HA INVITADO A TODA LA ASAMBLEA DE MADRID.

El concejal Miguel Montejo les ha respondido que se ha invitado a toda la Asamblea de Madrid y que aunque todo el mundo lleve mascarilla "hay que seguir respetando la distancia de seguridad": "Cumplir las normas sanitarias no es un capricho para todos excepto para los gobernantes de Madrid".

Si NO sabes nada de epidemias, es temerario hablar de "estrategias de testeos".

Si NO tienes ni idea sobre cómo recuperar la actividad de 47 millones de ciudadanos/as, sé prudente a la hora de criticar una "desescalada".

Si sabes lo que son 2 metros de distancia, no hagas esto???? pic.twitter.com/GQ4WiTlg3K

