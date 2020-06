Ya es lunes. Comenzamos otra semana de esta cuarentena y de la desescalada. Está siendo duro, pero estamos bien...

–¿Qué tal el desconfinamiento? –pic.twitter.com/6vTNpGTWO5 — Olalá de fua (@olaladefua) June 14, 2020

Ya queda poco. El próximo día 21 llega la nueva normalidad. A ver si llega de verdad.

"Volveremos a la normalidad en Julio". Julio: pic.twitter.com/f5k1weRcIY — Mortadela (@MortaSiciliana) June 15, 2020

Ahora empezaremos a ver cosas raras, eso sí. Habrá que acostumbrarse

Mallorca ya infectada de alemanes buscando un melanoma mientras en Saber y Ganar participan sólo 2 concursantes para respetar la distancia de seguridad. Qué país más maravilloso. pic.twitter.com/MQd9Yrhqlf — Kim Jong-un (@norcoreano) June 15, 2020

Si tenemos suerte y no hay recaídas esto quedará como un mal sueño que tuvimos todos.

Madre que siesta. ¿Seguimos en 2020? — Doña Merkel (????) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) June 15, 2020

En el recuerdo y en los libros de historia quedarán para siempre los esfuerzos de todos y también las aportaciones de la derecha a esta emergencia

Hay una pandemia y a esta señora se le ocurre pedir una rebaja del IVA al toro de lidia. Supera con creces a sus parodia https://t.co/r8OOSijZ7x — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) June 14, 2020

El 2020 será rememorado como un año de lo más extraño, donde en unas pocas semanas cambió toda nuestra escala de valores

Un año en que también nos enteramos de cosas extrañísimas

Bueno, hemos visto incluso a Pedro Sánchez hablar por Twitter con Miley Cirus, para qué decir más...

El PP está a dos tuits de pedir la dimisión de Miley Cyrus. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 13, 2020

No cantemos victoria, que lo estamos deseando. No olvidemos que aún no tenemos vacuna contra el coronavirus.

???? Un mensaje importante para la gente joven. En Japón han hecho un trazado completo de las infecciones en grupos: Los mayores transmisores eran personas de 20 a 29 años. Aunque tengáis una probabilidad muy baja de enfermar, vuestro papel y vuestra responsabilidad son claves. pic.twitter.com/J92mTuod5v — Principia Marsupia (@pmarsupia) June 14, 2020

Pero mientras, Miguel Bosé ya ha encontrado el verdadero problema al que nos enfrentamos: un oscuro complot de Bill Gates, con las farmacéuticas y Pedro Sánchez para dominar el mundo mediante vacunas con microchips y "polvo inteligente" que se activarán con el 5G y nos pondrán a su merced. Pero espera, que lo dice de verdad...

Miguel Bosé denunciando que hay microchips en la vacuna del coronavirus que se activarán con el 5G por culpa de la alianza secreta de España con Bill Gates lo podría haber escrito el teclado predictivo. — Gema MJ (@gmaemejota) June 9, 2020

"¡LAS ANTENAS DE 5G TRANSFORMAN A LAS NUTRIAS EN COCODRILOS DE 250 KILOS!" pic.twitter.com/3m6oELwbF6 — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 9, 2020

Bill Gates controlando a Miguel Bosé con un microchip, da para un capítulo pocho de Black Mirror. — Carlos Valladolid ????????????️‍???????? (@carvalladolid) June 10, 2020

Miguel Bosé poniendo un tuit con una ouija. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) June 10, 2020

Miguel Bosé estuvo aquí. pic.twitter.com/RWkHaAzEEJ — Raúl Díaz (@Ruldia) June 10, 2020

NO VACUNARSE CHAVALE QUES MALO pic.twitter.com/muobCtQIAu — Javi Valera (@javiuve) June 10, 2020

Miguel Bosé, el sustituto perfecto para Negre en ‘El Mundo’. — Javier Durán (@tortondo) June 9, 2020

Pero qué me estáis contando del 5G si le dais siempre a aceptar las cookies. — Miguel Anómalo (@Anomalo) June 14, 2020

Miguel Bosé ya tiene prácticamente acorralados a Pedro Sánchez y a Bill Gates. Que confiesen es cuestión de horas. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) June 11, 2020

Bill Gates: ¡Pronto dominaré el mundo con el 5G y los nanobots!

Esbirro: Ay, amo, que ha habido una manifestación en su contra en Callao.

Bill Gates: Oh. Jo. Vaya. Pues nada, a volver a empezar. Qué rabia, ¿eh? Con lo bien pensado que estaba todo.

Esbirro: Ya.

Bill Gates: En fin. — Miguel Anómalo (@Anomalo) June 14, 2020

Claro, Miguel, sí. Bill Gates, polvo inteligente y microchips en vena. Venga, todo lo que quieras...

A mí me insertaron un microchip. Pero tenía forma de poia...espera!!! Creo que no era un microchip ???? — Mar (@Utenatenjo78) June 10, 2020

Es que, de verdad, ¿Esta gente se escucha cuando habla?

— Primero se inventan una enfermedad para luego meterte una vacuna con microchips y activarlos con el 5G...

— Vale, pero pásame el sapo, que yo también quiero lamerlo un rato. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) June 9, 2020

A ver si me queda claro. El Coronavirus es un invento de Bill Gates creado en Wuhan y soltado por Pablo Iglesias en la manifestación del 8M para controlar a la población mundial mediante una vacuna fabricada con fetos abortados y nanobots que se activan con el 5G. ¿Es eso, no? — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) June 15, 2020

Bill Gates, ojo... El del Windows...

Bill Gates está detrás de un malvado plan para instalar en nuestro ordenador un sistema operativo tercermundista y cobrarnos por él sin nuestro permiso. — Kim Jong-un (@norcoreano) June 14, 2020

Bosé: Bill Gates quiere meternos nanobots en la sangre Los nanobots: pic.twitter.com/jhdUWjtuIW — ✨????️‍???? ???????????????????? ????️‍????✨ (@carlesponsi) June 10, 2020

Ya veréis cuando llevemos los nanorobots de Bill Gates dentro y nos dé un pantallazo azul. — Sr Huevón™ (@SrHuevon) June 15, 2020

A mi lo que realmente me preocuparía sería que los nanobots de las vacunas de Bill Gates usen Windows Vista. — laquintacolumna (@laquintacolumna) June 15, 2020

A mí Bill Gates me la coló con el Windows Vista, pero no soy tan rencoroso. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) June 14, 2020

Para los que aún dudan que Bill Gates está detrás de la pandemia: he ampliado el Buscaminas (Microsoft Windows) y la mina no es más que un coronavirus en 8 Bits. pic.twitter.com/ALGoXNXhr6 — Kim Jong-un (@norcoreano) June 15, 2020

Al final Bosé va a destruir su legado artístico con estas palabras...

Lo único bueno que ha hecho Miguel Bosé son los altavoces esos que se escuchan de puta madre — Señorita Puri ???????? (@SenoritaPuri) June 10, 2020

Pero ojo, su teoría tiene otros adeptos: Bunbury.

Al parecer llegó a esa conclusión entre caramelo y caramelo...

¿Falta alguien más?

Herman Tersch diciendo que el virus lo crearon los Chinos para atacar a occidente.. Ayuso que la D es de diciembre...

Bunbury y Miguel Bose delirando con el 5G.. El Cardenal Cañizares que las vacunas son células de feto abortados.. Menos mal que de esta íbamos a salir mejores.. — Sayonara (@Sayo_cab75) June 15, 2020

A este elenco de científicos e intelectuales se les ha unido otro: el cardenal Cañizares. Además tiene nueva información. Atención: asegura que la vacuna contra al civid-19 "se está haciendo a base de fetos abortados".

Con risas enlatadas es otra cosa. pic.twitter.com/3BFtxGvdMU — unmundolibre (@unmundolibre) June 15, 2020

El cardenal Cañizares divulga en misa el bulo de que la vacuna del coronavirus se fabrica con "células de fetos abortados" ????️ pic.twitter.com/pbdEuneu7e — vicent ???? ✊ ???? ???? (@vjf33) June 15, 2020

Puede que el obispo Cañizares crea que la vacuna del Coronavirus se hace con fetos abortados, pero seamos sinceros, también cree que la Tierra es plana y que el Universo fue creado por un ser superior, así que tampoco es para tanto. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) June 15, 2020

Quién iba a decirnos que ante un fenómeno desconocido la religión respondería añadiendo más confusión...

Cuando dos religiones no entienden un mismo fenómeno inexplicable pic.twitter.com/hoWB0xceQK — David Pareja (@davidpareja) June 15, 2020

Además también ha metido a alguien más en el lío: nada más y nada menos que el demonio.

Dice el cardenal Cañizares que el diablo está ayudando a lograr la vacuna contra el Coronavirus. Cómo estrategia de marketing para su religión la veo regulinchis. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 15, 2020

ÚLTIMA HORA: El PP pide la comparecencia de Grande Marlaska para explicar si tenía conocimiento de que el diablo quería destruir España. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 12, 2020

Madre mía....

Una teoría unificada de las tesis de Bosé y Cañizares propondría que los nanobots se hacen con abortos. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) June 15, 2020

Nos reímos porque hay que reírse, pero: ¿Son conscientes estos señores con miles de seguidores del daño que hacen diciendo tamañas estupideces?

El Twitter de Miguel Bosé lo llevo yo. — Coronavirus (@CoronaVid19) June 10, 2020

Yo también soy de los que piensa que me quieren controlar con la vacuna. — Coronavirus (@CoronaVid19) June 14, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

-Episodio cuatro: "Quién nos iba a decir que en 2020 Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe muerto y Guti en su casa un sábado por la noche"

-Episodio cinco: "He bajado la basura y me han insultado desde un balcón. Desde el mío. Aprovechan cualquier ocasión"

-Episodio seis: "Por todos es sabido que el PP maneja mejor que nadie las crisis. Lo demostraron con el 11-M, el Prestige, el Yak-42 y el metro de Valencia"

-Episodio siete: "La Policía parando coches para preguntar de dónde vienen y adónde van. Como los filósofos pero con multas"

-Episodio ocho: "Si Vox hubiera gestionado la crisis del coronavirus tendríamos de presidente al pangolín"

-Episodio nueve: "A lo mejor Rajoy no se ha enterado que hay una pandemia y criticamos por criticar. Lo mismo en el Marca no han dicho nada"

-Episodio diez: "La renta mínima es injusta porque la pagamos todos los españoles, no como el Castor o las autopistas, que lo pagaron chinos y japoneses"

-Episodio once: "–¡Te escribo porque el Gobierno me está silenciando! –Enciende el micrófono de la videollamada –Ah, vale"

-Episodio doce: "Se controlará que los runners sean auténticos. Habrá que llevar el certificado de divorcio encima"

-Episodio trece: "La pizza le gusta a los niños y la cocaína a algunos adultos y eso no quiere decir que haya que dársela"

-Episodio catorce: "No al estado de alarma, o como diría Rajoy, 'Cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político'"

-Episodio quince: "Abascal ha echado la culpa del coronavirus AL COMUNISMO. Desde el punto de vista del humor, esta derecha es impagable"

-Episodio deciseis: "Madrid no pasa a la fase 1. Ni Billy el Niño tampoco"

-Episodio diecisiete: "Ayuso debería hacer lo habitual en estos casos: anunciar la candidatura de Madrid a las olimpiadas de 2028"



-Episodio dieciocho: "Los oprimidos del barrio de Salamanca inician la revolución (que será con palos de golf o no será): 'Coletas, cabrón. Abre Louis Vuitton'"

-Episodio diecinueve: "Al parecer nosotros vivíamos por encima de nuestras posibilidades y ellos en pisos de Kike Sarasola"

Episodio veinte: "Si dura 40 años y te fusilan si protestas, se llama dictadura. Si dura 2 meses y vota el Congreso, no. Hasta Abascal podría entenderlo"

-Episodio veintiuno: "Para Cayetana los que lucharon contra el franquismo eran terroristas. Si queréis os hago una regla de tres simple, pero creo que no hace falta"

-Espisodio veintidós: "Ahora todos vais de fans de Anonymous y ni siquiera os habéis leído su mejor libro, 'Lazarillo de Tormes'"

-Episodio veintitrés: "He visto suficientes pelis como para saber que el cocodrilo de Valladolid jugará un papel esencial en el desenlace de la pandemia"