El padre de Errejón recuerda las torturas de Billy El Niño: "Pegaba cuando cuando no lo estabas mirando"

Decía el escritor José Saramago una gran verdad: "Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia". Eso lo sabe muy bien Íñigo Errejón, diputado de Más País, que el pasado miércoles dio toda una lección de dignidad democrática en pleno debate sobre una una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE para retirar las medallas al torturador Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. Errejón respondió al diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, contrario a la PNL y favorable al olvido, quien previamente había preguntado si alguien tenía algún familiar represaliado, que él sí, que sus dos abuelos habían combatido con el bando republicano durante la Guerra Civil. "Sí, mi padre", dijo Errejón, visiblemente molesto. Errejón reveló entonces un hecho que muy pocos conocían: su padre fue torturado por Billy El Niño cuando tenía 23 años.

La intervención de Errejón fue muy celebrada desde diversos ámbitos tanto políticos como mediáticos. Tanto es así, que este viernes Íñigo Errejón y su padre han acudido al programa Hoy por hoy, presentado por Angels Barceló en la cadena Ser. Allí, visiblemente emocionado, José Errejón ha contado cómo Billy El Niño le torturaba: "Recuerdo siempre que me gritaba '¡No me mires, no me mires!' y pegaba cuando cuando no lo estabas mirando".

Errejón padre ha hecho un auténtico ejercicio de memoria: ha recordado a todos aquellos que han luchado por la libertad en España, a aquellos que se opusieron a la dictadura franquista y sufrieron represión. "Lo importante son las heridas que nos hicieron y que han pervivido como país. La vergüenza de una sociedad que permite la tortura. Esa es la peor herida. Quiero pensar que estamos en trance de cicatrizarla", he explicado.

Pero mejor que lo vean.