'Hoy en Preguntando de rodillas': la entrevista-masaje a Ayuso en Telemadrid que escandaliza a los tuiteros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe estar más contenta que unas castañuelas. Después de meses quejándose del trato informativo que recibía por parte de Telemadrid, Ayuso por fin ha tenido lo que siempre deseó: una entrevista-masaje en la televisión pública madrileña, una entrevista hecha a su medida, objetiva, ponderada y equilibrada para el gusto de la presidenta, como en los mejores tiempos de Esperanza Aguirre. Está claro que quien no llora no mama.

Fue durante la celebración del 2 de mayo. Pero dejemos los detalles a un lado, lo mejor es que vean el nivelazo de las preguntas a las que sometió un periodista a la presidenta, lo valoren y luego seguimos. Aviso: la cara de satisfacción de Ayuso mientras el periodista le hace las preguntas no tiene precio.

Si queréis ver cómo lame el culo un periodista a un político -encima en la tele pública que depende de ese político- dadle al play. Se lo deja tan limpio que hasta a la agraciada le da vergüenza. pic.twitter.com/wz9IodXBOU — Revista Mongolia (@revistamongolia) May 4, 2020

¡Qué ironía! Ayuso ha sido una de las políticas de la derecha que más ha cargado contra TV3, la televisión pública catalana, por el tratamiento informativo que hace del independentismo. No vamos a entrar aquí si en esa cuestión, pero sí nos atrevemos a reclamar a los políticos en general y a Ayuso en particular un poco de coherencia. No puedes hacer aquello que antes has criticado con tanta fiereza.

Madremía TV3! — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 5, 2020

Y claro, en Twitter le han recordado a Ayuso que Telemadrid no es el patio trasero de su casa sino la televisión de todos los madrileños, incluso de aquellos que no han votado al PP.

Ayuso está concentrada para no reírse de tanto peloteo. Vaya nivelito @telemadrid. Y yo me quejo de @canalsur Manda eggsss — Juanma Díaz _Gines (@ProacademyGines) May 5, 2020

Al final se le cae la pregunta entre el peloteo. Telemadrid no se merece esto. pic.twitter.com/m0VbxcUPTo — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 5, 2020

Hoy en Preguntando de rodillas. pic.twitter.com/dA6VewpUOI — David Bravo (@dbravo) May 4, 2020

Ayuso lleva acosando a Telemadrid desde su llegada para volver a los oscuros tiempos del peloteo caudillista. La recuperación de Telemadrid viene con su independencia y credibilidad. Defenderemos la Telemadrid de todos frente a quien quiera destrozarla.pic.twitter.com/4pT2kQKVSd — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) May 4, 2020