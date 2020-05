Despropósito absoluto en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido la entrada en la fase 1 del plan de desescalada, con 24 horas de retraso y sin firma, pese a las dudas de los expertos y con la dimisión de la directora de salud pública.

Ayer, cuando se conoció la noticia de la renuncia de Yolanda Fuentes, Ayuso aseguró en el programa Cuatro al Día no haber hablado con ella (¡con la directora general de salud!) y trató de vender esa dimisión como una "reestructuración", como si hubiese sido una decisión suya.

"Mi intención desde luego, era reestructurar este área [...] es una decisión que no se toma en media hora, la que yo he decidido con esta reestructuración de la Consejería de Sanidad", aseguró primero. Después insistió para tratar de colar esa idea: "Yo lo que quiero es reorientar la Consejería a todo esto".

— Jorge Moruno (@JorgeMoruno) May 7, 2020

Por si fuera poco, hoy Ayuso ha reconocido que solicitó el cambio de fase tras reunirse con empresarios y que la directora de salid "no quería".

En medio de este caos, ha trascendido que el Gobierno central se inclina por rechazar la petición de Madrid de pasar a fase 1.

Ni he hablado con ella???? Con la mayor responsable de sanidad en la comunidad de Madrid? Mira chica primero dabas risa pero esto ya es muy grave

— Carlos Aguilera (@aguilera79) May 7, 2020

Da la sensación de ser una persona muy infantil. Hace unos gestos que dan la impresión de que no se da cuenta de que la gente la observa.

— Alejandro Ulla (@Alejandro_Ulla) May 7, 2020

"No le preguntado a ella" Ayuso, a su directora de Salud Pública sobre el paso a la fase 1 de la desescalada. Entonces, ¿a quién cojones le ha preguntado? Esta presidenta es peligrosa, es la arrogancia de la ignorancia personificada.

En esta entrevista en la que, de nuevo, derrocha arrogancia y hostilidad, Ayuso miente.

La Directora de Salud Pública HA DIMITIDO porque no quiere aprobar que Madrid pase a Fase 1.

No es ninguna reestructuración. SE HA IDO PARA NO FIRMAR.

Asusta pensar en qué manos estamos. pic.twitter.com/NsKyN7boDf

— Rita Maestre ???? #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) May 7, 2020