"Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Kike Sarasola y a Carlos. Lo que están haciendo es de una tremenda generosidad". Así agradecía Pablo Casado el pasado 25 de abril al empresario por ceder algunos de sus establecimientos hoteleros para alojar a profesionales sanitarios y a pacientes. Mientras, a su lado, Ayuso asentía. Sucedió durante una visita al hotel Room Mate Óscar, de la cadena del empresario Kike Sarasola. "Todo el mundo recordará que cuando lo necesitamos estuvieron a la altura", insistía.

Sus palabras han sido recordadas hoy en las redes sociales, después de trascender que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva dos meses alojada en una suite de lujo propiedad de la cadena del empresario hotelero y de aparecer en el portal de Transparencia un supuesto contrato de más de medio millón de euros adjudicado también a Room Mate, que posteriormente han modificado asegurando que se trataba de un "error".

Relacionado: "La Comunidad de Madrid ha dado más supervillanas que Marvel": los tuiteros analizan el "AyusoGate"

El vídeo fue grabado durante la visita que Casado y Ayuso hicieron al hotel situado en el centro de Madrid, acompañados de los medios de comunicación. En esa visita, Casado pidió una rebaja fiscal y ayudas para el sector.

Ambos dirigentes también han publicado en sus cuentas de Twitter alabanzas a la cadena hotelera y a su propietario, citando sus cuentas en la red social, en varias ocasiones:

Pueden agruparlos en hoteles que ya se han ofrecido, como @roomMateHotels y otros muchos más. Madrid no puede abandonar a nadie.

‼️Pido al Gobierno de España no dejar abandonados a su suerte a los turistas que aún quedan en Madrid.

He visitado con @IdiazAyuso uno de los 25 hoteles cedidos para enfermos de coronavirus y profesionales sanitarios. Una idea pionera en Madrid por la generosidad del sector turístico en el peor momento de su historia. Gracias a todas las firmas solidarias como aquí @RoomMateHotels pic.twitter.com/EeiJqRyhDw

Otras redes sociales del Partido Popular también colgaron ese vídeo y otras imágenes del hotel:

Estos son algunos de los comentarios que el vídeo ha suscitado hoy:

— Quique Peinado (@quiquepeinado) May 13, 2020

Esto me recuerda un poco, que cuando M.Rajoy hablaba de alguien bien, al poco tiempo caía por corrupción

— Alfredo Morte (@AlfredoMorte) May 13, 2020

Faemina y Casado.

— Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) May 13, 2020