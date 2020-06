Polémica (y mucho cachondeo también) con el nombre de Conguitos: piden que cambie su imagen por racismo

"Lacasa: Dejad de usar la marca Conguitos. Es racista". Con este título, una campaña en Change.org, pide firmas para convencer a la empresa chocolatera aragonesa de que cambie la imagen de marca de uno de sus productos más famosos. La petición critica que tanto la marca como "la ilustración caricaturesca de un hombre negro con grandes labios rojos" convierten a este snack en "un producto estigmatizador para la población negra".

La propuesta llega después de que medio mundo se haya volcado con el movimiento antirracista Black Lives Matter (las vidas negra importan), tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos.

En muchos países se ha puesto en tela de juicio actitudes racistas y también se ha abierto un debate sobre ciertas marcas de productos que juegan con estereotipos racializados. Es el caso de la marca de arroz 'Tío Ben' o la de harina 'Tía Jemina', cuyos administradores han admitido que se basan en estereotipos y han anunciado que darán un vuelco a su imagen.

En el caso de los Conguitos, resulta bastante evidente que la marca juega con el nombre de la región africana de El Congo. La imagen, cuya caricatura original mostraba a un grupo tribal empuñando lanzas, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y después se asoció al breakdance o el rap. Ahora está en tela de juicio.

En las redes sociales el debate sigue en el aire. Mientras algunos apuntan a lo que se ha dado en llamar despectivamente la 'dictadura de lo políticamente correcto', otros consideran que las marcas deberían evolucionar su imagen adaptándose a los tiempos y que resulta innegable que Conguitos juega con un estereotipo racializado.

Creo que es evidente el origen racista del diseño, e incluso el nombre. Eso creo que es innegable. No creo que deban dejar de venderse, pero no les vendría mal un rediseño de la marca, sobre todo para evitarse problemas.

Que obviamente es una representación ficticia de un niño negro. No soy una ofendidita pero es la realidad. Creo que la marca debería cambiarla por su bien. Pero prohibirlos ni de coña.

Pensando en la polémica con la marca Conguitos he diseñado una nueva imagen que cambia radicalmente el concepto pero a la vez mantiene la marca. La gente sabrá que son los conguitos de toda la vida y se evita la polémica. Lo cedo libremente. pic.twitter.com/dKefCuBqTt

Son niños negros en caricatura, no nos hagamos los ingenuos. Cuando llegué a España con 13-14 años me chocó bastante. En un país con mayor diversidad racial no hubiera pasado desapercibido tanto tiempo. Odio a la policía de lo politicamente correcto, pero aquí les doy la razón

