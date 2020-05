Es la voz autorizada en esta crisis sanitaria y la imagen pública de la lucha contra la pandemia en nuestro país: el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Pocos en España no conocen su nombre a estas alturas: Fernando Simón. Aunque en realidad lleva desde 2003 en el cargo, la excepcionalidad del coronavirus le ha dado una enorme popularidad.

Relacionada: Fernando Simón, la voz calmada en plena tormenta

En la era de las redes sociales, se ha desatado incluso un auténtico fenómeno fan, con reacciones diarias a sus comparecencias, que mezclan el reconocimiento y el humor, con vídeos, tuits, ilustraciones, memes... (algunos con decenas de miles de retuits y cientos de miles de reproducciones). Algo que ya vimos durante la aparición de Manuela Carmena en la escena política.

Su estilo calmado, reflexivo y su perfil de experto y con innegable experiencia, ha sido visto por muchos como un soplo de aire fresco. Un puerto seguro en el que refugiarse en tiempos de bulos, fake news y lecciones airadas de toreros, humoristas, tertulianos, tenistas y todólogos. Y por supuesto, en las redes lo han expresado con su estilo:

— Penny Jay (@PennyJayG) May 4, 2020

La situación también le ha convertido en blanco de las críticas de un sector que le recuerda sus declaraciones al principio de la pandemia augurando un impacto muy limitado en nuestro país, en un momento en que todos, partidos políticos de uno y otro signo, y países de todo el globo, mandaban el mismo mensaje.

Rosa, porfavor, revisa las comparecencias de Fernando Simón. Revisa cuando nos decían que si venías de un país de riesgo no pasaba nada, que hicieras vida normal. Recuerda cuando se instó a la gente a ir a la manifestación o cuando las fallas no se cancelaban a pesar de todo.

— fan de Pedro el guapo sanchez (@estresaita) May 3, 2020

— Lidia García ????the queer cañí bot???? (@thequeercanibot) May 4, 2020

No me extraña que odien tanto a Fernando Simón: parece una persona inteligente con una manera de comunicar amable y una masculinidad en absoluto agresiva. Les debe de dar auténtico pavor ver que se puede ser un hombre sin dar angustia.

De este modo, el rostro de Fernando Simón, una voz calmada y experta en una España siempre dividida, se ha convertido para muchos en un sinónimo de comportamiento responsable:

— Desde mi Rebotica (@desdemirebotica) May 6, 2020

Antes de hacer algo siempre pienso: ¿Haría llorar a Fernando Simón? Y si es así, no lo hago

si no te cae bien Fernando Simón no eres de fiar

Una voz que, en ocasiones, nos ha puesto ante nuestros propios errores como sociedad, siempre con educación pero con claridad:

— Quique Peinado (@quiquepeinado) May 7, 2020

Su fama aumentó con momentos, como su ya famosa respuesta a un periodista. El reportero le preguntó cómo era posible que las cifras de fallecidos estuviesen disminuyendo a un ritmo tan alto. Su respuesta se convirtió en meme al instante:

CHOOSE YOUR FIGHTER. pic.twitter.com/k4FZFeQ42B

O cuando sufrió un ataque de tos por comerse una almendra:

Ni la Almendra mata a Fernando Simón, ni Fernando Simón mata a la almendra. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. pic.twitter.com/TDbbtocHSc

— I’ve been blocked too (@Nataliastasio) May 3, 2020