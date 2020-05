Ya es jueves, y vamos acabando otra semana de esta cuarentena

Vamos a con una nueva edición de nuestras 'Crónicas de la Cuarentena', en esta ocasión con un título homenaje a los tres tuits más graciosos de las últimas horas y con las fotos que más nos han hecho reír. Porque nuestros queridos tuiteros consiguen siempre sacar lo mejor de lo peor.

La cosa se está haciendo muy larga...

Estos últimos días, con el cambio de fase en algunos territorios, al menos ha cambiado un poco para alegría de sus vecinos...

-Me he tomado una cerveza en una terraza y he llorado.

-No lloraste cuando nació tu hijo.

-Ahí, con su espumita.

-Ni cuando murió tu madre.

-Al fresco, con su cigarrito.

— Puercoespanda ???? (@Puercoespanda) May 12, 2020