Este miércoles se hizo público un acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral. Un anuncio que ha derivado en una situación un tanto caótica, puesto que a penas cuatro horas después de difundirse el pacto, el PSOE envió un comunicado asegurando que se "anula el punto primero" y sustituyendo "derogación íntegra" por "derogación de la reforma laboral de 2012".

ÚLTIMA HORA: El PSOE derogará la derogación que derogaba la derogación que derogaba la reforma laboral. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) May 20, 2020

Hemos derogado la reforma laboral del PP durante cuatro horas. Para que luego digáis que no hay avances en esta legislatura. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) May 20, 2020

Al parecer fue Nadia Calviño quien advirtió a Sánchez de que el pacto con Bildu rompía la mesa de diálogo social, y se decidió rectificar. Vaya hombre...

Fue Calviño. Cero sorpresas. Lo llevo diciendo desde que arrancó este Gobierno, nunca podrá ser un gobierno de izquierdas progresista teniendo a una neoliberal de la Comisión Europea en el Ministerio de Economía... https://t.co/H24Xwb4jzy — Economista Cabreado (@EconoCabreado) May 21, 2020

Tampoco es nada nuevo esto, eh...

¿Dónde está la bolita?: el juego de trileros de Pedro Sánchez con la derogación de la reforma laboralhttps://t.co/bpMe9tMVVc pic.twitter.com/j1IKPmcpgA — Tremending (@Tremending) October 4, 2019

Al margen del jaleo político, que no es poco, el anuncio de derogar la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012 no ha gustado a mucha gente. Para empezar no ha gustado en muchos grandes medios de comunicación.

Uy, uy, que parece que a los medios de comunicación no les gusta la derogación de la reforma laboral. SORPRESA. — Cricri (@buttercri) May 21, 2020

Después de 8 horas escuchando la Cadena Ser me ha quedado clarísimo que el anuncio del pacto para derogar la reforma laboral ha sido un desastre. Pero no han sacado un rato para explicarles a sus millones de oyentes trabajadores qué tal les vendría a ellos esta derogación. — gerardo tecé (@gerardotc) May 21, 2020

Tampoco ha gustado a los sindicatos.

¿Alguien me explica que los sindicatos estén en contra de la derogación de la reforma laboral por las formas? — RUBÉN ???? (@ouroig) May 21, 2020

Llevan reivindicando la derogación de la reforma desde que se aprobó. — RUBÉN ???? (@ouroig) May 21, 2020

A los grandes empresarios es a los que menos les ha gustado. Sorpresa en Las Gaunas.

Toda reforma laboral que moleste a la CEOE es una buena reforma laboral. — laquintacolumna (@laquintacolumna) May 21, 2020

Dicen que el Gobierno ha roto el diálogo social. Qué cachondos....

¿Os acordáis del "diálogo social" de la CEOE cuando pactaba la Reforma Laboral con el PP? Yo tampoco. — EspaЯRoquí ❤️???????? ????⚫ ????????????❤️ (@Esparroqui) May 21, 2020

Si, se reunieron los dirigentes del PP, con los empresarios, para que estos últimos les dieran el texto de la reforma. — workless ????️???????????? (@VLOGA58) May 21, 2020

La CEOE muy enfadada tras descubrir que el Gobierno ha pactado a las espaldas de alguien, sin haber sido con ellos. — ???????????????????????? (@Arezno) May 21, 2020

A Fátima Báñez parece que tampoco le ha parecido una buena idea. Vaya hombre...

Fíjate si la #ReformaLaboral del PP es buena para los trabajadores que Fátima Báñez ha acabado trabajando para la CEOE... pic.twitter.com/8guNDGP6Se — Protestona ???? (@protestona1) May 21, 2020

A los trabajadores que vieron menguados sus derechos laborales y a los que desde entonces es más barato despedir parece que nadie les quiere preguntar. Nosotros no vamos a erigirnos en la voz de nadie, pero por lo pronto vamos a recoger algunas opiniones en las redes sociales.

El único entrevistado en el Telediario de la 1 por la reforma laboral es ¡El presidente de la CEOE! Se queja de la falta de diálogo social para derogarla, cuando esta reforma laboral la aprobó el PP por decreto ley, sin respetar el diálogo social, provocando una huelga general. https://t.co/Kq7MEdVrnI — Javier Durán (@tortondo) May 21, 2020

A mí fracamente me da igual si pactan con los conserjes del Congreso, que se reforme la reforma laboral que nos colaron, recordemos, en medio de un falso debate sobre la ley del aborto, es primordial para este país. — Gala Romaní (@GalaRomani) May 21, 2020

Si es malo para la CEOE, es bueno para la mayoría social — Supel Latón (@Supel_Laton) May 21, 2020

La reforma laboral data del 2012. No es una tradición milenaria, no es un grabado en piedra. Derogar algo implementado hace 8 años, según la @CEOE_ES, es populismo https://t.co/6nHtLDWGmz — Agorer (@LatveriasDoom) May 21, 2020

Trabajadores diciendo que como se derogue la reforma laboral nos va a intervenir Europa.

Gente que no llega a 1000 euros.

En fin... — Cricri (@buttercri) May 21, 2020

Gracias por contarlo en su día, Javier. pic.twitter.com/lKnGFTFnMJ — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) May 20, 2020

Dicen los empresaurios que lo de la derogación de la reforma laboral ha roto todos los consensos...A vosotros os preguntaron cuando la aprobó el PP con su mayoría absoluta? — Sr. Humo (@elhombredehumo) May 21, 2020

Si la CEOE dice esto el pacto es cojonudo para todos nosotros, sello de aprobación, certificado por AENOR y garantizado por Bureau Veritas. https://t.co/HaeF2cT9MA — Xabibenputa (@Xabibenputa) May 21, 2020

La polémica sobre derogación total o parcial de la reforma laboral tiene pinta de ser semántica. Bastaría hacer una nueva ley (o Estatuto de los Trabajadores) para que la derogación fuese total, sean cuales fueren sus contenidos — Miguel Pasquau Liaño (@miguelpasquau) May 21, 2020

Que dice la CEOE que derogar la reforma laboral es un "desprecio indignante al diálogo social", pero que su aprobación unilateral por el Gobierno del PP estuvo muy chachi porque dejaba a los trabajadores y a los sindicatos a la distancia justa de sus látigos. No cabe más cinismo. — Fernando Aranguren ???????? (@FerAranguren) May 21, 2020

Nos va a durar poco, que ya somos mayores y sabemos cómo va esto pero, ¿no da gustito ver a la CEOE con esa cara de "haber si me muero"? pic.twitter.com/6NNYIJ2Ski — Concejala D Festejos (@Concejajala) May 21, 2020

La CEOE y Cepyme rechazan la derogación de la última reforma laboral porque "dinamita el diálogo social". Una reforma laboral que no tuvo mucho dialogo social con los sindicatos con incluso la celebración de una huelga general — Fernando Jiménez ???? (@desdelacantera) May 21, 2020

