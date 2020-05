"Verás tú cuando Ayuso se entere de que los atropellos no son contagiosos": cachondeo con la última 'ayusada'

De la autora de hits como "la muerte no es digna, es muerte", "nadie ha muerto por la contaminación", "el hombre no es un ser violento porque el hombre también agrede al hombre", o los atascos como "seña de identidad" de Madrid, llega ahora...

"Todos los días hay atropellos y no por ello prohíbes los coches". ¡Boom! Es la última ayusada que la presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha regalado a cuenta del coronavirus.

Verás tú cuando Díaz Ayuso se entere de que los atropellos no son contagiosos ???????? pic.twitter.com/6j6ZL6wySs

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado este martes a favor de que el estado de alarma termine "lo antes posible". Sus palabras llegan un día después de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya anunciado que no apoyará la prórroga de ese estado de alarma. Ayuso ha asegurado que vamos a tener que convivir con el coronavirus y lo ha argumentado con esa frase, en una entrevista en el programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio.

Sus palabras, como suele ocurrir en cada nueva ayusada (cada muy poco tiempo) han tenido eco en las redes:

— Doña Merkel (En Magalluf) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) May 5, 2020

—Y va a Ayuso y dice que hay que quitar el estado de alarma porque "todos los días hay atropellos y no por ello prohíbes los coches" —¿En serio? —SIIIIII —JAJAJAJAJAJAJAJAJA —JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/IDomz90TlU

— Miriam Tous (@Miriam_Tous) May 5, 2020

— Isolated Alkaláshnikov (@Alkalashnikov_) May 5, 2020

— Javier Durán (@tortondo) May 5, 2020

Principio de Hanlon: "No atribuyamos a la maldad lo que pueda ser explicado por la estupidez". ¿Creéis que se cumple en el caso de Isabel Díaz Ayuso? Abro encuesta:

Decidme que lo que he leído de ayuso en titulares no es verdad, por favor.

— MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) May 5, 2020

Isabel Díaz Ayuso sobre la desescalada: "Todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches". Tierra, trágame.

Sacan a Ayuso a lanzar sus perlas para hacer pasar por normales los sinsentidos que dice Casado. ¿Quién no parece sensato al lado de Ayuso?

Díaz Ayuso es un "a lo mejor no me he explicado bien" continuo.

— Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) May 5, 2020