"Muchos sanitarios no podrán recoger el premio Princesa de Asturias porque ese mismo día tienen cita en el SEPE"

Este miércoles saltaba la noticia: Los sanitarios que luchan contra la covid-19, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. El jurado ha ensalzado el "heroico espíritu de sacrificio" del personal sanitario compuesto por miles de personas que han asumido "graves riesgos y costes personales".

Con los recortes sufridos en la sanidad pública en los peores años de la crisis, la desprotección a la que se han enfrentado en esta emergencia y la situación precaria y de temporalidad de muchos de sus profesionales, no es raro que se haya iniciado un movimiento de rechazo a ese premio. Un premio que para muchos solo sirve "a mayor gloria de la monarquía".

En Twitter se ha iniciado una campaña bajo el 'hashtag' #NoQuieroPremiosDeLadrones, donde muchos sanitarios han rechazado públicamente el galardón. También en esta red social muchos usuarios han criticado con ironía el premio:

Me han dado el Premio Princesa de Asturias antes de hacerme una prueba de COVID.

Yo no quiero el premio Princesa de Asturias, quiero contratos dignos y no tener ansiedad a final de mes por saber si seguiré trabajando o no.

— Carrete Martirio (@MartosDiego) June 3, 2020