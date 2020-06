¡Viernes! ¡Y mañana empieza el verano!

Bueno, pues nada, el lunes entramos en la nueva normalidad. Puede haber luz al final del túnel. O no.

Cuando no quieres saber nada de nadie ya. pic.twitter.com/8PwUp0IfBS

De modo que hoy acabamos esta serie de 'Crónicas de la Cuarentena'. Han sido 25 episodios (al final tenéis el listado completo), donde os hemos ido contando, con lo mejor del humor tuitero, todo lo que ha ido sucediendo en esta emergencia que casi nadie se esperaba que podíamos vivir

Un tiempo en que nos hemos hecho adultos como sociedad

Poco a poco podremos volver a hacer algunas de las cosas que hacíamos antes y que tanto añoramos. Léase, abarrotar el metro en hora punta, la Gran Vía en Navidad y las playas en verano. La vieja normalidad.

Este mismo viernes Revilla y Urkullu han dejado unas emocionantes y simbólicas imágenes, escenificando la reapertura entre Euskadi y Cantabria

Pero no echemos campanas al vuelo, por favor

Me parece bastante peligroso el discurso este del "por fin todo vuelve a la normalidad". Principalmente porque nada ha vuelto a la normalidad. Ni debería hacerlo en una temporada.

4) Es nuevo: no tenemos protección frente a él.

1) No es tan mortal como el ébola, pero sí mucho más que la gripe.

Con las sorpresas nos está deparando este año, mejor ser precavidos

En cualquier caso, nos hemos acostumbrado a lo que hay. Lo de las mascarillas ya es pan de cada día

Incluso muchos han aprovechado ese nuevo complemento para cantar su patriotismo a los cuatro vientos.

Pero... ¿lo saben los demás? No corras riesgos con TRUEPATRIOT.

Han cambiado muchas cosas, algunas para bien y otras para mal. Por ejemplo, ahora al parecer hay madrileñofobia. Fíjate

No descartéis que Ayuso y Almeida aprovechen la coyuntura para lanzar una campaña contra la inexistente madrileñofobia. Igual destinan dinero público para un vídeo, cartel o cualquier otra chorrada con la que puedan pagar servicios prestados a cualquier 'periodista' amigo del PP.

En el final de estas crónicas queremos agradecer desde aquí a todos los que de un modo u otro han colaborado a que todos saliésemos de esta emergencia. Mención especial a PP y sobre todo a Vox que han ayudado a... a... A quejarse.

Adivinad qué partido no votó a favor de la prórroga de los ERTEs. pic.twitter.com/5g6qHHajv7

Y es que criticar y quejarse es tan fácil...

Porque no podemos olvidar la crispación política en los últimos meses

La cosa ha llegado a un nivel tal que hemos visto a un tipo usar imágenes de Sánchez, Iglesias, Echenique y otros para practicar putería con la escopeta.

Pongámonos de acuerdo si vale quemar fotos con la jeta de alguien o ponerles una mirilla en la frente o dispararles con una escopeta. Y si vale, que valga para todos. Y si no vale, que no valga para ninguno. Por lo de todos iguales ante la ley y eso.

Si los titiriteros y los raperos acaban en el calabozo o peor, que se vaya preparando este...

Al parecer es de Málaga. Menos mal...

Según se ha publicado es taxista y... exmilitar. Vaya por Dios...

Pero si algo nos ha dado vergüencita durante esta crisis ha sido Isabel Díaz Ayuso, día a día engrosando su lista de 'ayusadas'

Primero con lo de su residencia de lujo, luego contrato fantasma con la empresa de Kike Sarasola y después el escándalo de las residencias

Igual Pablo Casado colocó a Díaz Ayuso para no parecer el más inútil del PP y lo estamos criticando sin saber...

Todo ha ido empeorando conforme le iban poniendo micrófonos delante para que ella hablara. Ayuso hablando es su peor enemiga...

1. No hubo orden de no hospitalizar ancianos.

2. Bueno sí pero fue un error y no se envió.

3. Bueno, sí se envió pero el responsable era Pablo Iglesias.

4. Bueno, los responsables éramos nosotros pero fue por pragmatismo.

5. Lo hicimos lo mejor que pudimos.

— Fernando de Córdoba (@gamusino) June 16, 2020