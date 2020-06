"Esta es la libertad de los neoliberales: morirte si no tienes dinero": indignación por el escándalo de las residencias en Madrid

Cuando creíamos que el escándalo de las residencias de Madrid era gravísimo resulta que ahora nos enteramos de que lo era aún más. Mientras la Comunidad de Madrid daba instrucciones para que ancianos en residencias y en domicilios fueran rechazados en la red pública de hospitales, dio vía libre a aquellos que se podían pagar una cobertura privada.

El diario El País ha informado hoy de este nuevo detalle después de que operadores de la red privada y clientes hayan confirmado esta práctica.

Las más de 40 clínicas y hospitales privados de Madrid no recibieron ninguna instrucción de exclusión, como la que recibieron los públicos para no atender a mayores de residencias. Por si todo fuera poco, también se ha conocido que la Comunidad también dio ordenes para no derivar a hospitales a pacientes domiciliarios. La consejería de Sanidad madrileña distribuyó otro protocolo en el que se establecían cinco criterios de exclusión: recomendaba atender en sus casas a pacientes mayores de 80 años "con enfermedad terminal, frágiles o con demencia moderada o grave".

Las últimas noticias ha provocado un torrente de indignación:

El escándalo es aún mayor. A los ancianos ricos no se les aplicaba el triaje político. Los mayores con seguro privado sí fueron trasladados de residencias a hospitales en Madrid https://t.co/UiuVWiLYKX — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) June 11, 2020

Sorpresón. El triaje no afectó a los ricos. https://t.co/KZg8Zl1FdL — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) June 11, 2020

Hoy hay dos noticias: ???? La convalidación del Ingreso Mínimo Vital, para luchar contra la desigualdad. ???? El escándalo del PP y las residencias en Madrid: vivir o morir según tu cuenta bancaria. No, no todos los políticos somos iguales. — Adriana Lastra (@Adrilastra) June 11, 2020

Dice Rocío Monasterio que tras lo sucedido en las residencias de ancianos de Madrid, en Vox se ven obligados a seguir apoyando al Gobierno de Ayuso pero con caras muy serias... pic.twitter.com/BiX9brPZDU — Protestona ???? (@protestona1) June 11, 2020

Los mayores con seguros privados sí fueron atendidos en los hospitales. Si te lo puedes permitir te salvas, si no que tengas suerte.

La ley de la jungla en modo extremo. El de Ayuso y Aguado es el peor gobierno de Madrid, y mira que hay donde elegir.https://t.co/7jTqXpvzlz — Rita Maestre ???? #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) June 11, 2020

De cara a un posible repunte de la COVID-19, a lo mejor la Presidenta Ayuso podría informar de cuáles son los seguros privados a los que sí dejará atender en los hospitales, así las familias (que se lo puedan permitir, claro) podrían proteger a sus mayores. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) June 11, 2020

Cómo sois, en Madrid no se dejó morir a ancianos en las residencias; sólo se dejó morir a los ancianos pobres — Christian Sellés (@chselles) June 11, 2020

Esta es la libertad de los neoliberales. A morirte si no tienes dinero, a salvarte si pagas. Sinvergüenzas https://t.co/I9Xz0gpG0Y — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 11, 2020