Abascal dice que no hay dinero para los ERTE y Twitter le saca los colores recordándole que no los apoyó

El otro día comentábamos en Tremending que desgraciadamente la derecha y la ultraderecha españolas hacen gala de una brutal falta de coherencia. Parece que todo vale para atacar al Gobierno aunque sea a costa del propio crédito personal: bulos, mentiras, descalificaciones, etcétera. Las redes sociales se utilizan como altavoz para hacer ruido, cuanto más ruido mejor, y así desatar la furia contra un Ejecutivo que consideran ilegítimo.

Vox y su líder, Santiago Abascal, son especialmente activos en esta cuestión. Casi no hay día en el que el líder ultraderechista no insulte al Gobierno. Hoy lo ha vuelto a hacer, indignado porque en Correos, empresa pública, han decidido celebrar el Orgullo pintando una furgoneta con los colores de la bandera gay. Tirando de demagogia, Abascal ha criticado que se gaste el dinero en semejantes fruslerías y ha colgado este tuit:

No hay dinero para respiradores, ni para ERTEs. ¡Gobierno criminal! pic.twitter.com/vQAvnNJr8M — Santiago Abascal ???????? (@Santi_ABASCAL) June 19, 2020

En Tremending no hubiéramos hecho a caso a otro tuit rabioso (uno más) del jefe de la ultraderecha española. Pero esta vez no lo podemos dejar pasar por alto: Abascal dice que no hay dinero para los ERTE (cosa que es falsa, por cierto), pero lo que no dice, y eso rigurosamente cierto, es que Vox votó en contra de la prórroga de los ERTE. ¿Perciben la falta de coherencia?, por decirlo suavemente. La legión tuitera sí se ha dado cuenta y más de uno se lo ha recordado.

Que te importan a ti mucho los ERTE. Claro que sí, guapi.https://t.co/ZW4d2Go0OD — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) June 19, 2020

Vox está a favor de los recortes en la sanidad pública y no apoyó la prórroga de los ERTEs. Santiago Abascal, marxista (de Groucho). https://t.co/4K9X8MqVrs — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) June 19, 2020

Adivinad qué partido no votó a favor de la prórroga de los ERTEs. pic.twitter.com/5g6qHHajv7 — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) June 19, 2020