Feliciano López enseña su mejor golpe, la derecha, y Twitter le responde con un revés de izquierda

En Tremending estamos pensando en crear una nueva sección que llamaríamos algo así como Deportistas opinando de política. El nombre no es muy atractivo ni muy ingenioso, la verdad, pero la sección funcionaría a pleno rendimiento porque últimamente, desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, han sido varios los deportistas que han querido opinar sobre la actualidad patria: Rafa Nadal, Fernando Verdasco, Isco y Pepe Reina son algunos ejemplos.

Aunque bien pensado, la sección también podría llamarse también Deportistas en el jardín, porque se meten en uno cada vez que dejan constancia de su posicionamiento político. Las redes sociales arden, literalmente, cada vez que uno de ellos se pronuncia. El último en sumarse al club ha sido el tenista Feliciano López, del que hemos conocido una nueva faceta: la derecha, aparte de su mejor golpe en la cancha, lo es también fuera de ella. Al menos eso es lo que se desprende de un tuit que publicó el miércoles por la tarde al hilo de la polémica entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias,después de que la primera llamara "hijo de terrorista" al segundo. Este es el tuit:

Disculpen mi absoluta ignorancia,el FRAP perpetró acciones terroristas allá por los años 1973-75?No había nacido todavía y si a eso le sumamos que soy un pijo-tenista-tonto-subvencionado-analfabeto estoy seguro que entenderán mi pregunta.Gracias — Feliciano López (@feliciano_lopez) May 27, 2020

El tuit de Feliciano merece un comentario, como hacíamos en el instituto con los textos literarios. ¿Perciben cómo intenta adelantarse a los golpes (estos de izquierda) que intuye que le llegarán tras su tuit tirando de ironía, un tanto burda, pero ironía al fin y al acabo? "Soy un pijo-tenista-tonto-subvencionado-analfabeto", dice de sí mismo como intentando inmmunizarse ante los críticas. Lo que chirría en esa lista de atributos es lo de "subvencionado": ese argumento es muy de Vox y no precisamente de la izquierda.

Y hablando de izquierda, a Feliciano López no le gusta nada (pese a ser zurdo). Por si no nos había quedado claro con el anterior tuit, ayer también publicó otro. Este no necesita comentario.

La culpa del pacto con un partido que ensucia el Congreso de los Diputados con su mera presencia es....????????????????....mía???? ???? — Feliciano López (@feliciano_lopez) May 27, 2020

En cualquier caso, Feliciano no andaba muy desencaminado: la legión tuitera reaccionó con una marea de comentarios sobre las palabras del tenista. Como siempre, escogemos lo más granado de los mismos.

Estudia — EUGENIA SANJOAQUIN BLANC/❤ (@meusanblanc) May 28, 2020

Apunta niñato: Había una dictadura y el hecho que puedas preguntar está gilipollez es, en parte, por los que lucharon por defender también a los pigmeos como tú de aquella época defendiéndo la democracia. Si fueses alemán estarías en contra de esto: pic.twitter.com/6iVf8PEQ51 — MEMOR????????SER (@SergiSeys) May 28, 2020

Acabo de descubrir que Feliciano López me tiene bloqueado. No sé desde cuándo, pero qué maravilla. Gracias Feli. pic.twitter.com/ovJ60TidB8 — Miquel (fase 1️⃣ en casa????) (@miquellebrel) May 28, 2020

El gremio tenístico retratándose.Rafael Nadal,Toni Nadal,Feliciano López.A ninguno se le escuchó alzar la voz nunca sobre los recortes de la Sanidad Pública,la corrupción pepera,asesinatos machistas,violencia de género,desahucios,ley mordaza, reforma laboral. ???????????? #FelizJueves pic.twitter.com/09lQNF1qwT — El Jabato ???????????? (@ElJabato68) May 28, 2020

