Pocas cosas como el recurso al insulto para demostrar la falta de argumentos. Y si hablamos de insultos, pocos políticos hay en la actualidad que se prodiguen tanto en ellos como Marcos de Quinto y Juan Carlos Girauta, como hemos visto en múltiples ocasiones en las redes sociales. Precisamente hoy el primero de ellos ha protagonizado hoy una polémica a cuenta de un insulto, en respuesta a un tuit del segundo. Dios los cría...

El millonario diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, ha llamado hoy "payaso" al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Fue su 'argumento' para apoyar un tuit de Girauta criticando la renta básica, a la que denominó "morterada de millardos".

El propio Iglesias respondió al exabrupto, defendiendo el Ingreso Mínimo Vital y al tiempo la profesión de payaso. (Lo hizo incluyendo una foto del Joker, provocando cientos de chistes y reacciones, por cierto).

Pero no es la primera vez que De Quinto llama "payaso" a alguien en las redes. Se lo ha llamado a Torra y también a Puigdemont.

De hecho son bien conocidos los insultos y las salidas de tono del diputado de Ciudadanos en las redes sociales. Como cuando llamó "bien comidos pasajeros" a personas rescatadas por el Open Arms. Así es, un millonario llamando "bien comidos" a los migrantes rescatados por una ONG en una patera en medio del mar.

También le hemos visto prodigarse insultando a usuarios de Twitter. Un representante público dedicando palabras como "fascista","troll de mierda", "miserable" o "Basura".

Me siento avergonzada de que un representante público se dirija en estos términos contra cualquier ciudadano. No soy de bloquear, sencillamente dejaré de seguirte por levantar calumnias contra mi marido. pic.twitter.com/SpoHR62uU3

Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a tí 🙂

La cosa llegó a tal nivel que tuvo que perdir perdón en un tuit en el que sin embargo, de nuevo, tildó a sus críticos con una nueva faltada: "Deficitario educacional". No puede evitarlo, parece.

No estoy acostumbrado (ni me quiero acostumbrar) a que la gente me insulte. A quien no le guste lo que escribo, que no lo lea.

Lamento que alguna vez haya respondido con la misma moneda, pero no es agradable tener que soportar continuamente a tanto deficitario educacional.

— Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 18, 2019