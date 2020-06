Ya es lunes

Aunque, bueno, qué más da...

2020: el año en el que todos los días son iguales — Brioche (@BrioEnfurecida) June 7, 2020

Vamos avanzando, eso sí. Poco a poco nos adentramos en la normalidad.

La nueva normalidad es como la antigua normalidad pero con una mascarilla en el codo. — donarfonzo (@donarfonzo) June 7, 2020

Es que hay muchas ganas de seguir con nuestra vida normal...

-Hola, me llamo Paco Fernández y soy cuñado

-Hola, Paco

-Llevo 63 días sin opinar de lo que no sé

-Te mereces un aplauso

-Así no se aplaude — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) July 10, 2014

Hoy ha llegado a Madrid, Barcelona y Castilla y León la fase 2 y a muchos lugares la fase 3

Madrid pasando a Fase 2pic.twitter.com/qC61EE4tGO — unmundolibre (@unmundolibre) June 8, 2020

Madrid entrando en Fase 2 de la desescalada... pic.twitter.com/dOULpLhfmC — Pepo Jiménez (@kurioso) June 5, 2020

Yo cada vez que pasamos de fase hago lo mismo que en la cero pero cabreándome más con la gente por la calle. — Maikapedia (en casita) (@Maikapedia) June 8, 2020

Madrid y Barcelona cambiando de fase. pic.twitter.com/jH7dqZUySp — Doña Merkel (????) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) June 7, 2020

Los cacerolos también se han desmovilizado ahora que ya han logrado todas sus reivindicaciones.

Abren los bares.. Los centros comerciales y empieza el fútbol..

Se acabaron las caceroladas..

Los "pobres" oprimidos por la dictadura socialcomunista ya son libres.. — Sayonara (@Sayo_cab75) June 6, 2020

En la fase 3 ya cambian muchas cosas, pero aún no todas. Se puede salir a discotecas, pero no bailar. Ojito.

En la fase 3 abren las discotecas, pero no se podrá bailar en ellas. A cambio, los asistentes podrán charlar sobre la ética deontológica kantiana y su influencia en Habermas y Karl Popper. — Carlos Mayoral (@Carlos__Mayoral) June 6, 2020

Esto sí que no lo vimos venir...

Discotecas en las que está prohibido bailar. Por fin ha llegado mi momento. Tarde, pero ha llegado. — Javier Aznar (@guardian_el_) June 6, 2020

Pero no nos descuidemos, a este 2020 le quedan muchas sorpresas que darnos...

Nosotros haciendo coñas con la cuarentena y que la naturaleza había recuperado lo que es suyo, poniendo fotos de Kenia, y ¡ZASCA! cocodrilo en el Pisuerga.

Si el 2020 te vacila tu te callas y lo asimilas. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) June 8, 2020

Y mira que nos las había dado ya, ¿eh...?

¿Qué acontecimiento raro de 2020 sois? Yo los monos que huyen con la vacuna. — Paula Púa (@pppua) June 5, 2020

Después de una pandemia mundial, al año le quedaba pocas opciones para llamarnos la atención. Pues lo ha conseguido: un cocodrilo anda suelto por el río Pisuerga. ¡Boom! In your face.

¿Tu que eres Australiano?

-Que va tío de Valladolid. pic.twitter.com/DjH08f2rPZ — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) June 8, 2020

Os he enviado las plagas de Egipto y ahora el cocodrilo. — Dios (@diostuitero) June 8, 2020

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, os presento nuestra nueva Comunidad Autónoma. CASTILLA Y LACOSTE Hasta luego cocodrilo!! pic.twitter.com/uvdVsWNOD0 — Abuelito Sun (@DesvariosdeMono) June 7, 2020

El cocodrilo de Valladolid habla el castellano más neutro de entre todos los grandes depredadores. — Manu (@Manusaurus) June 7, 2020

2020 será recordado como aquel año en el que un cocodrilo suelto en el Duero fue el menor de nuestros problemas. — Serthand (@Serthand) June 8, 2020

A ver si le preguntan hoy a Fernanado Simón por el cocodrilo del Pisuerga. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) June 8, 2020

He visto las suficientes pelis de desastres como para saber que el cocodrilo de Valladolid acabará jugando un papel esencial en el desenlace de la pandemia. — El Peláez (@ElPelez2) June 8, 2020

Todo el mundo lo está buscando...

—¡Mirad, el cocodrilo del Pisuerga!

—Soy Carlos Baute.

—Ah. — Pentotal (@PentotalSadico) June 8, 2020

Al parecer se trata de un cocodrilo del Nilo, una especie muy peligrosa

"El cocodrilo del Nilo es una especie de cocodrilo peligrosa" ¿Cuál es la especie de cocodrilo que no es peligrosa? ¿La de los besos? Una especie de cocodrilo que besuquea, que se pone muy pegajoso. — MrInsustancial (@MrInsustancial) June 8, 2020

Las vueltas que da la vida para que un cocodrilo del Nilo acabe en Pucela, macho...

"Me pongo los playeros, te cazo el cocodrilo y nos tomamos unos chatos por La Antigua". pic.twitter.com/ONFzZm4cZf — Dani Bordas (@DaniBordas) June 8, 2020

Tenemos imágenes

—¿Y cómo piensa declararse cuando termine el juicio?

—Inocente, ese será mi alligator final. pic.twitter.com/BzB8kknh9B — El_TylerDurden ???? (@El_TylerDurden) June 8, 2020

Imagen exclusiva del cocodrilo de Valladolid. pic.twitter.com/kJom9wctQg — Jorge Matías (@El__Yayo) June 8, 2020

- Perdone señor cocodrilo ¿cómo ha llegado desde el Nilo a Valladolid?

- Pues unos ratitos a pie y otros caimándo pic.twitter.com/usaTiQg8U9 — Bat-uitero ???????? (@Bat_uitero) June 8, 2020

—Disculpe, ¿ha visto usted al cocodrilo del Pisuerga?

—Pues no, nilo he visto ni me consta. pic.twitter.com/eUwS9yiYWD — El_TylerDurden ???? (@El_TylerDurden) June 8, 2020

— ¿Qué tiene que decirles a los que quieren que abandone el Duero?

— ¡Que Nilo piensen! pic.twitter.com/qHXgX0bDxs — Trasto ッ ???? (@defectodeforma) June 7, 2020

-¿Ha venido usted al Duero de vacaciones o por trabajo?

-Pues Nilo uno Nilo otro. pic.twitter.com/vQFcrArSLA — EL Largo (@LargoJavariega) June 8, 2020

-¿Y qué hace por el Pisuerga?

-Hasta que acabe la fase tres no puedo volver al Nilo. pic.twitter.com/APOMO27Ssw — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 8, 2020

Acabo de fotografiar al cocodrilo de Valladolid en el Pisuerga, arriesgando mi propia vida. Los envidiosos dirán que es Photoshop. #CocodriloEnPucela pic.twitter.com/sSmROJv6iL — Vacceo (@edbargut) June 7, 2020

Se especula que un vecino pudo tenerlo como mascota y al crecer habría decidido deshacerse de él...

Entre "Voy a pillar un cocodrilo" y "Y voy a soltarlo al Duero, que se ha puesto grandísimo" hay una larga serie de decisiones a cada cual peor. — Siberet (@SiberetSiberet) June 8, 2020

"El cocodrilo pertenecía a una Persona que se deshizo de él cuando se hizo demasiado grande". Cuando te compras un cocodrilo nunca piensas en que se te apalancará en casa. — MrInsustancial (@MrInsustancial) June 8, 2020

Menuda movida... Veremos cómo acaba la cosa.

"Y así fue como en 2021 comenzó en Tordesillas la tradición del cocodrilo de La Vega" pic.twitter.com/ahrgUYMi6M — El Peláez (@ElPelez2) June 8, 2020

Para acabar con el cocodrilo del Duero lo mejor es introducir a su enemigo natural, el hipopótamo. — Johnny Perovic (@juanpetooloko) June 8, 2020

Cambiando de tema, este fin se semana miles de personas se manifestaron contra el racismo por la muerte en EEUU de George Floyd... Sí amigos...

—Es que me cagó en la puta!!!! pic.twitter.com/l2SBmKH6PD — Albertlen Einsteban ???????????? (@DangerousYayos) June 8, 2020

A ver, que el motivo sea bueno no quiere decir que haya que manifestarse EN MEDIO DE LA MAYOR PANDEMIA QUE HEMOS VIVIDO.

Igual esto os pilla a contrapié: manifestarse por una causa justa no te hace inmune al coronavirus. — Hola, soy Tuices (@Tuices) June 7, 2020

Hoy toca manifestación multitudinaria contra las aglomeraciones de gente. — Dr. Garco (@angel_garco) June 8, 2020

Ni de izquierdas ni de derechas: positivo en COVID. pic.twitter.com/TggCL2Mott — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) June 8, 2020

Por favor, hombre que el coronavirus sigue por ahí fuera. Que no hay cura ni vacuna... Que los que lo pillen siguen igual de vendidos que los de hace dos meses...

De verdad, que menudo nivel. Hay que explicar cada cosa...

Cualquier persona con un mínimo de estudios sabe que el Coronavirus no te contagia si te manifiestas por una buena causa. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 7, 2020

Parece que estamos saliendo de la pandemia del coronavirus pese a nosotros mismos. — Serthand (@Serthand) June 7, 2020

Y seguimos conociendo cosas que han pasado en los meses que llevamos de esta pesadilla. Por ejemplo lo que pasó en residencias, como las de Madrid, donde murieron miles de ancianos. Finalmente se ha confirmado que el Gobierno de Ayuso dictó una orden para que no ingresaran en los hospitales todos los ancianos enfermos.

Insisto: 19.000 muertos en residencias de ancianos. Han salido a la luz documentos de la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid donde se daban órdenes expresas de no trasladar a los ancianos a los hospitales. O sea, dejarles morir. Y aquí estamos...hablando del 8M. — PabloMM (@pablom_m) June 7, 2020

Tras cambiar varias veces de versión, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguró que a principios de marzo se envió "por error" a los centros sociosanitarios "un borrador". Ah bueno, si ha sido un error... Haberlo dicho antes...

No había camas ni profesionales para atender a todo el mundo porque la sanidad se privatizó por error. pic.twitter.com/lQXvw7viGh — gerardo tecé (@gerardotc) June 4, 2020

Sin embargo, se han publicado dos emails del Consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, en los que le advertía de las posibles consecuencias legales. De momento, familiares de fallecidos en residencias ya han presentado una querella por homicidio imprudente. Veremos...

- Pues resulta que mandé por error el protocolo que desaconsejaba enviar ancianos a hospitales...y he mezclado COVID con demagogia y lágrimitas...y se empezaron a morir los viejos a mogollón...y bueno, que la he liado parda. pic.twitter.com/slOzdhOStf — Isabel Díaz Ayuso , Presidenta cuqui fake (@Idiazaquso) June 4, 2020

Pocas noticias han salido para lo que ya sabemos ¿no? Curioso...

Si hubiera un ministro de PSOE y otro de Podemos llamándose traidores y filtrando documentos sobre dejar morir a ancianos, no habría tinta, pantallas ni tuits suficientes para la indignación pseudoliberal. Pero no, está pasando entre el PP y Cs en la Comunidad de Madrid. Calma. — Jorge Barraza (@JorgeBF) June 5, 2020

Pero hablemos de Casado y su gran aportación a la hora de superar esta crisis concretada en... Y en... emmm...

Lo mismo Casado no se ha enterado que ha habido una pandemia y por eso no ha hecho una sola propuesta de ayuda y no para de criticarlo todo y estáis hablando por hablar. — Doña Merkel (????) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) June 8, 2020

Bueno, fotos se ha hecho un montón.

Hoy en el "Pandemia World Tour" de Casado: mirando como hacen tests. pic.twitter.com/FPTbdPGEPl — Javier Durán (@tortondo) June 5, 2020

Ha aportado casi casi tanto como Vox.

Minuciosa recopilación de los aportes del PP y V????X para combatir el #Covid_19 pic.twitter.com/XgKcRfmse1 — Salva???? (@Salvatwitts) June 5, 2020

Pablo Casado, el líder de la formación que ha llamado "hijo de terrorista" al vicepresidente segundo del Gobierno dice que el PP es un partido "moderado". Se creen que tenemos una memoria de horas...

Este es moderado y Ortega Smith un travieso locuelo.https://t.co/jNkLjMBFvB — Superlópez ???? (@Superlopezxxl) June 8, 2020

ÚLTIMA HORA: Pablo Casado recibe el título de moderado por la universidad de Osfor. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 8, 2020

Claro que sí, Pablo...

Para corroborarlo, Rafael Hernando, ha publicado un tuit hablando a Pablo Iglesias (vicepresidente del Gobierno de España) con un moderado "A ver Coletas".

Dice Rafa Hernando que el nivel en la política española ha bajado mucho desde que está el Coletas. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 8, 2020

Aquí un miembro de la Mesa del Senado dirigiéndose al Vicepresidente del Gobierno. https://t.co/Vyei73PFoe — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) June 8, 2020

Rafa Hernando está a dos cubatas de decirnos lo que tenemos que hacer por tiempos. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) June 8, 2020

La orden con logo y firma de la Comunidad de Madrid no existió y además esa orden fue del Gobierno de España. Si no hubieran muerto sin asistencia sanitaria miles de personas, lo indignante sería que estos macarras nos tratasen como si fuéramos gilipollas con tanto descaro. https://t.co/91B3W3HTS1 — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) June 8, 2020

Y para terminar, hoy hemos conocido otra noticia potente: la Fiscalía del Supremo investiga a Juan Carlos I por blanqueo y delito fiscal.

Nadie ha hecho más por la República que el rey Juan Carlos. Id encargando la estatua que se la ha ganado. — Ivanjode (@Ivanjode) June 8, 2020

No sé, no sé...

La Fiscalía del Supremo investigando a fondo al rey Juan Carlos... pic.twitter.com/GQavzUT6B6 — Carl Winslow (@CarlWinslou) June 8, 2020

La Fiscalía del Supremo va a investigar si el rey emérito cometió delitos después de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad . pic.twitter.com/1NrjRqteXF — vicent ???? ✊ ???? ???? (@vjf33) June 8, 2020

En fin, no nos engañemos, hay tantas posibilidades de que Juan Carlos salga culpable en este país como de que aparezca ahora una ballena blanca en el Río Segura...

Ojalá un informe de Pérez de los Cobos explicando que Juan Carlos no hizo nada malo porque en las webs que él lee no pone nada. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) June 8, 2020

