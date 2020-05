La celebrada pregunta de Errejón que ha descolocado al ministro del Interior: "¿El derecho de manifestación está vigente o no?"

Después de tres horas de debate en el Congreso para ampliar el estado de alarma, subió a la tribuna el líder de Más País, Íñigo Errejón, en la que ha sido una de las intervenciones más celebradas y aplaudidas en las redes sociales.

La legión tuitera celebra sobre todo la interpelación de Errejón al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha pedido explicaciones sobre "si el derecho a manifestarse está vigente o no" o si, acaso, estuviera vigente para unos sí y no para otros. "¿Depende del barrio? ¿De los apellidos compuestos?", insistió el líder de Más País. Pero lo mejor es lo vean y seguimos comentando.

Le pregunto al Ministro de Interior, sr. Marlaska: ¿el derecho de manifestación está vigente para todos o solo si te apellidas Queipo de Llano y vives en el Barrio de Salamanca? pic.twitter.com/jdR2pwdnUD — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 20, 2020

Errejón denunciaba así un agravio comparativo que se viene comentando en los últimos días en redes sociales y en algunos medios: la falta de sanciones y multas en las movilizaciones del barrio de Salamanca, el más rico de Madrid, en comparación con otros barrios menos pudientes. "En Los barrios más afectados por el coronavirus no hay insultos ni saludos fascistas. Son quienes más tienen los que hacen un ejercicio de irresponsabilidad" al salir a la calle para hacer caceroladas contra el Gobierno, sentenció Errejón. El ministro Marlaska aún no ha dado respuesta a al diputado de Más País, ya que ha lanzado la cuestión al aire durante durante su primera intervención y no en el turno de preguntas.

La verdad es que el líder de Más País construyó un discurso bien articulado en el que advirtió a Pedro Sánchez que "la mayoría de la investidura" se está desvaneciendo. Recordó que ya hace dos semanas advirtió al Gobierno de que salía del Congreso "con menos plumas" que del anterior. "Y hoy vemos ante nuestros ojos cómo empieza a desvanecerse el bloque de la investidura", añadió.

Errejón lanzó un último aviso a Sánchez, invocando lo que en Tremending bautizamos como la teoría de la bicicleta: "El Gobierno progresista que fue investido con apoyos muy diversos es una bicicleta y su estabilidad depende de que avance y no va a depender de que algunos toquen cacerolas".

Y ahora llega el momento de que se pronuncie la legión tuitera, que siempre ha demostrado más talento que estos humildes plumillas de Tremending.

Momentazo Errejón. "Sr. Marlaska ¿El derecho de manifestación está vigente o no está vigente?" No os perdáis la cara de Marlaska ????pic.twitter.com/THa9fDM3fl — Mariolina (@mariolinalina) May 20, 2020

Qué tenga que ser Errejon él que le cante las cuarenta al vendido Marlaska, también manda huevos. pic.twitter.com/szKwnGwy5w — Obrero de Derechas (@BorjaMaria3) May 20, 2020

Por lo menos Errejón le está metiendo caña a Marlaska de forma directa y con preguntas directas.. que parece que eso se les había olvidado los demás.

A ver si de una puta vez aclara que pasa con las caceroladas.

Que ya solo quedan 15 días de estado de alarma. Y puede ser el caos. — מלאך ???? (@pelotillaculera) May 20, 2020

Errejon ha estado perfecto Duro con la derecha irresponsable, duro con la incapacidad del gobierno para negociar, duro con Marlaska por los riesgos sanitarios en las manis de los ricos Y aún asi vota SÍ al estado de alarma para no comportarse como una oposición caprichosa — José Rosales (@MrJoseRosales) May 20, 2020

Bravo Errejón! A ver cuándo Marlaska ordena a la policía que los cayetanos prueben la ley mordaza. — Elver Gadura (@retaliation2015) May 20, 2020