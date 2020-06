Son un fenómeno de masas en los últimos años. Se trata del pop coreano, también conocido como K-Pop (quienes viven en pleno Camino de Santiago lo saben bien). Suman millones de seguidores por todo el mundo, fascinados por la música, las coreografías y los vídeos de grupos como BTS, Blackpint, EXO, Monsta X o Twice. Sus fans son legión por todo el mundo y tremendamente activos en las redes sociales, donde es habitual que suban lo que llaman 'fancams', vídeos editados por ellos mismos con alguna de las estrellas que admiran.

Pero en los últimos días han dirigido su poderosa influencia en las redes a uno de los temas que más atención mundial están suscitando, coronavirus a parte: las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd, tras ser detenido por un agente de policía que le puso una rodilla sobre su cuello.

Las protestas han llegado a las redes, con hashtags como #Blacklivesmatter (Las vidas negras importan). Pero también han despertado a los supremacistas y grupos que en respuesta han tratado de mover hashtags alternativos como #Whitelivesmatter (las vidas blancas importan). Ahí es donde han entrado los kpopers, troleando ese hashtag, hasta tal punto que ahora es una colección de sus famosos 'fancams'.

#WhiteLivesMatters anyways go stream TOP by StrayKids pic.twitter.com/GijvdXYEkR

— Jeonghans hair (@shandimata) June 5, 2020