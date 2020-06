Bienvenidos al Tremending Topic de la nueva normalidad

Como te imaginas el mundo post COVID / Realidad pic.twitter.com/KST0qE58CH — Moe de Triana (@moedetriana) June 23, 2020

Madrid pasando a la nueva normalidad. pic.twitter.com/zv7IoMy0rS — Doña Merkel (????) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) June 22, 2020

El que diseñó la nueva normalidad no tuvo en cuenta la vieja subnormalidad. — Salva???? (@Salvatwitts) June 22, 2020

La nueva normalidad no es exactamente como la vieja: en Catalunya por ejemplo no pueden bailar con desconocidos en discotecas

Mi adolescencia hubiese sido menos incómoda pic.twitter.com/oSJlw6LsTn — Pasanospoco (@pasanospoco) June 23, 2020

Muchas cosas han cambiado. Otras no

"Este virus va a acabar con el capitalismo" El capitalismo: pic.twitter.com/joUR6r2HTn — Alex Wragge |Sótano de Sick| (@wragge518) June 21, 2020

De momento ya hemos empezado a recibir turistas

Espero que los turistas se dejen suficiente dinero aquí como para comprar los respiradores que nos van a hacer falta. — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) June 21, 2020

Hay riesgo claro, pero hay que intentarlo. Nuestra economía depende de ello

Conviene no fliparse mucho, porque ya está habiendo rebrotes

Bares petados, gente entrando en comercios sin mascarillas, distancia social 0 en terrazas... ¿ya habéis pensado a quién vais a culpar de los rebrotes? — Moe de Triana (@moedetriana) June 22, 2020

12 nuevos rebrotes. Me voy a por levadura que luego son todo prisas. — Apróstata????????‍☠️✂️???? (@haprostata) June 22, 2020

Recordad todas las cosas que nos ha traído 2020. Y nunca es descartable que todo empeore

"Buah, es imposible que este año pasen cosas más raras".

2020: pic.twitter.com/bmIxLYG2B6 — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) June 22, 2020

Habrá que seguir las normas durante un tiempo: mascarillas y distancias de seguridad

A 2 metros / A 200 kilómetros pic.twitter.com/LCM1SAdMdm — Jules (@CensoredJules) June 20, 2020

Menos mal que tenemos a PDRO

Henry Cavill in early talks to play Spain's Prime Minister Pedro Sánchez in upcoming biopic «PDRO» directed by https://t.co/OwL7NKo7Ua — G. G. Lapresa ????️‍???? (@GGLapresa) June 22, 2020

Además los españoles hemos demostrado que somos una sociedad ejemplar

«Hemos sido una sociedad ejemplar». Mira, no. Te has quedado en casa porque estaba prohibido salir, el momento de tener un comportamiento ejemplar es ahora. — Hola, soy Tuices (@Tuices) June 21, 2020

Algunos son el antónimo de la palabra ejemplar

Nadie resume la España histérica como José Manuel Soto.https://t.co/6bAaebf7M7 — gerardo tecé (@gerardotc) June 22, 2020

Por lo demás, nuestra sociedad trata de volver a su ser. Este domingo se celebraron actos de cara a las elecciones del 12-J. En Galicia, por ejemplo, vimos a Feijoo, candidato del partido... ehh... uhh...

Feijóo está orgulloso de su partido, sea cual sea. pic.twitter.com/L9h6MvjRfc — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 21, 2020

Mientras, como lo del 8-M empieza a dejar de colar, y lo de los inmigrantes lo tienen ya muy trillado, la ultraderecha ha encontrado otro enemigo: las furgonetas de Correos con la bandera arcoíris.

-Vamos a ver a quién toca homosexualizar ahora... A la señora del 3C. pic.twitter.com/zJWImxUqJR — Grouchico (@El_Grouchico) June 23, 2020

Os recuerdo de los metros son públicos y los vinilan cada dos por tres para hacer campañas. No os gusta la campaña de Correos porque es de maricones. pic.twitter.com/oV3ERO7xB8 — Modesto García (@modesto_garcia) June 19, 2020

Si eres homófobo y ves estas furgonetas de Correos, corre sin mirar atrás; podría llevar tu carta certificada con tu carnet de gay. pic.twitter.com/JOiCRLFhbO — Javier Durán (@tortondo) June 19, 2020

Se debe justificar el gasto de los maricones, el del patrioidiotismo siempre está bien en cambio. pic.twitter.com/yb82JBXFGU — Dave Aiman®️????️‍???? (@DaveAiman) June 22, 2020

V0X: Cuidado con el lobby gay.

El lobby gay: pic.twitter.com/QU5iErbuc9 — The Raven (@the_raven77) June 21, 2020

Por no hablar de los que les siguen el juego pero tratan de buscar excusitas para su homofobia

Llega a tu quiosco HOMÓFOBO LIGHT. La revista de los que se merecen una palmadita en el hombro por no ser explícitamente discriminatorios. pic.twitter.com/utyifIu6e0 — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) June 20, 2020

Y siguen los escándalos en la monarquía española. Tras lo del Nóos llega ahora...

-Yo soy monárquico.

-Haber estudiao. — laquintacolumna (@laquintacolumna) June 22, 2020

1978. Yo no soy monárquico, soy juancarlista.

2014. Yo no soy monárquico, soy felipista.

2052. Yo no soy monárquico, soy leonorista.

2087. Yo no soy monárquico, soy gilipollas. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) June 21, 2020

Este fin de semana, el diario británico The Telegraph, publicó que la luna de miel de lujo de Felipe y Letizia fue pagada por Juan Carlos I y por una empresa

Felipe VI y Letizia no sabían que era una luna de miel, no sabían lo que firmaban y lo hicieron por amor — Pasanospoco (@pasanospoco) June 21, 2020

#LaCafeteraLaReconstrucción Casa Real: tengo que tapar lo de la luna de miel de Felipe y Letizia pagada por el testaferro de Juan Carlos I Periódicos: pic.twitter.com/6mt7wFXfcZ — Pasanospoco (@pasanospoco) June 22, 2020

Vaya, vaya...

—Pedazo de luna de miel te he preparado para que te vayas con Letizia.

—¿Pero de dónde has sacado el dinero?

—De las horas extra, no te jode.

—JAJA.

—JAJAJA.

—JAJAJAJA eres la monda, padre. pic.twitter.com/yMuY1ZaqqE — Doctor Jekyll (@bicicletagris) June 21, 2020

"Juan Carlos I habría pagado la luna de miel a Felipe y Letizia." Todos: pic.twitter.com/e3PstBXWGj — DoLOLs Boatella (@DolorsBoatella) June 22, 2020

Si vosotros no tenéis amigos que os paguen 296.000 euros de la luna de miel como a Felipe y Letizia, ahora no os quejéis. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 21, 2020

En concreto la empresa del catalán Josep Cusí. ¿Y eso? De ser cierto todo esto, hay muchas preguntas en el aire

Nos tenemos que creer que el empresario que pagó 265.000$ de la luna de miel del rey no obtuvo nada a cambio porque todos sabemos que los empresarios actúan siempre movidos por el altruismo y la amistad. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) June 22, 2020

¿A quién no le ha pagado un empresario parte de su luna de miel? pic.twitter.com/Jsd5iyeuQL — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) June 21, 2020

¿Quién no ha tenido una luna de miel de medio millón pagada a pachas por un amigo de tu padre? — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) June 22, 2020

Al parecer visitaron tres continentes y países como Jordania, Camboya, Fiji, Samoa o México.

Qué preciosa es Cuenca y qué desconocida pic.twitter.com/1eyIGZL0pS — Laura Cornejo (@lauracorama) June 21, 2020

Más que de miel es luna de diamantes y platino. https://t.co/l73gwtZpRo — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) June 22, 2020

La información dice que el viajecito costó 467.000 dólares

Esa lista de bodas debió de ser acojonante... — Pasanospoco (@pasanospoco) June 21, 2020

Sigue así la catarata de escándalos de la familia real de la que nos vamos enterando por medios extranjeros

Pues nada, tendré que esperar a The New York Times para saber lo que hace realmente la Casa Real. — Antonio Mautor (@AntonioMautor) June 22, 2020

¿Tú has visto algo de la luna de miel de Felipe VI en las portadas de la prensa? Nosotros tampoco (y hemos buscado)https://t.co/iMbl1CjuQa — Tremending (@Tremending) June 22, 2020

El otro día, el prestigioso The Times sacó un durísimo artículo titulado "Rey caído".

El Diario radical bolivariano The Times dedica parte de su portada al emerito: "Fallen King" (Rey Fallido) y subtitula, Sexo, dinero y escándalo..

Lo más Increíble es que puedas leerlo en la Prensa Británica y aquí como si no hubiese pasado nada. NODO 2.0 https://t.co/1jwey7zwQb pic.twitter.com/79UY2352d5 — Sayonara (@Sayo_cab75) June 18, 2020

En marzo, Tribune de Genève abrió el diario anunciando que la Fiscalía de Ginebra estaba investigando a Juan Carlos I por una supuesta comisión millonaria por el AVE a la Meca.

- ¿Cómo se dice en Árabe, AVE a la Meca?

- ¿Cómo se dice, Juan Carlos?

- Afloja la panoja. pic.twitter.com/14QbmyyQbT — gerardo tecé (@gerardotc) July 12, 2018

Una semana después, Felipe VI anunció su renuncia a la herencia de Juan Carlos I (una afirmación que no vale para nada legalmente) y la retirada de la asignación pública de 194.232 euros al emérito

- ¿Quién se va a quedar con la herencia del abuelito?

- Disimula y sonríe, disimula y sonríe. pic.twitter.com/oeSu2YJHRm — unmundolibre (@unmundolibre) June 23, 2020

La Casa Real lucha a tope contra la corrupción. Y para demostrarlo le van a retirar la paga al rey Juan Carlos y se la van a asignar al rey emérito. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) June 23, 2020

Tras quedarse sin su asignación, este pobre hombre se dirige a solicitar el ingreso mínimo vital. pic.twitter.com/v7jzof948S — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 22, 2020

No sabemos si eso le funcionará ahora

El rey Felipe VI renuncia a su luna de miel y romperá todas las fotos — Nomecallaréis ???? (@nonoscallareis) June 21, 2020

Lo último que se ha publicado es que el sueldo que se le retiró a Juan Carlos I se destinará a un fondo para urgencias

Pues no, se ve que no les llega con sus sueldos. https://t.co/C7zqJ8mrGu — arcitecta (@arcitecta) June 22, 2020

¿Os acordáis del típico jeta del insti al que le ofrecías un cigarrillo y decía "ya tengo, pero para luego" y te pillaba el piti y se lo ponía en la oreja? Pues el rey de España. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) June 22, 2020

Claro que sí...

-Mira, cari, desde aquí veo la Play5 ¿La apuntamos a contingencias? JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

- Pos claro, churri. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/DB2YxdGT1r — cristina fernandez (@juevesantes) June 23, 2020

Felipe VI destinará la antigua asignación de Juan Carlos I al fondo para cubrir las urgencias de Casa Real.#LaCafeteraSaludPublica pic.twitter.com/Ehq3Is5eam — Pasanospoco (@pasanospoco) June 23, 2020

Cracks

En la "nueva normalidad" la Casa Real nos sigue tomando a los españoles cómo gilipollas, tanto a los monárquicos cómo a los republicanos. — Bat-uitero ???????? (@Bat_uitero) June 22, 2020

¿Merecería todo esto una comisión de investigación para indagar a fondo en ello ? Pues PSOE, PP y Vox ya han decidido que no, porque en este país un rey es inviolable forever and ever.

Constitución española:

"Todos somos iguales ante la ley" El rey: pic.twitter.com/DBdc0rSeiS — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) June 20, 2020

Como bola extra, este martes PP, PSOE y Vox han vetado la comisión sobre los GAL pese al criterio favorable de los letrados del Congreso. No busques el objetivo, esto no es un programa de cámara oculta.

PP, PSOE y Vox tumban la investigación de los GAL. Llámalo razón de Estado, llámalo complicidad, llámalo equis. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) June 23, 2020

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

"Con diez cañones por banda

Viento en popa a toda vela

No corta el mar sino vuela

Un velero bergantín" -Bunbury, se nota un poco.

-Sí, verdad? Aún se entiende la letra. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) June 21, 2020

- ¡Me encanta tu foulard beige!

+¡A mí también me gusta mucho Mike Oldfield! — єl թเ๏j๏ (@GarcierPeter) June 17, 2016

Gente con camisetas de Heroes del Silencio que no ha estado callada en su puta vida. — Javi????✂ (@javi_sonseca10) February 27, 2017

"Voy a hacer unas gestiones"

Esa maravillosa frase que abarca desde invertir en bolsa hasta bajar a por el pan. — Doc. (@Docstock80) June 18, 2020