"Se habla de nueva normalidad y yo quiero la antigua normalidad", ha señalado el tenista Rafael Nadal en una entrevista a ABC. "Yo quiero recuperar mi vida. Yo quiero que la gente se pueda volver a abrazar, pueda volver a trabajar, se pueda reunir sin miedo y confío en que eso va a ser así", ha añadido el deportista.

Entrevista con Rafa Nadal (I): «No quiero nueva normalidad, quiero la normalidad de antes» ???? https://t.co/IJXDrjscma pic.twitter.com/MDJa6DZ1SZ — ABC.es (@abc_es) May 5, 2020

Sobre la gestión de la crisis, Nadal sostiene que deberían estar "los mejores" al frente: "Estamos en una situación tan complicada que necesitamos a los mejores para salir de ella. Ojalá que los que nos tengan que sacar de esta sean los mejores. Quizá no es popular lo que digo, pero lo ideal es que hubiera un grupo de personas que no tuviera ningún tinte político. Da igual si es derecha, izquierda o centro, me da igual. Que sean personas preparadas, cada una en su ámbito, y que no pensaran en unas elecciones o en de qué manera tengo que vender lo que estoy haciendo. Entiendo que es imposible, confiemos que se hagan las cosas de la mejor manera porque llegarán situaciones muy críticas".

Tras estas palabras, Rafael Nadal ha sido Trendinc Topic. Algunos tuiteros le han afeado que su condición de deportista de élite no le convierte en un experto sobre la materia, ya que para la gestión del coronavirus se ha contado con la voz de un consejo de expertos. Al mismo tiempo, otros han recuperado algunas publicaciones de medios en las que habla de sus negocios urbanísticos al margen del tenis.

Pues que lea esto, y que luego él mismo busque a otros "mejores". Madre mía... qué atrevida es la ignorancia. https://t.co/QIzkX7nP2j — Luis Endera (@Luis_Endera) May 5, 2020

Rafael Nadal como analista político es un gran tenista. — israel elejalde (@IsraelElejalde) May 5, 2020

Es como ver a Fernando Simón jugando al tenis: de pena. — David Torres Ruiz (@DavidTorresPub) May 5, 2020

Esta bien como opinión. Dejemos actuar a los expertos en cada materia. — Alberto (@pepecarrol89) May 5, 2020

La normalidad de antes de Rafa Nadal:https://t.co/TuVAx85Ux8 ¿Qué tenista más raro no? En 2012 su familia y él mismo consiguieron que el gobierno balear hiciera una ley personalizada para que pudieran convertir el Centro Internacional de Tenis Rafael Nadal en un hotel. — Transfuga (@ZahoriDisecado) May 5, 2020

Pero también, otros tuiteros han arropado las declaraciones de Nadal, defiendo la figura del tenista ante las críticas recibidas.

➡️Cuando no se reconocen los errores, se deja de tener credibilidad. ➡️No quiero una nueva normalidad, quiero la normalidad de antes. ➡️Me da igual quién gobierne, se han cometido errores. Don Rafael Nadal nos representa. — Negan (@TodosSomosNegan) May 5, 2020

Es como ver a Fernando Simón jugando al tenis: de pena. — David Torres Ruiz (@DavidTorresPub) May 5, 2020

Es curioso ver como se crucifica a @RafaelNadal por hablar con sentido común y decir las verdades y lo que millones de españoles pensamos sin ni siquiera atacar de forma excesiva al gobierno..la intolerancia y el sectarismo de muchos no tiene limites. #granderafa #ejemplo ???????????????? — Jesús Fernández (@IamJesusFdez) May 5, 2020