Felipe VI y la reina Letizia ya están de 'gira'. Este martes pasaron por Gran Canaria para lanzar el mensaje de que "ya se puede viajar". Además del mensaje, su visita dejó una enorme expectación y muchas imágenes.

La visita de los monarcas llega con la nueva normalidad, pero también coincide en el tiempo con nuevas revelaciones de los escándalos de la Corona, de los que nos hemos enterado por la prensa extranjera (una vez más). El pasado domingo, el periódico britano The Telegraph publicó una información asegurando que Juan Carlos I y una empresa del catalán Josep Cusí pagaron los 467.000 dólares que costó la luna de miel de Felipe VI y la reina Letizia en 2004. La gira de los reyes también llega después de que los votos de PSOE, PP y Vox evitaran una investigación en el Congreso sobre las finanzas del rey emérito por su inviolabilidad "absoluta".

Entre todas las imágenes de su visita a Canarias, en las redes ha destacado una de un fotógrafo de la agencia EFE, de Felipe y Letizia en la playa de Las Canteras. La imagen lo tiene todo: a los monarcas, una bandera de España, señoras aplaudiendo, un señor sin camiseta, súbditos sin mascarilla ni distancia de seguridad y la playa al fondo.

Los tuiteros no han podido resistirse y han convertido la imagen en el meme de la jornada:

