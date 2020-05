"No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos". Es la reacción del exportavoz en el Congreso y exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, después de que Arrimadas haya anunciado el apoyo de su formación a la prórroga del estado de alarma.

— Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) May 5, 2020

No trabajamos tanto para construir una bisagra.

Girauta, que fue uno de los pesos pesados de la formación hasta la debacle electoral del 10-N, ha reaccionado airado. Tanto Girauta como diferentes cargos del partido ultraderechista Vox, como Macarena Alona, llevan tiempo dedicándose piropos públicos en las redes, por lo que en las redes muchos se están preguntando si acabará en Vox:

