No todo iban a ser malas noticias en este 2020: Victoria Federica ha encontrado los pantalones que mejor sientan.

Victoria Federica de Marcichalar y Borbón, hija de la infanta Elena, protagonizó este miércoles una noticia en la revista de moda Vogue que también explica que "su estilo está creando fascinación entre los más jóvenes". Incluso asegura que la llaman "princesa grunge", "icono de estilo" e incluso "it-girl". ¿Cómo te quedas?

El caso es que en las últimas horas, la 'noticia' se ha convertido en tendencia en Twitter los tuiteros no han podido ignorarla. No es la primera vez que Victoria Federica acapara titulares gracias al enorme mérito de ser hija de la hija del rey Juan Carlos I. Y, ojo, no sólo ha encontrado los pantalones que mejor le sientan: en otras ocasiones se ha comprado un bolso, ha llevado un "look happy chic" o ha cenado con amigos, y la prensa y los medios nos lo han hecho saber.

Visto lo visto, parece que pronto seguirá los pasos de la reina Leticia y comenzará a sorprender a los periodistas constantemente con cualquier cosa que haga.

La noticia ha dejado decenas de comentarios en las redes:

-Le quedan los pantalones a la Victoria Federica como un guante. pic.twitter.com/09HAha5Cpo — SirFrancisX???????????? (@mentapolemic) June 17, 2020

Científicos de la Universidad Católica de Murcia creen que los pantalones de Victoria Federica podrían frenar el Coronavirus. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 18, 2020

