La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido con incredulidad a las acusaciones de Vox al Gobierno de "malgastar" el dinero en "propaganda" a costa de la violencia a las "mujeres heterosexuales", en vez de conseguir EPIs para el personal sanitario.

Asimismo, la formación ultraderechista aseguraba que la violencia doméstica había disminuido durante el estado de alarma y ponía en duda los datos presentados por la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado de la Violencia de Género.

Una intervención que la diputada de Podemos ha calificado de "insulto" a las víctimas de violencia machista. Además, Montero ha defendido la necesidad de atender las desigualdades que afectan a las mujeres y que la pandemia "redobla la urgencia" de la agenda feminista, algo que Vox y PP cuestionan.

Existe una desigualdad estructural y todavía algunos grupos parlamentarios se atreven a negarlo ???????? pic.twitter.com/k0z15pjM4X — Irene Montero (@IreneMontero) May 18, 2020

"¿Cree que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que esté justificando que haya millones de mujeres en este mundo hoy, a día de hoy, que no saben qué hacer mañana, que no saben si van a poder comer mañana, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos mañana si a la vez tienen que ir al trabajo? ¿Creen que eso es casualidad?", ha contestado a la diputada de Vox Carla Toscano cuando ha cuestionado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Este indignado discurso de Montero ha emocionado a sus compañeros de partido, que han querido hacerse eco en las redes sociales: "La Ministra de Igualdad, Irene Montero, contestando a Vox. No voy a comentar el vídeo. Simplemente, tienes que verlo", ha comentado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

"Se puede decir más alto pero no más claro". Su contundente lección a Vox en la lucha contra la violencia de género ha levantado muchos aplausos en Twitter.

Irene Montero intentando hacer reflexionar a dos amebas ????

