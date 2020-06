El escándalo de las residencias de ancianos de Madrid sigue en el aire mientras la presidenta de la Comunidad sigue echando balones fuera, cada día con una excusa diferente. Primero negándolo, después diciendo que fue "un error", más tarde culpando a Pablo Iglesias y ahora diciendo que fue por "pragmatismo".

1. No hubo orden de no hospitalizar ancianos.

2. Bueno sí pero fue un error y no se envió.

3. Bueno, sí se envió pero el responsable era Pablo Iglesias.

4. Bueno, los responsables éramos nosotros pero fue por pragmatismo.

5. Lo hicimos lo mejor que pudimos. — Fernando de Córdoba (@gamusino) June 16, 2020

Desde que a primeros de junio trascendiese este asunto, tanto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como el Partido Popular han optado por diferentes versiones, contradictorias entre sí, a la hora de tratar de escurrir el bulto. Cuando trascendieron las órdenes y se conoció que el consejero de Políticas Sociales, de Cs, las criticó asegurando que no era ético ni legal, el Gobierno de Ayuso habló de un "error" al enviar esas órdenes.

Posteriormente, la estrategia viró y se centro en culpar a Pablo Iglesias, tratando de extender el bulo de que el vicepresidente segundo había asumido la gestión de esas competencias, cuando en el propio Boletín Oficial del Estado se puede ver que es mentira.

Tras conocerse que Alberto Reyero envió una carta a Amnistía Internacional el 12 de abril para alertar de que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se implicaba con las residencias, la presidenta también trató de jugar la baza de Iglesias. En sus respuestas en una entrevista preguntó: "¿Dónde ha estado el jefe de Reyero, que es Pablo Iglesias?". Así es, diciendo que Iglesias es el jefe de su propio consejero. Delirante.

Por último, una vez más la ruleta de las excusas ha vuelto a girar y ahora Ayuso ha calificado de "pragmatismo" dejar a los ancianos sin cobertura sanitaria. En sendas entrevistas en El Confidencial y La Cope ha denunciado una campaña de la izquierda y ha vuelto a cargar contra Iglesias diciendo que "está cargado de demagogia y de odio a partes iguales".

Tras "eso lo hizo Pablo Iglesias, que tenía el mando", "eso no se hizo, esto es un acoso", "lo hicimos, pero fue por error" y "si se hizo, no me enteré porque yo estaba a otras cosas", llega: "lo hicimos porque era lo más práctico": https://t.co/ca45hy3Q5g — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) June 17, 2020

Las piruetas de Ayuso han sido observadas con incredulidad desde las redes sociales, que ya la han calificado de "hacedora de entuertos":

Ah, ¿pero entonces el documento aquel no fue un error...? Ayuso asegura que las decisiones de no trasladar a mayores a hospitales se tomaron por "pragmatismo"

-¿Puede salir Ayuso? Es para hablar de pragmatismo. pic.twitter.com/HMhb1gUsb1 — cristina fernandez (@juevesantes) June 16, 2020

No fue un "error".

Ayuso ha encontrado un término para definir el protocolo que indicaba a las residencias que los mayores con discapacidad y grave situación de dependencia no debían ser llevados a hospitales.

Pragmatismo.

Gente tan despreciable no puede seguir gobernando Madrid https://t.co/ZgXDs7XX6j — Carlos Sánchez Mato???? (@carlossmato) June 16, 2020

O sea, por centrarme. Lo de Luis Montes eran asesinatos infames y lo de Díaz Ayuso, pragmatismo. — Piur (@LaPiur) June 16, 2020

???????????????????????????????????????????????? Ayuso llama "pragmatismo" a dejar a los ancianos de las residencias sin cobertura sanitaria.???? Ayuso llama "pragmatismo" a dejar a los ancianos de las residencias sin cobertura sanitaria https://t.co/j9yL0gbaFo — Jordi Jam (@GeorgeTheJam) June 16, 2020

—¿Policía? Está Ayuso diciendo que se dejó morir a ancianos a sabiendas por pragmatismo.

—NO CUELGUE, SEÑORA, ESTAMOS DE CAMINO.#ConteraEnLaCafetera — Doctor Jekyll (@bicicletagris) June 17, 2020

"En las residencias no ha habido negligencia, sino pragmatismo" Isabel Díaz Ayuso reconoce que la gestión de las residencias durante la pandemia correspondía a la CAM Ellos decidieron sobre la vida o la muerte de los ancianos madrileños. ????????????????????????https://t.co/iPJ7ui49kc — Protestona ???? (@protestona1) June 16, 2020

-Isabel, si te preguntan, tú diles que no hubo negligencia, que fue pragmatismo.

-Pues un huevo colgando y el otro lo mismo. pic.twitter.com/uQO16wyPj9 — The Raven (@the_raven77) June 16, 2020

