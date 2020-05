Decenas de vecinos del madrileño barrio de Salamanca salieron este miércoles a la calle, sin guardar la distancia social exigida, para reclamar la dimisión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno por su gestión de la crisis sobre la pandemia del coronavirus. Al grito de "libertad" y con una sonora cacerolada, los vecinos del barrio más rico de Madrid se saltaron el confinamiento. Y ya van tres veces.

Al principio, la acumulación de personas en la calle Núñez de Balboa se vio con ironía, pues cómo es posible que los residentes de uno de los barrios más pudientes de España sean "el reflejo de lo harta que está la sociedad española", como así indicaron algunas webs y cuentas de Twitter.

Ahora, tras tres días de "protestas", son muchas las personas que han criticado estas acciones, ya que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Especialmente, los trabajadores que han cuidado de la ciudadanía durante la crisis han mostrado su rechazo hacia estas caceroladas.

— La Doc (@SorginDoc) May 13, 2020

Soy medica, llevo 2 meses trabajando una media de 12h al día, 6 días por semana. El mismo tiempo que llevo sin ver a mi pareja y mi familia por trabajar en otra comunidad. He visto morir gente SOLA,he tenido que seguir trabajando aunque solo quisiera llorar. SOIS ESCORIA HUMANA. https://t.co/Gr665T1uf6

"He visto morir gente SOLA,he tenido que seguir trabajando aunque solo quisiera llorar. SOIS ESCORIA HUMANA", ha escrito indignada una médica desde su cuenta de Twitter. En un hilo, esta profesional reprocha que lleva dos meses trabajando una media de 12 horas diarias durante seis días a la semana, "el mismo tiempo que llevo sin ver a mi pareja y mi familia por trabajar en otra comunidad", añade.

Asimismo, tacha de "egoísta" la actitud de estas personas: "Lo único que habéis tenido que hacer es quedaros en vuestro sofá de cuero y vuestras casas de marqueses de zona alta. Y encima os creéis con derecho a salir a protestar, a ponernos a todos en riesgo", apostilla.

Muchos compañeros de profesión, así como otros trabajadores que no se han podido quedar en casa durante el confinamiento, han secundado las palabras de esta médica.

— La Doc (@SorginDoc) May 13, 2020

He visto gente de entre 40-60 años sin enfermedades previas ahogarse sin comprender que les pasaba y tener que explicarles que se les intubaría sin poder asegurarle si despertaría despues "Doctora,me saldre de esta?".Y solo querías llorar. Pero te comías tus lagrimas y seguias.

— La Doc (@SorginDoc) May 13, 2020

He visto compañeros caer, uno tras otro. Compañeras exhaustas y agotadas que rompían a llorar en los pases de guardia porque no podían mas. Aterrados y solos en sus casas por haberse alejado de todo aquel que querían para protegerlos.

No tenéis ni puta idea de todo lo que he visto y vivido. De lo que hemos pasado y estamos pasando los sanitarios, todo el personal en este país. De que NO HA ACABADO NADA. De que seguimos sin tener tratamiento, sin conocer la enfermedad, que seguimos colapsados.

— La Doc (@SorginDoc) May 13, 2020