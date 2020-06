Pobres ricos españoles, que no tienen ni para comprarse un huevo de Fabergé

El diario La Razón ha publicado una de las noticias del año. Atentos al titular: "Los ricos españoles son los más 'pobres' del mundo". Sí, han leído bien, y sí, es un titular de La Razón y no de El Mundo Today, una publicación mucho más seria de lo que la razón nos empuja a creer. ¿Qué se puede decir ante tamaña afirmación? Poco, la verdad: uno se queda mudo de estupefacción y no puede evitar pensar cómo serán entonces los pobres en España, un país donde una quinta parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según las estadísticas oficiales.

¿En qué se basa el diario de Paco Marhuenda para poner ese titular? Pues en un argumento muy simple que se puede leer en su artículo: "El 8% de los ricos españoles tiene un patrimonio superior a los cinco millones de euros, mientras que en el resto del mundo ese porcentaje llega al 13%, es decir, cinco puntos más. Una correlación similar se aprecia en los diferentes tramos de riqueza", asegura La Razón.

Uno lee esto y no entiende entonces cómo es posible que el rey Felipe VI les haya convencido, al menos a la nobleza, para que donen leche y aceite a los más necesitados, si no tienen ni para pipas. A lo mejor se lo van a donar a sí mismos.

Definitivamente, como decía Agustín Goytisolo, parece el mundo al revés. ¿Se acuerdan de aquel poema titulado El lobito bueno que inmortalizó Paco Ibáñez? Aquel poema que decía...

Érase una vez

un lobito bueno

al que maltrataban

todos los corderos.

Y había también

un príncipe malo,

una bruja hermosa

y un pirata honrado.

Todas estas cosas

había una vez,

cuando yo soñaba

un mundo al revés.

Ojalá el mundo fuera así, al revés. Un mundo donde los ricos fueran pobres y los pobres, ricos; un mundo menos desigual, por cierto. Pero los tiros de La Razón no van por ahí, lamentablemente. Para este diario los ricos no son suficientemente ricos, y ese no es un mundo al revés, es un mundo injusto.

Huelga decir que la legión tuitera ha reaccionado a la noticia de La Razón. En sus pantallas, las mejores reacciones.

POBRECILLOS. QUE NO TIENEN NI PARA COMPRARSE HUEVOS DE FABERGÉ. — Chucki (@chuckiclampy) June 2, 2020