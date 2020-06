"No sé si es habitual o no, espero no tener ningún problema": el aplaudido gesto del ministro Illa con los miembros de la comisión de Sanidad

Si ha habido un político que se ha destapado durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ese ha sido el ministro de Sanidad Salvador Illa. Siempre elegante ante las embestidas de la derecha, Illa se ha descubierto como un buen gestor y un mejor orador: contundente cuando había que serlo, tranquilo y moderado en sus respuestas, didáctico y claro en su discurso, siempre amable.

Por eso no sorprende tanto el gesto que tuvo ayer al despedirse de los miembros de la Comisión de Sanidad ante la que ha comparecido semanalmente mientras ha durado el estado de alarma. Se despidió uno por uno de todos y cada uno de ellos, incluso de aquellos que le maltrataron. "No sé si es habitual o no, espero no tener ningún problema", dijo Illa en su decimotercera y última comparecencia desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo. No es habitual, no, y quizá por eso merezca la pena destacar el gesto.

Esto de Salvador Illa es de 10 como persona y muy pocas veces visto en politica por no decir Nunca.. Destacando y Reconociendo uno a uno las cualidades de sus adversarios políticos.. Para mí el mejor ministro que podíamos tener en el peor momento.. pic.twitter.com/kYdECsLDWA — Sayonara (@Sayo_cab75) June 25, 2020

Y estos fueron sus comentarios y por este orden:

- Juan Luis Steegmann (Vox): "El médico que lleva usted dentro me ha enseñado cosas y se lo quiero agradecer".

- Concepción Gamarra (PP): "La alcaldesa que lleva dentro con la que me reconozco porque vengo del mundo municipal ha impregnado muchas de sus intervenciones. Muy pegada al terrero y se lo quiero agradecer".

- Josune Gorospe (PNV): "Le quiero agradecer el tono constructivo y la sensatez".

- Guillermo Díaz (Cs): "He visto en usted una permanente actitud de querer ayudar y lo quiero destacar, he visto unas ganas de utilidad".

-Concep Cañadell (Grupo Plural): "He visto en sus actuaciones una actitud muy municipalista, muy de alcaldesa, muy de pensar en el siguiente paso".

- Gabriel Rufián, Pilar Valluguera y Ciuró Eritja (ERC): "Siempre en sus intervenciones ha habido alguna propuesta. Ha habido momentos de crítica acerada, pero siempre alguna propuesta".

- Rafael Mayoral (Unidas Podemos): "Quiero destacar su vehemencia porque es un valor también, es una prueba de que en la política también hay pasión. La vehemencia es la prueba de la sinceridad y en política un puntito de pasión está bien".

- Ana Prieto (PSOE): "Le quiero agradecer el calor de los suyos, me he sentido muy apoyado".

La legión tuitera ha reaccionado al gesto de Illa y ha sabido valorarlo. Igual que ha hecho una significativa parte del Congreso este mismo jueves por la mañana cuando ha subido a la tribuna para defender el decreto de "nueva normalidad".

Acabada la comisión de sanidad, todos los diputados de los grupos del @Congreso_Es , han aplaudido las palabras de agradecimiento que el ministro de @SaludPublicaEs les ha dirigido.

Las maneras respetuosas de @salvadorilla han unido a adversarios políticos.

Ojalá sea contagioso. pic.twitter.com/O6Y01HKLD3 — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) June 24, 2020

Reconozco que @salvadorilla no era santo de mi devoción. Que gran error el mío.

Hoy me uno desde la distancia, pero muy efusivamente y de corazón, al aplauso que la mayoría del @Congreso_Es le ha dedicado al ministro de sanidad #UnidosSaldremosAdelante pic.twitter.com/yJohotf3pG — jordi solé (@jordisf1) June 25, 2020

