Un diputado de Vox confunde al ministro Alberto Garzón con su hermano y sale escaldado

Impagable momento el que ha protagonizado Ignacio Garriga, diputado de Vox, durante la comparecencia del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el Congreso de los Diputados. Acudía el diputado de la ultraderecha con toda la artillería cargada para atizar sin piedad al ministro. En la línea de Vox, Garriga no quería hacer prisioneros, así que empezó su turno de palabra arremetiendo contra Alberto Garzón por haber insultado a los cuatro millones de españoles que han votado a Vox tras preguntarse en Twitter cómo se podía votar a un partido cuyo líder, Santiago Abascal, "dice tantísimas atrocidades y animaladas". En concreto, Ignacio Garriga se refería a este tuit del pasado 6 de mayo:

Pero, un momento, ¡paren las máquinas! El autor del tuit al que se refiere el diputado de Vox no es Alberto Garzón, sino Eduardo Garzón, economista y hermano de Alberto. El propio ministro no ha dejado pasar la oportunidad de darle lo que viene siendo un buen zasca al ultraderechista Garriga. Como en Tremending también pensamos que que una imagen vale más que mil palabras, dejamos aquí la escena íntegra:

Han oído bien, sí: una de las cosas que reprocha Garriga al ministro Garzón es "presuponer que los votantes de Vox no saben lo que votan o que votan sin informarse". Como dice Garzón no sabemos el nivel de información que manejan los votantes de Vox, pero lo que sí sabemos es que algunos de sus representantes no están precisamente bien informados. Y es que al Congreso hay que ir aprendido o al menos eso sí que se le presupone a cualquier buen parlamentario.

