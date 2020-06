Buenos días, tremendings. ¿Cómo habéis empezado el día hoy?

cuando retrasas la alarma 5 minutos y de repente son las 2 de la tarde pic.twitter.com/KtJwScf1gL — gatitos gorditos (@GorditosGatitos) June 1, 2020

Bueno, pues seguimos en este capítulo de Black Mirror llamado 2020. Hay que ver cómo se ha complicado la cosa, ¿eh?

Salir vivo de 2020 Challenge. — Olalá de fua (@olaladefua) June 1, 2020

No, gracias, no quiero suscribirme al 2020 después de estos cinco meses de prueba gratis — Eva canelles (@canelles_eva) June 1, 2020

-Cielo, ¿qué tal el examen de Historia?

-Han ido a pillar: ha caído 2020. — Iria G. Parente (@iriagparente) May 31, 2020

¿Os acordáis de cuando lo que daba susto era la carne mechada en mal estado? — Fleibur. (@Dr_Fleibur) June 1, 2020

Está el mundo para llevarlo al punto limpio. — Olalá de fua (@olaladefua) June 1, 2020

Está la humanidad como para CTRL+ALT+SUPR y Finalizar tarea — Name cannot be blank (@ReliefPitching) June 1, 2020

Los que os comprasteis la agendita 2020 de Mr Wonderful con sus frasecitas cuquis ¿qué tal vais con eso? — Soiyonotu (@casitodoelrato) June 3, 2020

Claro, porque unas buenas momias es justo lo que le falta al 2020... pic.twitter.com/BRhpXBdYi9 — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) June 3, 2020



Y espera que parece que estamos en el capitulo final de una temporada

Primera vez en la historia que apagan La Casa Blanca y el presidente se esconde en un bunker. Junio acaba de empezar. pic.twitter.com/9IiCj822hj — Joel (@Joelrodsz) June 1, 2020

Bueno, respecto al coronavirus ya estamos mejor: en las últimas 24 horas no ha habido muertos en España por covid-19. ¡Al fin! Un homenaje una vez más a la sanidad pública y sus profesionales. Sabíamos que eran los que nos iban a salvar de esto y así ha sido

Legazpi por la sanidad pública. pic.twitter.com/BBVGXeBgBy — Clara Jiménez Cruz (@cjimenezcruz) June 1, 2020

Además la desescalada sigue poco a poco...

Dentro de poco nos habremos olvidado hasta de Fernando Simón, pero siempre estará en nuestros corazones...

Ya he hecho mi propio Fernando Simón ???????????? pic.twitter.com/ZXzk397dUa — Susana Alaminos (@Salaminos) May 24, 2020

Podremos continuar con nuestras vidas donde las dejamos

Fui con mi novio al zoo y comprobamos que la llama sigue viva. — Sandra Rodríguez (@sandrarodrii1) June 1, 2020

Espero, eso sí, que no abran las playas, porque no nos ha dado tiempo a la operación bikini, y en un mes no hacemos nada

Pues resulta que no era la lavadora la que encogía la ropa, era la Nutella. — Nydia con ene (@nyconene) June 1, 2020

Suena a excusa, pero por culpa de estos dos meses de confinamiento llevamos ya cinco años sin hacer deporte...

- Venía a apuntarme a la conferencia "Basta de excusas, haz todo lo que te propongas"

-Se ha suspendido porque hace fresco. — ZOTON (@catacerca) May 31, 2020

Después de la pandemia mundial, EEUU tiene montado un pifostio increíble

EEUU convertido en un infierno gracias a Donald Trump, el referente político de Pablo Casado y Santiago Abascal. — Panik (@Panik81) June 1, 2020

La Casa Blanca en junio durante el gobierno de Obama vs junio durante el gobierno de Trump #Anonymous pic.twitter.com/HQwc8zPR0q — Jocelyn Swift Valdiri???????? (@jocelyn_valdiri) June 1, 2020

I can't believe Mario fucking died in the protest pic.twitter.com/a8V84OC7FK — Pixelbuster (@Nitomatta) June 2, 2020

Todo viene a cuenta de la muerte, una vez más, de un ciudadano negro, George Floyd, tras ser detenido por la policía. La cosa ha acabado con protestas y disturbios. Tienen el vicio de no querer que les maten

unos están luchando por VIVIR, los otros por... ??? que abran el corte inglés? https://t.co/aOr2Pep2wb — álvaro???? (@alvarolangarita) May 31, 2020

Eso sí, podían protestar sin romper cosas, ¿no? Ya les vale...

"El racismo es algo feo, pero los manifestantes deberían dejar de romper/quemar/saquear la propiedad ajena"

Traducción:

"Nos estáis dando en el único sitio en el que nos duele. Dejad de hacerlo para que podamos seguir ignorándoos" — loving (@OhMyLoving) June 1, 2020

-Por fin habéis dejado de causar disturbios. Eso es bueno para todos, porque ahora podremos dialogar tranquilamente sobre los problemas.

-Vale, nos gustaría...

-NEH. — loving (@OhMyLoving) June 1, 2020

"Destruction of property is not a valid form of protest" Jesus: pic.twitter.com/eorXrjuscc — Defund the Police ???? (@deantrippe) May 31, 2020

Todo el mundo suponía que algo así, con un presidente de la talla moral de Donald Trump y su legendario talante, se resolvería con mesura

Trump en el Titanic, empujando a todo el mundo y disfrazado de mujer para montarse en un bote salvavidas. — Nydia con ene (@nyconene) June 1, 2020

Las reacción de Trump a las protestas pacíficas.

Descripción gráfica pic.twitter.com/NhMcuiY1Mp — El Majara de Turno (@majara0) June 2, 2020

Pues resulta que no. Por lo que sea, un presidente que nos tiene acostumbrados a comentarios racistas lo único que ha hecho es echar más leña al fuego.

Trump apaciguando las protestas en su país. pic.twitter.com/ONK5NAQwLC — El Majara de Turno (@majara0) June 2, 2020

Su cuenta de Twitter ya parece la de un bot de Vox

La reacción del presidente de EEUU ha sido anunciar que declarará al movimiento antifascista grupo terrorista

Todo lo que me gusta engorda o está en una lista negra de Trump — Armando el pollo en Fase 1 (@Arma_pollo) May 31, 2020

Trump va a declarar organización terrorista a la OMS, a Twitter y a la UNESCO. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) May 31, 2020

Resulta que ahora ser antifascista está mal. Pues vaya

Los antifascistas más famosos de la historia que Trump y Abascal podrían haber considerado terroristas https://t.co/AXqrdTaANu — Tremending (@Tremending) June 1, 2020

Los antifas eran tan poderosos en los años 40 que llegaron a ocupar simultáneamente la Casa Blanca en Washington y Downing Street en Londres. pic.twitter.com/SYeu390CpX — Roy Cobby (@WilliamRLark) May 31, 2020

Abascal, por supuesto está encantado con esta idea y le ha respondido a Trump en Twitter, lo que parece un chiste

Lo de la ultraderecha española es de desdoblamiento de personalidad

VOX pide la dimisión del Gobierno de España porque tardó una semana en decretar confinamiento. Lo culpa de las 27.000 muertes. VOX lanza una campaña de apoyo al psicópata de Donald Trump, que se opuso al confinamiento. EEUU suma más de 100.000 muertes. ¿Pero qué ha fachado? — gerardo tecé (@gerardotc) June 2, 2020

Su esfuerzo se divide entre llorar y alabar a Trump

Santi ya se ve en la Trump Tower poniendo los pies sobre la mesa... Qué patético todo

Trump viendo que Abascal le cita todos los tuits pic.twitter.com/aAE7iXOlns — peri keating (@T5Comento) May 31, 2020

Abascal se tiñe de rubio y toma rayos UVA para parecerse aún más a Trumphttps://t.co/nwYbOUZlLo — El Jueves (@eljueves) June 1, 2020

A ver, si en el fondo es bastante lógico: poco hay que le guste más a un ultraderechista que cargar contra los antifascistas

Trump y Abascal han condenado el antifascismo.

A ver si algún día lo hacen con el fascismo — El Imbécil (@Imbecilismo) June 1, 2020

Mientras Trump ahora amenaza con sacar el Ejército a la calle.

A Estados Unidos se le han acabado los países y ha empezado a invadirse a sí mismo. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) June 2, 2020

Dice Trump que ha ordenado desplegar en Washington DC miles y miles de militares y policías fuertemente armados. Perfecto. Todo va a salir estupendamente. pic.twitter.com/5252ZNYWt7 — Stéphane M. Grueso (@fanetin) June 1, 2020

Para pacificar EEUU yo enviaría la guardia nacional a quitarle Twitter a Trump. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) June 1, 2020

De momento ya se ha tenido que refugiar en el búnker de la Casa Blanca

Trump resguardado en un búnker de la Casa Blanca con las luces apagadas. La ultraderechita cobarde. pic.twitter.com/khdSZzLGPK — Javier Durán (@tortondo) June 1, 2020

Trump intentando pillar wifi en el búnker para tuitear "ladran, luego cabalgamos". — Xabibenputa (@Xabibenputa) June 1, 2020

Igual lo del búnker es porque le echó Melania, porque madre mía cómo está la cosa...

He visto gente menos incómoda en el vídeo de su secuestro. https://t.co/Xd0tytpsfx — Citador (@El_Citador) June 3, 2020

Voy a usar esto para enfriar mi casa en verano. https://t.co/kZmrMtjTpi — Ángela Armero (@armero00) June 2, 2020

La cosa está que arde. Hasta ha hecho resurgir a los de Anonymous

ahora todos vais de fans de Anonymous y ni siquiera os habéis leído su mejor libro El Lazarillo de Tormes — aitanex dando 1 paseo al día (@aitanex_) June 2, 2020

Se ha despertado una ola mundial contra el racismo

Yo soy muy fans del Nelson Mandela de Castellón. pic.twitter.com/xxa7dTyNXn — Mortadela (@MortaSiciliana) June 3, 2020

racismo también es culpar a los chinos de una pandemia global — G (@gabicerqueiro) June 2, 2020

"Las vidas negras de nuestras fronteras también importan. Repite conmigo: "Las vidas negras de nuestras fronteras también importan". — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) June 2, 2020

Incluso Michael Jordan se ha pronunciado

Era lo único que necesitaba para motivarme, esa noche maté 327 supremacistas blancos en el primer cuarto. — Sergi (@Cadenas90) May 31, 2020

Seguro que todo acaba bien, viendo el año que llevamos...

Ya es junio. ¿Qué desequilibrio en el orden político, económico o social nos deparará este mes del año? Qué nervios. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) June 1, 2020

Desde aquí, sólo dejar una breve contribución intelectual y constructiva a este debate: racistas, iros a la mierda.

Never forget ???? pic.twitter.com/RFcMfBmwME — DJ Kam Bennett (@KameronBennett) May 30, 2020

En España seguimos con nuestras propias miserias: el 8-M sigue siendo para algunos la fuente de todos sus problemas, junto con el chalet de Pablo Iglesias. Una nueva contribución de la derecha a la historia de nuestro país.

En Irak había armas de destrucción masiva. El 11M fue ETA. El coronavirus fue por el 8M. Los Sherlock Holmes españoles nunca faltan a su cita en los momentos históricos. — gerardo tecé (@gerardotc) June 1, 2020

Ahora la cosa es que hay un vídeo de Irene Montero diciendo que al 8-M fue menos gente por el coronavirus. ¡A la cárcel con ella!

¡Irene Montero sabía que había un virus! La noticia, en todo caso, es que Irene Montero tenía tele en marzo. En marzo había metro, fútbol o mítines de VOX. ¿Europa debería haber reaccionado antes? Sí. ¿Algunos odian el 8M? Sí. El de este año, el del año pasado y el del anterior. — gerardo tecé (@gerardotc) June 1, 2020

PERO MADRE MÍA LO DE IRENE MONTERO https://t.co/8hjKQzOyJf — Pablo Machuca (@ochinabos) June 1, 2020

Podían dejar de mirar la paja en el ojo ajeno

Dejad de darme la lata con responsabilizar de la pandemia mundial al 8M, por favor. Además, yo no os lo voy a poder explicar mejor de lo que lo hicieron Rocío Monasterio y Rafael Hernando en su momento. pic.twitter.com/J1M9t7jzr4 — gerardo tecé (@gerardotc) June 1, 2020

A ver si lo del coronavirus va a resultar que lo sabían ellos antes...

En el PP sabían lo del Coronavirus mucho antes que Sánchez.

Por eso Casado y Cifuentes no iban a clase, para evitar futuros contagios — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 2, 2020

Y luego Casado, demostrando una vez más la poca confianza que tiene en las capacidades intelectuales de sus votantes

HA HABIDO UNA PANDEMIA DESGRACIAO https://t.co/J93m2dIBOv — mame (@mamexfenty) June 1, 2020

Vamos a darle una pista, a ver si saca la solución: desde que gobierna Sánchez tampoco hemos disfrutado de la Primavera.https://t.co/FatP55zFQk — gerardo tecé (@gerardotc) June 2, 2020

También seguimos a vueltas con el ingreso mínimo vital. Algunos partidos no saben si lo apoyarán. En Vox, después de llamarlo "paguita" o "solución venezolana" pasaron a decir que era necesario... y ahora vuelven a decir que no. Tienen más ganas de casito que Letizia Sabater.

No saben lo que puto quieren. Necesitan los resultados de sus encuestitas de mercado de votos para saber qué les viene mejor decir. pic.twitter.com/aY12Vv3DUk — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) June 1, 2020

A ver, que no penséis tanto en la gente que no tiene para comer. Hay más gente con sus problemas, como los ricos...

ATENCIÓN, POR FAVOR.

Los ricos españoles necesitan nuestra ayuda.

Apadrina a un rico. pic.twitter.com/rTkZmm58a0 — Rule (@que_rule) June 2, 2020

Menos mal que los nobles y el rey están repartiendo leche y aceite. Torrijas no nos van a faltar...

- Toma pobre, la leche

- Y el aceite?

- Mesaolvidao ! pic.twitter.com/G8G77DzvFp — Zalatoy (@zalatoy) June 2, 2020

- Hola pobres, soy Felipe VI y os traigo leche y aceite... pic.twitter.com/oEDGc1jtTQ — Encarni Trémula (@EncarniTrmula) June 2, 2020

Éste es Jordi, pertenece a la nobleza y atendiendo a la petición de Felipe ha decidido donar toda su leche. pic.twitter.com/qCHqnltOjs — Carl Winslow (@CarlWinslou) June 2, 2020

¿Os ha llegado ya el litro de leche del Duque de Alba? — PutoMikel ???? (@PutoMikel) June 2, 2020

Ya ha venido Cayetana Álvarez de Toledo a casa a traerme la leche y el aceite. — Rule (@que_rule) June 2, 2020

¡Viva el rey!

La Agenda para hoy de Su Majestad, El Rey Felipe VI:

- tocamiento de huevos.

- la nada más absoluta.

- intentar convencer a la nobleza española "para que regalen leche y aceite a los pobres", porque estamos en el Medievo o algo así.

- más nada.

- otro épico tocamiento de huevos. — Chucki (@chuckiclampy) June 2, 2020

En fin, siempre nos quedará el periodismo

Y el premio 2020 al mejor periodismo de investigación es para... pic.twitter.com/dCDUmt53bw — Kikolo (@kikolo777) June 1, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

-Episodio cuatro: "Quién nos iba a decir que en 2020 Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe muerto y Guti en su casa un sábado por la noche"

-Episodio cinco: "He bajado la basura y me han insultado desde un balcón. Desde el mío. Aprovechan cualquier ocasión"

-Episodio seis: "Por todos es sabido que el PP maneja mejor que nadie las crisis. Lo demostraron con el 11-M, el Prestige, el Yak-42 y el metro de Valencia"

-Episodio siete: "La Policía parando coches para preguntar de dónde vienen y adónde van. Como los filósofos pero con multas"

-Episodio ocho: "Si Vox hubiera gestionado la crisis del coronavirus tendríamos de presidente al pangolín"

-Episodio nueve: "A lo mejor Rajoy no se ha enterado que hay una pandemia y criticamos por criticar. Lo mismo en el Marca no han dicho nada"

-Episodio diez: "La renta mínima es injusta porque la pagamos todos los españoles, no como el Castor o las autopistas, que lo pagaron chinos y japoneses"

-Episodio once: "–¡Te escribo porque el Gobierno me está silenciando! –Enciende el micrófono de la videollamada –Ah, vale"

-Episodio doce: "Se controlará que los runners sean auténticos. Habrá que llevar el certificado de divorcio encima"

-Episodio trece: "La pizza le gusta a los niños y la cocaína a algunos adultos y eso no quiere decir que haya que dársela"

-Episodio catorce: "No al estado de alarma, o como diría Rajoy, 'Cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político'"

-Episodio quince: "Abascal ha echado la culpa del coronavirus AL COMUNISMO. Desde el punto de vista del humor, esta derecha es impagable"

-Episodio deciseis: "Madrid no pasa a la fase 1. Ni Billy el Niño tampoco"

-Episodio diecisiete: "Ayuso debería hacer lo habitual en estos casos: anunciar la candidatura de Madrid a las olimpiadas de 2028"



-Episodio dieciocho: "Los oprimidos del barrio de Salamanca inician la revolución (que será con palos de golf o no será): 'Coletas, cabrón. Abre Louis Vuitton'"

-Episodio diecinueve: "Al parecer nosotros vivíamos por encima de nuestras posibilidades y ellos en pisos de Kike Sarasola"

Episodio veinte: "Si dura 40 años y te fusilan si protestas, se llama dictadura. Si dura 2 meses y vota el Congreso, no. Hasta Abascal podría entenderlo"

Episodio veintiuno: "Para Cayetana los que lucharon contra el franquismo eran terroristas. Si queréis os hago una regla de tres simple, pero creo que no hace falta"