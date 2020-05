Probablemente son los mismos que llevan dos meses hablando de la manifestación feminista del 8-M. Los mismos que llevan ese tiempo llamando "sepulturero" a Pedro Sánchez por no haberles confinado antes. Pero este miércoles se han manifestado sin guardar distancias de seguridad, para hacer una cacerolada contra el Gobierno, pedir su dimisión y gritar "libertad" desde uno de los barrios más ricos de Europa.

— Vicent Montagud (@vicentmontagud) May 13, 2020

Este domingo ya vimos el primer conato. Caceroladas y gritos de decenas de personas desde los balcones del barrio de Salamanca, cuyos residentes disfrutan de algunas de las viviendas más caras del país junto a tiendas y restaurantes de lujo. Ver a esos privilegiados protestar ya provocó la hilaridad en las redes sociales, que la definieron como "La Revolución de los Cayetanos".

En su última sesión de protesta han ocupado varias calles en la zona de Núñez de Balboa, ataviados con cacerolas y banderas de España (algunas de ellas preconstitucionales), dejando escenas de aglomeraciones, sin guardar distancias de seguridad, en medio de una pandemia mundial de una enfermedad para la que aún no hay cura ni medicación, que sigue matando a más de 180 personas al día en nuestro país.

La reacción en las redes ha sido una mezcla de indignación y de ironía en forma de tuits, chistes y memes:

— miriam alonso (@alonsmiriam) May 14, 2020

— Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) May 14, 2020

— Isabel Díaz Ayuso , Presidenta cuqui fake (@Idiazaquso) May 13, 2020

— Javier Durán (@tortondo) May 13, 2020

— Stéphane M. Grueso (@fanetin) May 13, 2020

— Pablo Machuca (@ochinabos) May 13, 2020

Ojo que los Cayetanos han sacado LOS PALOS DE GOLF en la manifestación. Es que lo ves en un sketch y no te lo crees. pic.twitter.com/eBzjbOU9X7

— Quique Peinado (@quiquepeinado) May 13, 2020

El tío que le da con un palo de golf a una señal de tráfico no es consciente de lo que representa eso. Así de fuera de la realidad viven.

— Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 13, 2020

— Dani Bordas (@DaniBordas) May 13, 2020

—No me planche bien bien la bandera, que quiero darle un toque revolucionario a la manifestación. —Sí, señorito.

— El Jueves (@eljueves) May 13, 2020

— La vecina rubia (@lavecinarubia) May 14, 2020

Está muy claro que la empatía y la educación no se compran con dinero.

— Antón Losada (@antonlosada) May 14, 2020

Joder. No encuentro el palo de golf para salir a defender la Libertad.

— Luis Endera (@Luis_Endera) May 14, 2020

— gerardo tecé (@gerardotc) May 13, 2020

— Guillermo Rodríguez (@guirodi) May 13, 2020

— Ismael Serrano (@SerranoIsmael) May 13, 2020

Señalaban que grandes aglomeraciones como las del 8M propagaron el virus. Ahora, envueltos en banderas, tras tantos sacrificios y muertos, ellos alientan concentraciones en la calle. Está claro que cuando criticaban el 8M no lo hacían por motivos sanitarios.

— Aquel Coche (@Aquel_Coche) May 14, 2020

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 14, 2020

— Ana Ruiz Echauri (En casa ????) (@anaruize) May 13, 2020

— Roy Galán (@RevolutionRoy) May 13, 2020

Esa gente que hoy se ha manifestado en la calle al grito de libertad y diciendo que tenemos un presidente dictador por no permitirles salir es la misma gente que lleva dos meses llamándole sepulturero por no haberles encerrado antes.

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 13, 2020

Los vecinos del madrileño barrio de Salamanca se han manifestado porque ya no aguantan más tiempo encerrados en sus casas de medio millón de euros.

— Pastori Filigrana (@PastoriFiligran) May 13, 2020

La empleadora que te paga 600 euros como interna, el casero que te echó para alquilar el piso en b&b, y el dueño del restaurante que nunca has visto y que te da de alta 4 horas de las 10 que trabajas han salido a la calle a exigir libertad para seguir explotándote. pic.twitter.com/5PdtrBae7R

Gladys, ¿dónde guarda mi mujer las cazuelas? He de luchar por la libertad.

— Anita Botwin ???? (@AnitaBotwin) May 14, 2020

— cristina fernandez (@juevesantes) May 13, 2020

No se puede ser más irresponsable ni contar con más tolerancia oficial. Con personal así el virus no se irá ni con vacuna. ¿Hasta cuando se van a permitir estas muestras de estulticia? ¿Se multa a gente que pasea sola por el monte y a estos no? https://t.co/fvLzlr6OCe

— Juan Ramón Lucas (@JuanraLucas) May 14, 2020