Acaba otra semana y seguimos confinados. Las cosas han cambiado un poco, la desescalada ha comenzado y ya podemos hacer algunas cosas. Pero aún hay asuntos clave que están prohibidos. Seguid las normas, por favor...

Por ejemplo ya podemos ir a las peluquerías. La gente estaba deseándolo...

Cuando vas a la peluquería sin pedir cita. pic.twitter.com/ZQmj6LprVx — FERDELES. (@ferdeles) May 7, 2020

Pero en unas provincias se puede hacer unas cosas, en otras no... Es un poco lío, informaos bien

a) Mis auriculares.

b) Mi vida.

c) Ambas son correctas. pic.twitter.com/uBvubUIxPY — La Córdoba ® (@AngiEWhitE_) June 24, 2018

Es que no podemos confiarnos, porque aún hay signos de mucho peligro

Sigue habiendo muchos muertos y estamos empezando a ver cada vez más comportamientos irresponsables. Y eso no puede ser

-¿No será usted madrileño y ha venido a su segunda residencia?

-Ya la digo yo que no, paleta.

-Deje el churro en el suelo con la mano izquierda y aléjese lentamente.

-Es una porra, provinciana. — Apróstata????✂️???? (@haprostata) May 8, 2020

Si Fernando Simón acaba saliendo a la calle con un AK-47, no seré yo el que lo juzgue. — Apróstata????✂️???? (@haprostata) May 8, 2020

Pero en esencia, salvo lo que nos ha traído la pandemia, el mundo está igual, con sus miserias y sus grandezas

No hay dolor más profundo que el de descubrir una infidelidad... pic.twitter.com/8wbq4lCjZ9 — Carl Winslow (@CarlWinslou) May 8, 2020

Si encuentras una de estas y no piensas automáticamente en lanzárselo a alguien para enganchárselo en la ropa, tu niño interior está más muerto que Carracuca. pic.twitter.com/OTX44vKYzq — Hank Solo (@Hank_Solo) May 8, 2020

Los memes ni se crean ni se destruyen, sólo se transforman. pic.twitter.com/UkVmZv5BBk — unmundolibre (@unmundolibre) May 8, 2020

Hay que adaptarse. La Liga por ejemplo, está estudiando hacer partidos a puerta cerrada, con publicidad virtual y tuits de seguidores en las gradas

Pero vamos ya a comentar lo que estáis esperando todos. Ese despropósito absoluto llamado Isabel Díaz Ayuso

Pasó de llevar la cuenta de Twitter del perro de Esperanza Aguirre a presidir la Comunidad de Madrid ¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL? https://t.co/HGkVDa3ZIn — ???????????????????????? (@Arezno) May 8, 2020

–Isabel, ¿qué tal la Comunidad de Madrid?

– pic.twitter.com/e3vro2Wgp0 — Olalá de fua (@olaladefua) May 8, 2020

El otro día recibimos con sorpresa la intención de la Comunidad de Madrid, el territorio más afectado por el coronavirus en España, de pasar a la fase uno del plan de desescalada, pese al número de muertes diarias y los elevados casos de contagios que aún hay. No hay vacunas ni medicinas todavía y los hospitales siguen a tope. De verdad, ¿qué piensan que va a pasar?

Modelo predictivo del paso de Madrid a la Fase 1 y sus consecuencias. pic.twitter.com/89t087pVA8 — Kim Jong-un (@norcoreano) May 7, 2020

Pedir el levantamiento del confinamiento. Descripción gráfica. pic.twitter.com/mZENRV1FCH — Doña Merkel (En Magalluf) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) May 7, 2020

Madrileños celebrando que van a pedir pasar a la fase 1. pic.twitter.com/19T9Pe66mK — Nigger de ghetto (@niggerdeguetto) May 7, 2020

Ya hay que tener autoconfianza ya...

Madrid pidiendo la fase 1 es como cuando yo pido la talla 36 — Concejala D Festejos (@Concejajala) May 8, 2020

Ayuso ha solicitado la Fase I para Madrid y que le dejen comandar el Apolo 16. — Gambazo (@gambazo) May 8, 2020

Se filtra el documento que ha presentado la Comunidad de Madrid a Sanidad para pasar a Fase 1. pic.twitter.com/MN9notFwiF — Carlos Valladolid (de mi puta casa no salgo) (@carvalladolid) May 8, 2020

De camino a solicitar el pase a la Fase 1 pic.twitter.com/NTiVqz1z43 — Xabibenputa (@Xabibenputa) May 7, 2020

- Señor Presidente, hemos recibido un informe de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que puedan cambiar a la Fase 1.

- qué cojones es esto…pero si es un dibujo.

- y parece que lo ha hecho la Ayuso, señor.

- yo ya no puedo más con mi puta vida, joder. pic.twitter.com/fZWDCnIDC2 — Chucki (@chuckiclampy) May 8, 2020

Solicitando el pase a la Fase 1 pic.twitter.com/pM79m8PetY — Xabibenputa (@Xabibenputa) May 7, 2020

Pero la cosa ha ido a peor. Finalmente, Madrid presentó la solicitud, fuera de plazo, sin firma y contra el criterio de los responsables sanitarios

- Hija, ¿qué tal tu examen?

- Me han suspendido.

- ¿Y eso?

- Es que lo entregué 30 horas tarde. No contesté a lo que me pedían y además no lo firme.

- Vamos, que el profe te tiene manía, ¿no?

- Exacto. https://t.co/NJFamxcXkx — ElNota Lebowski ???????? (@elNota_Lebowski) May 8, 2020

Ayuso era de las que aprobaba ella los exámenes o el profesor la suspendía. — Dani Bordas (@DaniBordas) May 8, 2020

Isabel Díaz Ayuso preparando la petición al Gobierno para que Madrid pase a Fase 1. pic.twitter.com/d5T1jPlrrD — Dani Bordas (@DaniBordas) May 8, 2020

A los niños les gustan las pizzas y a las presidentas los documentos sanitarios sin firmar por si acaso. pic.twitter.com/seQWx0KazH — gerardo tecé (@gerardotc) May 7, 2020

Con Cifuentes no habría pasado esto de que a los documentos les faltan firmas. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 7, 2020

Resulta que la directora de Salud Pública de Madrid ha dimitido porque estaba en desacuerdo con la decisión política. Esto es terrible...

La directora general de salud pública de Madrid ha dimitido, abrumada por la excelente gestión de Isabel Díaz Ayuso. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) May 7, 2020

Llamadme cobarde, pero a mí que la directora de Salud Pública de Madrid dimita por no estar de acuerdo con la presidenta Ayuso en pedir el paso a la Fase 1 me acojona viva. Esto no va de política, sras y sres. — Luz Sánchez-Mellado (@luzsmellado) May 7, 2020

ENCUESTA. La culpa de que a Díaz Ayuso le haya dimitido su Directora de Salud Pública es de... — gerardo tecé (@gerardotc) May 7, 2020

Por eso no había firma...

SIN FIRMA. Después de la dimisión de la Directora General de Salud Pública nadie se atreve a firmar el documento que pide pasar a la fase 1. https://t.co/VeUoNDxJrA — Adriana Lastra (@Adrilastra) May 7, 2020

Además, cuando le pidieron explicaciones, Ayuso aseguró que no hablaba con ella desde hace tiempo. ¡En plena pandemia! ¡Con la directora de Salud Púbica! Vamos, peor todavía...

Ayuso dice que hace días que no habla con la directora general de Salud Pública en plena pandemia. Que no sabe por qué ha dimitido. Todos los políticos tienen derecho a equivocarse; a esto, no. — Alfredo Pascual (@Guyb) May 7, 2020

¿Cómo puede ser que la presidenta de una comunidad autónoma no esté en contacto permanente con su directora general de Salud Pública en mitad de una pandemia? ¿Cómo puede tener el cuajo de decir que no habla con ella desde hace días? Me va a estallar la cabeza. — Otis B. Driftwood #EnCasa (@obdriftwood) May 8, 2020

Isabel Díaz Ayuso sobre la dimisión de la directora de salud pública de la Comunidad de Madrid: "No hablo con ella desde hace días". Claro, ¿para qué va a hablar con la directora de salud pública en plena pandemia? — PabloMM (@pablom_m) May 7, 2020

ÚLTIMA HORA: Ayuso nombra a Ronald McDonald como nuevo director de salud pública de Madrid. — Andina (@andina) May 7, 2020

Ahora, en su lugar, han puesto a uno que sí estaba de acuerdo con Ayuso. ¡Arreglao!

Es muy tranquilizador que dimita la Directora General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid por un desacuerdo con el pase a la Fase 1 y media hora después nombren a este señor para el cargo... pic.twitter.com/vIWiNELA5d — Stéphane M. Grueso (@fanetin) May 7, 2020

-Ha dimitido la directora de Salud Pública, pero hemos contratado a esta marmota que dice que ya se puede hacer vida normal. pic.twitter.com/ApWwzBHLjB — Señorita Puri (@SenoritaPuri) May 8, 2020

"Señora, por 1€ más le ofrezco el puesto de directora general de la Sanidad Pública de Madrid" pic.twitter.com/g2IFCS9RVS — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) May 7, 2020

Esto es bastante grave, creo yo...

Una presidenta del PP haciendo triquiñuelas que ponen en peligro la salud pública, ¿dónde está la noticia? — El Jueves (@eljueves) May 8, 2020

En el colmo de la desfachatez, Ayuso ha intentado colar en varias teles la idea de que es una reestructuración que ella quería hacer, pero la propia exdirectora ha explicado en su carta de dimisión que el pase a la fase 1 no está basado en criterios de salud

-¿Te ha dejado tu novia?

-No, solo hemos reestructurado el área de las relaciones personales.

-Pero se ha pirado ella pasando de tu culo, ¿no?

-Es que, sinceramente, no he tenido ocasión de hablar con ella. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 7, 2020

-Siento mucho que te haya dejado tu chico.

-La verdad es que era mi intención reestructurar este área. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) May 8, 2020

-Señora Ayuso, la dimisión de su consejera de salud...

-GUAU GUAU

-Pero, oiga, le preguntaba por...

-Grrrrrr grrrr guau

-Pero...

-Soy Pecas Guau guau guau

-¿Habló con ella antes de...

-AI AI AIIIII GUAU GUAU pic.twitter.com/LQGOCJR04x — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) May 8, 2020

¡Pero si es que el propio consejero de Sanidad ha reconocido que Madrid no cumple los requisitos!

El consejero de Sanidad reconoce que la Comunidad de Madrid no cumple ahora mismo los criterios del Gobierno central para pasar a la fase 1 de la desescalada, aunque la hayan solicitado. Los madrileños están en manos de auténticos dementes. https://t.co/uMSrq3zx28 — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) May 8, 2020

En serio... ¿qué esperabais los madrileños, QUÉ ESPERABAIS EXACTAMENTE DE ESTE GOBIERNO? Qué vergüenza. https://t.co/nrXDLG9Mvs — Luis Endera (@Luis_Endera) May 8, 2020

Nadie al volante en la Comunidad de Madrid

Llega a tu quiosco NADIE AL VOLANTE. La primera revista satírica elaborada únicamente con declaraciones reales. pic.twitter.com/LXK6jWoD0k — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) May 7, 2020

Y ahí es donde guardamos el cerebro de Isabel. pic.twitter.com/FaGbvuyJm3 — gerardo tecé (@gerardotc) May 8, 2020

No es una cuestión de matices. Es todo tan de traca, que hay que taparse los ojos, los oídos y la nariz para seguir defendiendo a Ayuso

Pudimos tener a Ángel Gabilondo pero. — Yeyo de Bote ???? (@yeyodebote) May 7, 2020

Y eso, teniendo más fe en los seguidores de Ayuso que el propio PP...

Algunos tenemos más fe en el nivel intelectual del votante de derechas que los políticos de derechas.https://t.co/bGWbMbrZUp — gerardo tecé (@gerardotc) May 8, 2020

¿Y en qué consiste la campaña, Paco? ¿En obligar a Ayuso a presentar documentos sin firma porque le dimite la gente para no comerse el marrón de sus locuras? Qué maquiavélico el socialcomunismo. https://t.co/5shyLHfubL — laquintacolumna (@laquintacolumna) May 8, 2020

Tras estallar todo, la propia presidenta reconoce ahora que solicitó el cambio de fase tras reunirse con empresarios. ¡Boom! Y lo dice como si fuera normal

Microrrelato de terror: Tras reunirse con sectores económicos cambió de opinión. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 8, 2020

Casado: "El nombre de los expertos tiene que ser público para saber quién decide sobre nuestras vidas". El de los empresarios que decidieron con Ayuso pedir pasar a la fase 1 en Madrid también deberían de ser públicos. — Pilar Velasco (@Pevelasco) May 8, 2020

Ahora exigimos saber el nombre de esos empresarios https://t.co/nnGlMhqZ2r — The_Gabrich (@The_Gabrich) May 8, 2020

Versión demagógica de lo de Madrid: confinados en chaletes con piscina convencen a Ayuso de que los curritos hacinados en pisos de 65m2 deben ir a salvar sus negocios jugándose la vida. — Fernando Aranguren ???????? (@FerAranguren) May 8, 2020

A mí me parece lógico que se escuche y se intente complacer a los empresarios porque digo yo que esta gente tendrá que seguir produciendo para vendernos sus productos cuando todos ESTEMOS MUERTOS. — Eva Hache (in da house) (@eva_hache) May 8, 2020

Los empresarios lo mismo te generan riqueza que te recetan Paracetamol de 600. https://t.co/0WbyHFFBDN — Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) May 8, 2020

Escuchar a Ayuso da miedo. Es así de simple. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 8, 2020

También ha admitido que la directora de salud "no quería" el cambio de fase. Vamos: que los empresarios sí y los responsables sanitarios no. Y ya sabéis a quién ha decidido escuchar (por si a estas alturas alguien dudaba)

La Directora General de Salud Pública es una doctora. Los empresarios son empresarios. Ayuso es Ayuso. https://t.co/ROp2qX6cb1 — David García (@srgarcia) May 8, 2020

-Isabel Díaz Ayuso, llega el momento de la verdad. ¿Haces caso a los médicos o eliges la caja?

- Hemos venido a jugar; la caja, la caja. pic.twitter.com/mMpQZiIs9m — Javier Durán (@tortondo) May 8, 2020

- ¿La bolsa o la vida?

- La Bolsa. pic.twitter.com/2yVbEUlEnT — Javier Durán (@tortondo) May 8, 2020

Cuando la gente es lo último y el mercado lo primero pic.twitter.com/apuNpkQ31q — Carmen Romero???? (@carmenrogo10) May 8, 2020

"Ayuso admite que nos gobierna la CEOE". https://t.co/f7pNbf8E7b — Siberet (@SiberetSiberet) May 8, 2020

Me siento segurooooooo

Isabel Díaz Ayuso es la que propone un fin de semana de fiesta en un campamento de verano donde ha muerto gente en extrañas circunstancias. — Javier Durán (@tortondo) May 6, 2020

La conclusión era de esperar: Sanidad ha rechazado la solicitud de Madrid.

Madrid no pasa a la Fase 1 pero se lleva el juego de mesa del coronavirus y el aplauso de Fernando Simón. — Paula (@pppua) May 8, 2020

El Ministerio de Sanidad procesando la petición a Fase 1 de la Comunidad de Madrid... pic.twitter.com/0WVjb3Ev9Q — Carl Winslow (@CarlWinslou) May 8, 2020

¡Ohhh, qué sorpresa!

El Gobierno ya ha revisado la petición de Ayuso de que Madrid pase a Fase 1: pic.twitter.com/85mQ6kIXqz — Aureal (@Aureal) May 8, 2020

No es la única, por cierto

Madrid no pasa a la fase 1. Ni Billy el Niño tampoco. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) May 7, 2020

Ahora en el PP ya pueden hacer lo que querían. Criticar al Gobierno. De hecho es que no han podido ni esperar...

Madre mía, ya han sacado la basura y hasta la noche no pasa el camión a recogerla. pic.twitter.com/4oYJEB4Mmm — ???????????????????????? (@Arezno) May 8, 2020

A la Comunidad de Madrid le van a decir "NO" a pasar a la fase 1. Ayuso ya tiene comprado el 'rimmel' y ensayadas las pataletas ante una legion de periodistas. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) May 8, 2020

Y todo esto, amigos, los de la matraca del 8M, que machacaron durante semanas al Gobierno porque había empezado tarde a tomar medidas

Los que dicen que el 8m provocó la pandemia, pero que el confinamiento no sirve para nada, ¿qué hacemos con ellos? — Anita Botwin ???? (@AnitaBotwin) May 8, 2020

Los que más se han llenado la boca con el "respeto a los muertos" son los que están dando un espectáculo bochornoso en CAM, donde ya no hay manera de ocultar al elefante en la habitación: un gobierno que juguetea con la salud de sus ciudadanos sin escuchar a los técnicos. — !rodoH (@eurhostia) May 7, 2020

Pero no os asustéis, peor sería que Casado quisiera hacer algún día este tipo de cosas en toda España ¿no?

Oye pues está bien saberlo pic.twitter.com/tu8c38kC2m — Eduardo Rubiño????️‍???? (en casa????) #SaldremosEnComún (@EduardoFRub) May 8, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

-Episodio cuatro: "Quién nos iba a decir que en 2020 Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe muerto y Guti en su casa un sábado por la noche"

-Episodio cinco: "He bajado la basura y me han insultado desde un balcón. Desde el mío. Aprovechan cualquier ocasión"

-Episodio seis: "Por todos es sabido que el PP maneja mejor que nadie las crisis. Lo demostraron con el 11-M, el Prestige, el Yak-42 y el metro de Valencia"

-Episodio siete: "La Policía parando coches para preguntar de dónde vienen y adónde van. Como los filósofos pero con multas"

-Episodio ocho: "Si Vox hubiera gestionado la crisis del coronavirus tendríamos de presidente al pangolín"

-Episodio nueve: "A lo mejor Rajoy no se ha enterado que hay una pandemia y criticamos por criticar. Lo mismo en el Marca no han dicho nada"

-Episodio diez: "La renta mínima es injusta porque la pagamos todos los españoles, no como el Castor o las autopistas, que lo pagaron chinos y japoneses"

-Episodio once: "–¡Te escribo porque el Gobierno me está silenciando! –Enciende el micrófono de la videollamada –Ah, vale"

-Episodio doce: "Se controlará que los runners sean auténticos. Habrá que llevar el certificado de divorcio encima"

-Episodio trece: "La pizza le gusta a los niños y la cocaína a algunos adultos y eso no quiere decir que haya que dársela"

-Episodio catorce: "No al estado de alarma, o como diría Rajoy, 'Cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político'"

-Episodio dieciséis: "Abascal ha echado la culpa del coronavirus AL COMUNISMO. Desde el punto de vista del humor, esta derecha es impagable"