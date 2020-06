Yolanda Díaz sigue empeñada en reafirmarse como una de las figuras más brillantes del actual Gobierno desde las tribunas de oradores. Porque la titular de la cartera de Trabajo se ha especializado en estos meses en desmontar en sus réplicas los argumentos de las derechas en materia laboral. Esta vez le tocó a la senadora del Partido Popular Salomé Pradas, con uno de los artículos más dañinos de la reforma laboral de los conservadores -sí, aquella que se hizo con una ausencia total de diálogo social- como centro del debate: el despido con baja médica justificada.

¿Se imaginan qué hubiera pasado, durante la pandemia, si no hubiéramos derogado el artículo que permitía el despido por baja médica justificada? Era insostenible una norma que vulneraba los derechos humanos. Eso es la reforma laboral del PP que vamos a derogar. pic.twitter.com/AwC6mSRLwp — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 2, 2020

En su intervención en la Cámara Alta, Díaz comenzaba asegurando que "había elementos en la reforma laboral" que la senadora del PP en plena pandemia no podría defender. Es el caso del despido con causa médica justificada. "¿Se imaginan ustedes que habría pasado en nuestro país durante la pandemia si esta norma siguieta vigente?", se preguntaba la ministra ante una cariacontecida senadora popular.

"Fíjese, se lo imaginan tanto que ni siquiera su partido fue capaz de defenderlo. Aquí sí que es cierto, no votaron como hizo el grupo de Vox", le espetó Yolanda Díaz, recordando como el PP no tuvo más remedio que no defender un punto de una reforma que ellos mismos instauraron. "No fueron capaces porque saben que era insostenible una norma que vulneraba los derechos humanos. Esa es la reforma laboral del Partido Popular", señalaba.

Pero Díaz no se quedó ahí. Siguió lanzando argumentos en contra de una reforma laboral que ha favorecido la precariedad laboral y el despido fácil para el empresario en España. "Convirtieron el convenio colectivo en un paseillo empresarial", sostenía Díaz.

"Han conseguido, para que nos entienda la gente, esto que hoy son tan famosas, las Kellys, lo que antes eran camareras de piso, hoy están trabajando a razón de dos euros y medio la limpieza de cada habitación. Por eso es necesario derogar la reforma laboral del Partido Popular", cerraba una Díaz desencadenada.