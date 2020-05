"Lo repetimos una y otra vez, hay que parar [...] O paramos el país o no habrá país o bandera que levantar". Son las palabras del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados el pasado día 9 de abril, hace menos de un mes. Unas palabras que muchos usuarios de las redes le están recordando en las últimas horas, después de que ERC haya anunciado que votará en contra de la prórroga del estado de alarma.

La noticia llegó el mismo día en que Pablo Casado anunció que su partido tampoco apoyará la prórroga.

9 de abril. Congreso de los Diputados. pic.twitter.com/yQY98l3v39 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) May 4, 2020

Desde ERC consideran que "no es el mecanismo adecuado". Aseguran que "la centralización ha sido un error" y añaden: "Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma".

El fin del estado de alarma complicaría la coordinación en la desescalada y eliminaría las medidas sociales. Profesores de Derecho Constitucional consideran que las leyes sanitarias son hoy un "insuficiente" paraguas jurídico".

En su cuenta de Twitter, Rufián se ha defendido de las críticas asegurando que "nada cae si el estado de alarma cae".

Entre repartir bocatas de calamares en el cierre de IFEMA mientras criticas el 8M y recibir cualquier decisión del Gobierno complacientemente, hay un término medio. El de la política. Y ahí seguimos. Horizontalidad y corresponsabilidad. Pd. Nada cae si el Estado de Alarma cae. pic.twitter.com/FY4drWafn6 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 4, 2020

Muchos tuiteros, sin embargo, han criticado duramente la posición de ERC:

La posición de ERC es idéntica a la de Díaz Ayuso en Madrid: nosotros somos mejores gestionando y el Gobierno central sólo molesta. Y eso en las dos CCAA con el mayor número de muertos. — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) May 4, 2020

Según ERC, "se ha demostrado que el estado de alarma no era el mecanismo adecuado durante toda esta crisis". Pero esta gente en qué puta realidad vive. — Juanma Ruiz (@JuanmaRuizP) May 4, 2020

ERC anuncia que sumará sus votos con la derecha y la extrema derecha para tumbar el estado de alarma. Otros que anteponen sus intereses de partido al interés de la gente https://t.co/GXkZxZUx2z — Juan López de Uralde (@juralde) May 4, 2020

¿Algún votante de izquierdas que no esté indignado ahora mismo con ERC? — Anubis ???? (@anubispolitico) May 4, 2020

Que estás haciendo politica no lo duda nadie. — Quique Peinado (@quiquepeinado) May 4, 2020

Hace menos de un mes.https://t.co/ANmy2rve7n — Quique Peinado (@quiquepeinado) May 4, 2020

"O paramos el país, o no habrá país que levantar", Gabriel Rufián, 9 de abril de 2020 — Christian Sellés (@chselles) May 4, 2020

La política pretende el bien común. Lo vuestro es otra cosa. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 4, 2020

Otra igual que la de los presupuestos. ????????‍♂️ — Ernesto (@ElfilldeErnesto) May 4, 2020

Cuéntale a virus tu teoría — Topo Estepario ☢️☣️ (@joquedisgusto) May 4, 2020

