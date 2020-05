El presentador Pablo Motos ha vuelto a centrar las críticas en Twitter después de la entrevista realizada este lunes a su homólogo sevillano Roberto Leal, que ha fichado para presentar el programa de Pasapalabra.

A cuenta del rosco, una de las pruebas más complicadas del espacio televisivo, Motos preguntó a Leal: "¿Qué tal va lo de hablar muy deprisa? ¿Lo llevas bien?" A lo que el sevillano respondió: "Yo hablo muy deprisa. Aquí el quid es hablar deprisa y que se te entienda".

Pablo Motos aprovechó para sacar a la palestra el estigma lingüístico de los andaluces: "Lo del acento andaluz, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar o lo vas a dejar?". Y Roberto Leal, con un tono elegante, contestó: "Creo que no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o con la dicción". "Eso creo que será un debate y a mí me encanta que surja, más teniendo a El Monaguillo allí en la mesa", explicó, haciendo referencia al colaborador de El Hormiguero.

Roberto Leal será el nuevo presentador de "Pasapalabra". Pablo Motos le pregunta si va a "suavizar" su acento andaluz para que se le entienda. Ni un solo día sin soltar una gilipollez. pic.twitter.com/saieb714vr — PabloMM (@pablom_m) May 5, 2020

"Yo trataré de articular más, pero en el momento en que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ahí no hay problema. Creo que tienes que ser tú mismo, y si Antena 3 te llama es para que seas tú y no un muñeco", zanjó el presentador sevillano ante la risa inquieta de Pablo Motos.

Las redes han vuelto a afear al presentador del programa de las hormigas, al que le han tildado de "clasista". En los últimos días, Motos ha protagonizado varias polémicas. La última, la semana pasada, cuando se burló de la apariencia física de Fernando Simón. "Parece que lleva varios días durmiendo en un coche", señaló Motos con tono jocoso, entre otras cosas. Sus palabras no sentaron nada bien a la audiencia y provocaron una oleada por las "faltas de respeto" del presentador.

Pablo Motos lo ha vuelto a hacer: deja caer a Roberto Leal que por ser andaluz no podrá hablar rápido en Pasapalabra. Si digo lo que pienso del presentador, no vuelvo a Twitter. — Álvaro López (@a1varo_lopez) May 4, 2020

Pablo Motos acaba de preguntarle a Roberto Leal "¿Que vas a hacer con el acento andaluz? ¿Vas a suavizarlo?"

La respuesta de Roberto "el acento andaluz no tiene nada que ver con la dicción" pic.twitter.com/58l8Ium7x8 — PaQT (@InmaPaquete) May 4, 2020