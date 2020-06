Demasiadas oportunidades le estamos dando al coronavirus. Las caceroladas en el barrio de Salamanca (alimentadas por las derechas), los botellones, el show de Ayuso en el cierre del hospital de IFEMA... y ahora la manifestación contra el racismo.

Este domingo, miles de personas se manifestaron en Madrid contra el racismo, al igual que en otras ciudades de Europa, por la muerte de George Floyd y hemos visto imágenes donde los participantes no parecen guardar distancia de seguridad alguna. Todo ello en plena pandemia y tras casi tres meses con el país paralizado.

Apoyo la causa, pero esto es una autentica vergüenza — Kike Bolzoni Puente (@Bolzoni88) June 7, 2020

Al principio no sabíamos las consecuencias pero ahora no hay disculpa alguna. Llevamos 27.136 muertos sólo en España, el virus sigue estando ahí, no hay cura ni vacuna alguna por el momento, y la posibilidad de un rebrote sigue sobre la mesa.

En las últimas horas, cientos de usuarios de las redes sociales están criticando las imágenes de la protesta y recordando que el virus no entiende de buenas causas, con frases como: "Apoyo la causa, pero esto es una autentica vergüenza" o "el maldito virus no entiende de manifestaciones":

Cualquier persona con un mínimo de estudios sabe que el Coronavirus no te contagia si te manifiestas por una buena causa. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 7, 2020

El Coronavirus cada vez que hay una manifestación pic.twitter.com/1igNv3Cic6 — Yogulado en Cuarentena (@Supertramp9713) June 7, 2020

Ni de izquierdas ni de derechas: positivo en COVID. pic.twitter.com/TggCL2Mott — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) June 8, 2020

Que la manifestación contra el racismo se puede hacer en cualquier momento, no solo cuando matan a alguien.

Lo digo porque seguimos en medio de una pandemia mundial — Tikko ® (@tikotikoh) June 7, 2020

No estoy a favor de la forma de hacer la manifestación de hoy. Lo primero es la emergencia sanitaria.

No se puede criticar a los Cayetanos por su irresponsabilidad y apoyar esto. Se puede hacer de otra manera. Demostrando la conciencia que exigimos.

La causa es justa pero así no. — Sayonara (@Sayo_cab75) June 7, 2020

Que también se puede estar en contra del racismo y no hacer una manifestación en mitad de una pandemia es de primero de no gilipollas. — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) June 7, 2020

Tremenda insensatez. Lo eran las caceroladas de los Cayetanos, y lo es también esto. — Fran Mestre (@franmestre) June 7, 2020

Hoy te equivocas Pablo. Es MUY criticable y condenable la manifestación de hoy. Es indefendible. — Mulo ???????????? (@AbreCesar23) June 7, 2020

Critiqué a los cacerolos en su día, pero esto es infinitamente peor. Estamos en una puta pandemia. El sistema sanitario ha colapsado, un gran porcentaje del personal de sanidad tiene estrés postraumático. La causa es justa, sí, pero estáis siendo inconscientes e irresponsables. https://t.co/5OgASNLA7h — MJ Dictatriz (????) ✊???? #SanidadPública (@mjdelrio) June 7, 2020

De puta madre tus motivos pero haz activismo en redes, que llegarás a más gente y sin poner la vida de otros en peligro. — Fausto Climent (@SrFortfast) June 7, 2020

Entre las manifestaciones contra el racismo, las de los cacerolos, los antivacunas y los antimascarillas y que las terrazas parecen verbenas es imposible que no haya rebrotes en Madrid...libertad TODA, pero con respeto, sentido común y responsabilidad. #AsiNo — Javi Ortiz (@salchi_84) June 7, 2020

Me parece perfecto, es necesario, pero no es el momento. No podemos criticar a los Cayetanos por no respetar la distancia de seguridad y luego hacer lo mismo. El maldito virus no entiende de manifestaciones. — ᴇʟ ᴍᴏғᴇᴛᴀ ???? (@MofetaPerfumada) June 7, 2020

Esto sería maravilloso SI NO HUBIERA UNA PUTA PANDEMIA. Joder, la distancia de seguridad, hostia. — Mondolio is #InThaHouse ???????? (@DonMondolio) June 7, 2020