"Viviste, como el que sabe, de espaldas a los halagos, bebiendo de un solo trago todo el frasco de jarabe"; "Gracias por la luz que derramaste"; "Aquí te cantaremos siempre"; "Gracias por darnos y enseñarnos tanto"... Son los mensajes de artistas como Jorge Drexler, Alejandro Sanz, Rozalén o Pastora Soler en recuerdo de Pau Donés.

El vocalista y líder de Jarabe de Palo ha fallecido este martes en su domicilio de Bagergue, en el Val d'Aran (Lleida), a los 53 años. Había sufrido una recaída del cáncer que padecía desde el 2015 y contra el que batalló con una energía y positividad encomiables.

Relacionada: Canciones para recordar a Pau Donés

Hoy las redes se han convertido en un compendio de mensajes en recuerdo de su música y su personalidad, especialmente de sus compañeros de profesión:

Era el verano del 97. Yo acaba de sacar mi primer disco y daba mis primeros conciertos recorriendo toda España. Su música sonaba en todas partes. Inevitablemente sus canciones me llevan a esos veranos en los éramos invencibles y todo estaba por hacer.

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo.

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 9, 2020