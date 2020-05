¿Cómo va esa pandemia amigos?

Vamos con un poco de humor contra el virus, porque no hay nada en estos momentos como provocar risas

Mientras muchos seguimos en casa, ahí afuera sigue el mundo, maravillándonos a cada momento con los más pequeños detalles y también los más grandes

Esta semana las cosas han cambiado algo. Ahora muchas Comunidades Autónomas se encuentran en la llamada fase 1 de la desescalada, donde se pueden hacer muchas cosas más

Los que pueden lo han cogido con ganas

Las cosas avanzan y parece que pronto podremos dejar atrás lo peor de esta crisis

Lamentablemente Madrid no es una de esas Comunidades aún. Y con los gestores que tenemos veremos cuánto nos queda...

En cualquier caso hay que tener cuidado, porque sigue habiendo muchos muertos y como haya un repunte va a ser muy duro…

Esto no ha acabado. El virus sigue circulando y podría volver a ser un desastre si no lo hacemos bien. Al virus le da igual qué número le pongamos a la fase. Vamos a hacerlo bien, anda.

Pero no hay que tener dudas, conociendo a la sociedad española ya sabemos cuál será la reacción

Siendo sinceros, no estamos en la mierda gracias a Fernando Simón. Ahora mismo la supervivencia y todo el peso del país descansan sobre las caracolas grises de su pelo

Pero hablemos de Ayuso. ¿Qué te pasa Ayuso? Lo suyo empieza a tomar tintes trágicos

Vamos a recapitular porque menudo recorrido... Pidió la fase uno de forma irresponsable sin cumplir los requisitos, le dimitió la directora de Salud Pública, intento vendernos que era ella la que la había echado…

Cada vez que habla sube el pan: que si la ‘d’ de Covid-19 es de diciembre, que si el virus nos une mucho genéticamente a nosequién, que si lo mejor para el coronavirus son los techos altos… Por no hablar de lo de tirarse dos meses dando comida rápida a los niños...

Decepcionado por que Ayuso no haya dicho que COVID empieza por Co porque es cosa de los comunistas. https://t.co/tZ8JsSOP2F

— The Raven (@the_raven77) May 11, 2020

No nos das tiempo, Isabel. Es demasiado material por día. ¡Por favor! ¡Por ti y por todos, dosifícate!

A mí no me da la vida para ponerme al día con las noticias de Ayuso.

Este martes conocimos que la Comunidad ha adjudicado a dedo un contrato de 30.000 euros para hacer vídeos sobre el coronavirus al reportero Cake Minuesa. Hay que ver los liberales y las paguitas...

Pero es que además ha trascendido que Ayuso lleva dos meses viviendo en un apartamento de lujo de un empresario hotelero valorado en 6.000 euros al mes. Propiedad del dueño de la cadena Room Mate

A mí me ponen un apartamentito de esos, y me tienen que sacar los Geos del aislamiento.

Tras descubrirse el pastel y al no aclarar quién lo pagaba ahora dicen que será Ayuso quien lo abone. ¿De qué me suena todo esto?

Y parece que le han hecho una buena rebaja, porque aunque el precio habitual de la suite era de unos 200 euros al día, dicen que le van a cobrar 80 euros. Qué bueno es saber encontrar gangas...

Alguien importante me dijo una vez que una cosa llamativa de España es lo barato que resulta ser rico. Superado cierto umbral, no hay incremento de precios sino meseta. https://t.co/7UvEubsx39

Y espérate, porque hay más. Ahora al parecer no era un apartamento: ¡son dos! ¿Pagará Ayuso los dos?

Y este martes apareció en el portal de Transparencia la adjudicación de un contrato por valor de 565.000 euros a la empresa propietaria del hotel, Room Mate S.A. Después la Comunidad de Madrid lo ha atribuido a un "error" y lo ha subsanado cambiando la empresa beneficiaria. Uf...

Ay, Ayuso...

-A los que queréis que me vaya...NO ME VOY... ME QUEDO! pic.twitter.com/MZ0D551pAB



Lo de esta señora es único. Aún cuando pase el tiempo y se acabe yendo de la política la seguiremos recordando

Me he dado un golpe en la cabeza y me he quedado ayuso.

— Sunamitta ???? (@Sunamitatheone) May 10, 2020