"No sé si te has enterado, Pablo, pero hemos tenido una pandemia mundial": estupefacción general por esta crítica de Casado

Pablo Casado está preocupado. Este sábado el líder del Partido Popular mostró en Twitter la razón: la caída de la producción industrial en España durante el mes de abril.

La producción industrial ha caído en abril un 34% en interanual, el mayor desplome de la serie histórica. La automovilística cayó un 92%, lo nunca visto. Y la textil el 77%. Otra vez la mala gestión de la izquierda lleva a España a más paro, crisis y recesión. pic.twitter.com/rM48bCrXyt — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) June 6, 2020

La verdad es que los datos son impactantes. ¿Qué pudo pasar en este mes para que sucediera algo así? Ah, sí. Una pandemia.

No le contéis a Pablo Casado lo de la pandemia que le vais a dar un disgusto... ????#FelizDomingo pic.twitter.com/WkKflIwBIs — Protestona ???? (@protestona1) June 7, 2020

Llamadme loco, pero apuesto a que el hecho de que todo el pais estuviera confinado en estado de alarma ha tenido alguna influencia https://t.co/TbpbW8Ir8W — Guillermo Rodríguez (@guirodi) June 6, 2020

No sé si te has enterado, Pablo, pero hemos tenido una pandemia mundial que nos ha obligado a cerrarlo todo durante 3 meses. En Google puedes encontrar más información, vas a flipar. — Joansinmiedo #155aMadrid ???????? (@Joansinmiedo) June 6, 2020

Los tuiteros se han visto en la obligación de recordarselo. Algunos jugaban al paralelismo con la ya mítica película Good Bye Lenin, otros recurrían a un análisis más concienzudo y, claro, otros muchos optaron directamente por la mofa. Es Twitter.

Que dice Pablo Casado que si él puede sacarse un Máster sin ir a la universidad, las fábricas deberían poder producir con los obreros metidos en sus casas. https://t.co/9PfNvhgDWv — La Labo. Tiempo de rojales lágrimas de liberales (@StarlessCrimson) June 7, 2020

Cierre al salir, Pablo Casado. pic.twitter.com/Q8zToFRkDP — Gema MJ (@gmaemejota) June 7, 2020

Se le ha olvidado un "pequeño" detalle.

Una pandemia mundial con 400 mil fallecidos y un parón de la economía a nivel planetario...

Ya sabemos que a Pablo Casado le regalaron el máster de Derecho Autonómico y Local y que de eso no tiene ni idea.

De economía tampoco. https://t.co/Q9VEB2CIEU — Carlos Sánchez Mato???? (@carlossmato) June 6, 2020

Claro que no sería de extrañar que Casado no tuviera del todo claro de qué iba eso del confinamiento. Él no paró. ¿Os acordáis de las imágenes con las ovejas cuando prácticamente nadie podía salir de casa?

El Zasca que le ha metido @Becaria_ a Pablo Casado ha retumbando hasta en Berlín. ¿Estáis todos bien por España? pic.twitter.com/PSGaAgCfcl — Doña Merkel (????) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) June 6, 2020

Pablo Casado, el hombre que susurraba a los borregos ???? pic.twitter.com/iQdpNC8xsK — alvent???? (@0ruaf) June 7, 2020

Te envío foto de un amigo haciendo su trabajo, ajeno al mundo, mientras pasaba todo eso: pic.twitter.com/diis1TCcim — Becaria ???????? (@Becaria_) June 6, 2020

Quizá ha sufrido una pérdida repentina de memoria. No sé.

¿En los últimos dos meses y medio has estado en una estación espacial incomunicado? pic.twitter.com/Ugp73YMAv9 — ????????????????é???????????????????????????????????? (@andresnosenada) June 7, 2020

Aunque la mayoría de los tuiteros, no obstante, piensan que no. Que Casado sabía lo de la pandemia y está utilizando una emergencia sanitaria para atacar al Gobierno y, de paso, tomando a sus propios votantes por personas no muy inteligentes.

Hace falta mala fe para escribir esto así, @pablocasado_ Y tratas a la gente como idiota.

Pero mientras sigas dirigiendo ese partido, España está condenada a necesitar tu colaboración.

La historia te retratará con desprecio o con respeto general según lo que hagas hoy por tu país https://t.co/lCUuk5cs4K — Ignasi Guardans (@iguardans) June 7, 2020

Buenos días a tod@s, menos a quienes, como @pablocasado_ , se creen que este país es imbécil https://t.co/IBTxbxVxz3 — Agustín Martínez ???????????? (@Agus_Martinez58) June 7, 2020

Pablo Casado sabe de sobra que esto se debe a la pandemia pero espera que nosotros no, porque piensa de nosotros que somos gilipollas. De ahí este tuit. https://t.co/CRrEMHmVGa — Juan Muñiz (@JuanMunizS) June 7, 2020

Seguramente la imagen que mejor representa el sentir general es este GIF del doctor Simón. Otra vez.