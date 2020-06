La semana pasada por fin veíamos algo sobre el escándalo de Juan Carlos I en una portada de la prensa, pero... lamentablemente no era en un medio español. Vaya hombre...

El prestigioso The Times titulaba bajo su mítica mancheta con un rotundo "Rey caído". Un demoledor reportaje que subtitulaba así: "Sexo, dinero y el escándalo que ha sacudido España".

No era la primera vez: el pasado mes de marzo, fue un diario suizo, Tribune de Genève, el que abrió su portada con una noticia medianamente interesante para los españoles: la Físcalía de Ginebra, investigando a Juan Carlos I.

Mientras, los rotativos españoles, a por uvas: tampoco se le dedicó ni una línea en la portada de las ediciones impresas de los grandes medios. ¡Otro caso de amnesia!

Relacionada: "En España el Watergate no hubiera dado ni para un pie de página": los ‘olvidos’ más sangrantes de la prensa

Este domingo ha sido The Telegraph el que ha sacado nuevos detalles del escándalo. En concreto, el diario británico asegura que Juan Carlos I y una empresa del catalán Josep Cusí pagaron los 467.000 dólares que costó la luna de miel de Felipe VI y la reina Letizia en 2004. Un viaje que habría llevado a la pareja por Jordania, Camboya, Fiji, Samoa, EEUU y México.

Una noticia que afecta al jefe del Estado y sin embargo... ¿Tú has visto algo de la luna de miel de Felipe VI en las portadas de la prensa? Nosotros tampoco (y hemos buscado). Efectivamente no hay ni rastro de la información en las portadas de los grandes medios impresos del país. Y no hace falta recordar la importancia que juegan los grandes grupos editoriales en los temas de los que se habla o no en un país.

El ABC dedica su portada a Casado y a Feijóo ante "un ‘Gobierno mentiroso’". La portada podría haberla firmado el propio presidente del PP. La Razón lleva a su primera las denuncias contra el Gobierno por la covid-19, a la entrevista a una empresaria y hasta el fútbol. Ni rastro de los chanchullos reales.

Tampoco podemos encontrar nada en la portada de El País, que sí que dedica espacio al plan migratorio de la UE, a la comisión de reconstrucción, al fútbol o a noticias de internacional. El Mundo tampoco encontró hueco en su primera página. Sí lo hizo para hablar de Trump, para una entrevista con el presidente de Telefónica o para el primer beso de unos mellizos tras la pandemia.

Tampoco hemos visto nada en las portadas de papel de medios como La Vanguardia, El Correo, El Norte de Castilla, La Verdad, La Voz de Galicia, El Periódico… Silencio absoluto.

En las redes, varias personas han caído en lo mismo. Estas son algunas de sus reacciones:

Lo de la luna de miel de Felipe y Letizia no sale en las portadas porque no viven en Galapagar... pic.twitter.com/dMi6tT2pwJ — Pasanospoco (@pasanospoco) June 22, 2020

Os dejo las portadas de los principales periódicos de España (ABC, La Razón, El Mundo, El País) para que juguéis a un juego:

Intentad encontrar dónde informar del escándalo de la luna de miel (500.000€) de Felipe VI y Letizia pagada por el rey Juan Carlos I y un empresario. pic.twitter.com/P4yUfikfsI — Andrés ???? (@And89_3) June 22, 2020

Que a los cuatro periódicos más importantes del país se les haya olvidado lo de la luna de miel de Felipe y Letizia pagada por un testaferro de Juan Carlos dice mucho de hasta qué punto la monarquía manda en los medios de comunicación. https://t.co/MxqORrtigt — coend????????????????️‍???? (@jbecerra_) June 21, 2020

Aquí buscando en los periódicos lo de la luna de miel de Felipe y Letizia pagada por el testaferro de Juan Carlos I#LaCafeteraLaReconstrucción pic.twitter.com/3WTN9xsuyj — Pasanospoco (@pasanospoco) June 22, 2020

Ayer se supo que Felipe VI utilizó 500.000$ del testaferro de Juan Carlos I para pagar su luna de miel. Hoy en los cuatros principales periódicos del país no sale absolutamente nada. Todo atado y bien atado. pic.twitter.com/TZZPFjiCtG — Bot Ruso (@B0tRuso) June 22, 2020

#LaCafeteraLaReconstrucción Casa Real: tengo que tapar lo de la luna de miel de Felipe y Letizia pagada por el testaferro de Juan Carlos I Periódicos: pic.twitter.com/6mt7wFXfcZ — Pasanospoco (@pasanospoco) June 22, 2020

La luna de miel de Felipe y Letizia saldría en las portadas si hubiese sido en Galapagar y se la hubiesen pagado ellos....#LaCafeteraLaReconstruccion pic.twitter.com/wFVHv4fD0w — Pasanospoco (@pasanospoco) June 22, 2020

Felipe y Letizia se fueron de luna de miel como "Sr. y Sra. Smith" por hoteles de lujo de todo el mundo. El viaje costó $500.000 y más de la mitad del dinero (de dudosa procedencia) lo puso un posible testaferro de Juan Carlos. Pero en las portadas no hay nada. La prensa libre. pic.twitter.com/WzzkOCeRzR — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ???????? (@pnique) June 22, 2020

"Juan Carlos I habría pagado la luna de miel a Felipe y Letizia." Todos: pic.twitter.com/e3PstBXWGj — DoLOLs Boatella (@DolorsBoatella) June 22, 2020

