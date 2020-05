"Telita el nivel": una senadora del PP difunde una 'fake news' sobre una "demanda por homicidio" contra Iglesias, Illa y Simón

Cristina Ayala, senadora del PP, fue ampliamente criticada este domingo en redes sociales por difundir una noticia falsa en la que se aseguraba que el bufete Cuatrecasas denunciaría a Pablo Iglesias, Salvador Illa y Pablo Simon por homicidio.

El bufete, empresa en la que trabaja Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo que emitir una respuesta que desmentía la noticia. La información, publicada en el portal Mil21, ya ha sido borrada. La senadora, tras todo esto, también eliminó el tuit que recogía la noticia.

Las redes han sido muy críticas con la política, a la que acusan de haber sido altavoz de una noticia falsa.

La bannificación ya no se juega a nivel de troll facha de base. Respuesta de Cuatrecasas a una senadora del PP. https://t.co/zF8tXULUe7

Cuatrecasas acusando a la Senadora Ayala del PP de difundir Fakenews...

What a time to be alive pic.twitter.com/LkpPmyrLnp

