"Ana Rosa lleva muchos años y hemos aprendido a convivir con ella": críticas a la presentadora tras comparar la covid-19 con el sida

Ana Rosa Quintana se ha convertido un clásico de Tremending, especialmente en estos últimos meses de pandemia. La presentadora de Telecinco está mostrando cierta obsesión con el estado de alarma decretado por el Gobierno, con el que se muestra crítica día sí y día también. Hablar todos los días del coronavirus y de lo mal que lo hace el Gobierno con el estado de alarma puede resultar agotador y puede llevarte a decir cosas de las que luego te puedas arrepentir.

Como mucha gente no podía creerlo (ciertamente parece increíble) aquí está la prueba. Sí, Ana Rosa Quintana ha comparado el coronavirus, que se puede contagiar incluso al hablar, con el sida, que es principalmente de transmisión sexual y para el que existen medidas de protección. pic.twitter.com/mtufqdTtSy — PabloMM (@pablom_m) May 18, 2020

Eso es más o menos lo que le ocurrió a Ana Rosa este pasado lunes, cuando comparó el coronavirus con el virus del sida. "¿Cuántos años lleva el sida? ¿Diez años? Todavía no hay vacuna y hemos aprendido a vivir con él", afirmó la presentadora, para luego añadir: "Del coronavirus no hay tratamiento viral ni vacuna. Tú no puedes alargar esto eternamente así que tendremos que hacerlo de forma inteligente para protegernos". Eso sí, sin estado de alarma, que a Ana Rosa le pone de los nervios.

Las críticas en Twitter han sido las esperadas. La legión tuitera piensa lo mismo que ustedes: ¿cómo se le ocurre hacer esa comparación? Aquí dejamos algunas de las más destacadas.

Ana Rosa lleva muchos años y hemos aprendido a convivir con ella. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 18, 2020

Dice Ana Rosa Quintana que no podemos seguir confinados más tiempo y que tenemos que convivir con el COVID-19 igual que lo hacemos con el SIDA... Así que ya sabéis, si no queréis pillar el coronavirus, usad condones... ???????????????? — Protestona ???? (@protestona1) May 18, 2020

Ana Rosa Quintana compara la covid-19 con el SIDA: "Hemos aprendido a vivir con él". MIENTES: no convivimos con el SIDA, nos protegemos. Desde 1980 el preservativo ha evitado 50 millones de infecciones y 80 millones de embarazos no deseados. Eres ignorante, perversa o ambas. — Luis Gonzalo Segura (@luisgonzaloseg) May 18, 2020

Ana Rosa Quintana ha criticado el confinamiento en Madrid por el coronavirus porque "el SIDA lleva muchos años y hemos aprendido a convivir con él". En serio, ha comparado un virus que se puede contagiar al hablar con otro que es, principalmente, de transmisión sexual. pic.twitter.com/dLYdbSs645 — PabloMM (@pablom_m) May 18, 2020

"El SIDA lleva muchos años y hemos aprendido a convivir con él". Ana Rosa Quintana, viróloga solo los lunes. — Kerrymalamadre ???????? (@kerrymalamadre) May 18, 2020