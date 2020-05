"Es mejor prestar atención; a menudo consiguen más de lo que se espera". Con esta advertencia, una columna de opinión titulada El virus de la derecha a cargo de Diego Fonseca publicada en The New York Times, define las actuaciones de Vox durante la pandemia de la covid-19.

"En el pasado España ya se tomó en sorna el discurso alucinado de Vox (...) Ahora sus seguidores recorren las calles de Madrid con banderas llamando a recuperar la patria parasitando preocupaciones legítimas de la mayoría, como el miedo al presente y la incertidumbre por el futuro", reza uno de los extractos del artículo.

La columna equipara la estrategia de Vox a la del nazismo, las dictaduras latinoamericanas y al propio Trump. "Lo hicieron los nazis —el "virus" eran, sobre todo, los judíos—, las dictaduras sudamericanas de los setenta y ochenta —el "virus", los socialistas— y lo flamean Trump y los nacionalismos nativistas hoy —el "virus" es el otro—".

El New York Times viene a decir más o menos ésto. Hay un partido de ultraderecha en España, que es lo peor de Europa y solo busca el enfrentamiento sin aportar nada más que sacar a sus camisas pardas a la calle, pasen y lean ???? https://t.co/ib2K8mvXz4

Las redes sociales han visto con buenos ojos la percepción publicada por el rotativo norteamericano, que alerta de la gravedad del ascenso de Vox.

— Pilar H. Lucas (@PilarHLuc) May 30, 2020

El fascismo en España ocupa altos cargos en las Instituciones, ese es el problema. Para los fascistas el resultado de las elecciones es ilegítimo si no las ganan. Tendría que actuar la Justicia pero también es suya. El @nytimes ve lo que aquí muchos no ven https://t.co/blxkY1O8XZ

Como todos sabemos The New York Times es muy comunista y mucho comunista por eso habla de Vox como ultraderecha muy peligrosa. Mientras en España Ana Rosa y demás "defensores" de la democracia se horrorizan con Pablo Iglesias por decirle a Vox lo que todos pensamos. pic.twitter.com/tzWLLHI9TK

— Antonio Mautor (@AntonioMautor) May 30, 2020

Ha tenido que ser The New York Times quien defina a la ultraderecha de este país. El nivel de connivencia de la prensa nacional con VOX es algo que se estudiará en las universidades, como anomalía democrática sin límites.

Que tenga que ser New York Times quien compare a Vox con nazis y los acuse de querer destruir la democracia en España, debería abrirnos los ojos de que "no dan un golpe de estado porque no pueden" y que parte de la prensa y medios de comunicación está controlada por fascistas.

— Eduardo López ???? (@aulapc_es) May 30, 2020