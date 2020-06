¡Viernes!

Y ya en veranito...

Empieza el calor. Ventiladores a tope

Para no perder la costumbre, vamos a hacer un nuevo repaso a la actualidad con los mejores tuits, la información más fidedigna que puedes encontrar por ahí

Repasando la cantidad de idioteces que suelto en Twitter al cabo del día. pic.twitter.com/qr0ArG6jem — María (@Maria37Muchos_) June 24, 2020

Ya hemos pasado la primera semana laboral dentro de la nueva normalidad

La nueva normalidad eran los padres. — robotronk (@robotronk1) June 22, 2020

Esto ya es otra cosa

Marge Simpson nos dio los moods de la cuarentena. pic.twitter.com/h211g3ZZqw — Dan. (@Danpeviv) June 23, 2020

Pero espera, porque ya estamos viviendo los primeros rebrotes...

La OMS alerta de nuevos rebrotes de coronavirus por el relajamiento de las medidas de seguridad en verano y advierte de que cuando llega el calor, los chicos se enamoran. — Don Chalecos© (@donchalecos) June 26, 2020

ATENCIÓN ESPAÑOLES, PORRA:

¿Segunda oleada a partir de Octubre o en Julio? Yo voto que en Julio. pic.twitter.com/OiADjenvzF — Doña Merkel (????) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) June 24, 2020

11 rebrotes, 13 focos activos... Mirad si os queda suficiente papel higiénico, que luego todo son prisas. pic.twitter.com/lgmkFhLrk1 — Enfermera Saturada ???? (@EnfrmraSaturada) June 23, 2020

Vamos a ir sacando los balcones que luego son todo rebrotes. — Apróstata????????‍☠️✂️???? (@haprostata) June 21, 2020

Empezando la gira del segundo disco en teatros pequeños y auditorios. — Coronavirus (@CoronaVid19) June 25, 2020

No aprendemos

Italia no aprendió de China. España no aprendió de Italia. UK no aprendió de España. Nueva York no aprendió de UK. Texas no aprendió de Nueva York. Es trágico, pero se han cometido los mismos errores en un lugar detrás de otro. pic.twitter.com/P2tFMEkKLo — Principia Marsupia (@pmarsupia) June 26, 2020

Hasta Djokovic ha dado positivo

Me salta un mensaje en el móvil: "Valora tu estancia en Novak Djokovic". — Coronavirus (@CoronaVid19) June 26, 2020

Novak Djokovic llamando a Boris Johnson para preguntarle qué tiene que hacer ahora, especialmente en lo referente a "envainarse sus palabras". — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) June 23, 2020

Aun así no nos libramos de las teorías locas y magufadas: que si el 5G de Miguel Bosé, que si las mascarillas matan, que si los medidores de temperaturas... Lo que mata es el virus, dejaos de tonterías

Trumpistas anti-mascarilla. Suenan a chiste, pero lo dicen en serio. pic.twitter.com/queqnFuca5 — Pepe Colubi (@pepecolubi) June 26, 2020

Lo de los antimascarillas en Florida. pic.twitter.com/PLFp6zv4II — George Kaplan (@GeorgeKplan) June 26, 2020

Si crees que las pistolas para tomar la temperatura matan las neuronas, tranquilo: tú no corres ningún peligro. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 26, 2020

Para este segundo disco cuento con la colaboración de gente como Miguel Bosé, Bunbury y José Manuel Soto. — Coronavirus (@CoronaVid19) June 25, 2020

Hagamos caso a los expertos, por favor

Me guataría saber qué piensa del 5g y las vacunas y los microchips el neurocientífico Pablo Motos. — Isaac ???? (@isaacfcorrales) June 26, 2020

Además, aún sabemos muy poco del virus. De hecho, según dicen ahora han detectado el SARS-CoV-2 en aguas residuales recogidas en Barcelona hace más de un año....

Al final va a resultar que la neumonia que cogí a los 14 años fue coronavirus.https://t.co/U146ytvg8E — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) June 26, 2020

Pero confiemos. Saldremos de esta con la perseverancia y el trabajo incansable de nuestros políticos

Como pasar de David Erguido a David Doblado en uno, dos, tres.... pic.twitter.com/o1Ye7tIGKw — ????????????????é???????????????????????????????????? (@andresnosenada) June 24, 2020

David Erguido // David Tumbado. pic.twitter.com/wD3Bpl6Bv4 — Diego FS (@DiegoFSRB) June 24, 2020

Para celebrar esa nueva normalidad y animar al consumo y el turismo, los reyes han empezado su gira por España. Claro que sí

Ojalá una gira de despedida. pic.twitter.com/RZEnUPXOA8 — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) June 15, 2020

La llaman Casa Real y es la más falsa que hay. — Groucho Marx (@GrouxoMarch) February 17, 2017

Su visita a Canarias ha dejado muchas imágenes

Una noticia que todos los medios han recogido, porque es muy importante para el país saber las cosas de la Familia Real ¿Verdad?

Los Reyes de España se gastaron en su luna de miel 500.000 dólares pagados por el Rey Emérito y un empresario. Ni una portada. Los Reyes de España se van a Canarias a hacerse fotos: pic.twitter.com/n85FdQboXQ — Javier Durán (@tortondo) June 23, 2020

¿Tú has visto algo de la luna de miel de Felipe VI en las portadas de la prensa? Nosotros tampoco (y hemos buscado)https://t.co/iMbl1CjuQa — Tremending (@Tremending) June 22, 2020

Las fotos y los posados, de 10. Y el atuendo, muy apropiado. Ahora, lo de las mascarillas ya tal

Que irresponsabilidad los botellones de la juventud. pic.twitter.com/I5gl6xAJOQ — #PactosDeSilencio (@AfectadosBBS) June 25, 2020

No pasa nada porque según la Constitución, los Reyes son incontagiables. pic.twitter.com/7zvExiJ7sw — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) June 26, 2020

Los reyes no llevan mascarilla pero al menos llevan 40 años lavándose las manos https://t.co/paTd288iZC — Sergio???? (@Sergiogilrivera) June 24, 2020

Entenc que les mascaretes no son obligatòries ? pic.twitter.com/fmmgJjCmbm — Josep Rosell Fossas (@FossasJosep) June 24, 2020

Siempre dando ejemplo. pic.twitter.com/T1Mjnc36Ck — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) June 25, 2020

Alguien: Vámonos al paseo de las canteras. Tenemos que llevar mascarilla Felipe VI: pic.twitter.com/5RiYRIMUWg — Pep???? (@Pepe98JPG) June 25, 2020

Alguien debería decirle a los reyes que andar haciéndose fotos turísticas por España sin mascarilla puede que no sea la mejor de la ideas en este momento. — Antón Losada (@antonlosada) June 26, 2020

Entiendo que los reyes se compren la ropa en el Zara y en rebajas porque parece ser que el sueldo no les da para mascarillas. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) June 23, 2020

Irresponsable pasea por Gran Canaria sin mascarilla en plena pandemiahttps://t.co/NrayOcpJw1 — El Jueves (@eljueves) June 25, 2020

No solo son los monarcas lo hacen mal, hay más gente que no se acostumbra a llevar mascarilla. Es que molesta...

¿Te molesta la mascarilla?

Esto es una intubación de un respirador.

Ponte la mascarilla. pic.twitter.com/aLN8cqLmm9 — Gina Tost - #CovidWarriors (@GinaTost) June 25, 2020

"A tope con los sanitarios, se han dejado la piel por salvarnos pero la mascarilla no me la pongo porque me agobia". — ???????????????????????? (@Arezno) June 25, 2020

En lugares públicos donde no se pueda guardar distancia de seguridad, la mascarilla siempre puesta. Luego ya en vuestra casita, lo que queráis...

Cuando llegas a casa y te quitas la mascarilla. pic.twitter.com/d0DG4y3kIq — La Maruja Rubia (@lamarujarubia) May 28, 2020

El tema político sigue en la antigua normalidad. Esta semana hemos escuchado a Macarena Olona a gritos con la cara desencajada decir que la violencia machista no existe.

La ignorancia está representada por 52 escaños en este país. Y la ignorancia es muy atrevida, como se puede ver en este vídeo. https://t.co/rzPSN4KLqe — Barbijaputa (@Barbijaputa) June 23, 2020

Que te digo que no existe la violencia de género! pic.twitter.com/o5myF19EbT — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) June 24, 2020

Qué miedo da esa señora

Así escucho yo a Macarena Olona... pic.twitter.com/W3hToaMuGA — FUMATRÓN ????‍☠️ (@Fumatron_S) June 24, 2020

No sabía que Macarena Olona era de Móstoles. pic.twitter.com/DrbyzJEGYb — NoAbrasPaz (@noabraspaz) June 24, 2020

Madre mía Macarena Olona pic.twitter.com/Wmrse8nlkJ — Jimmy Van Halen (@TirodeGraciah) June 24, 2020

Cómo mola la App esa del cambio de seso!!! ???? pic.twitter.com/XYpe33mrPx — Protestona ???? (@protestona1) June 24, 2020

Es que no se acaban de enterar. O eso o no se quieren enterar

Vox y los suyos quieren entender esto: 'La mayoría de los hombres son asesinos, violadores y agresores' Cuando lo que en realidad decimos es esto: 'La mayoría de los asesinos, violadores y agresores son hombres' — Toño Fraguas (@antoniofraguas) June 23, 2020

Y una vez más, Ayuso sigue sorprendiéndonos. Cuando crees que ya no puede dejarte más loco, ella lo consigue. Esta semana, por ejemplo, ha batido un récord.

Y ahí sigue tan contenta

Ayuso ganaría hoy las elecciones en Madrid a pesar de su gestión de la pandemia. Sus votantes no votan, fichan. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) June 24, 2020

Hay un poco de mal rollo entre PP y Ciudadanos. Con el Cristo que está preparando esta señora en la Comunidad hubiera sido raro que no pasase. ¿Caerá el Gobierno? Veremos que pasa, pero de momento no parece que se esté empujando demasiado por ello.

Para horchata buena este verano, la sangre de Ángel Gabilondo. — Javier Durán (@tortondo) June 25, 2020

Vamos a insistir ¿Ángel Gabilondo dónde está? — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) June 23, 2020

Una pregunta seria...

¿Alguien le ha explicado a Ángel Gabilondo cuál es su equipo y dónde está la portería? — David Ortiz???? (@davo537) June 19, 2020

-Que perro tan bonito.

-Se llama Gabilondo.

-¿Puedo acariciarlo?

-Claro, no hace nada. pic.twitter.com/9RhXO28YOM — Mulo ???????????? (@AbreCesar23) June 22, 2020

¿Vosotros creéis que si Ángel Gabilondo se va de vacaciones lo vamos a notar? — Ivanjode (@Ivanjode) June 23, 2020

Acabo de escuchar la intervención de Gabilondo en el pleno de Asamblea y está consiguiendo hacerme pasar del estupor a la irritación. Es insoportable este pasotismo. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) June 25, 2020

Esta semana se celebra el Orgullo LGTBI. ¿Qué por qué es necesario? Pues...

Y por esto sigue siendo necesario celebrar el día del orgullo LGTBi

pic.twitter.com/jopsZGVunt — El Nota Lebowski ???????? (@elNota_Lebowski) June 26, 2020

Afortunadamente, pese a lo que muchos desearían, cada vez hay más gente de la que sentirnos orgullosos

¡Qué orgullo de vecinos los de este pueblo! https://t.co/YaG0PtJNH9 — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) June 25, 2020

Hay más orgullo español en esta foto que en 200 mitins de Vox. pic.twitter.com/CbKTv2JwDl — Alán Barroso???????? (@AlanBarrosoA) June 25, 2020

Para terminar la semana hemos tenido la polémica de los Conguitos. Que si son racistas, que si no lo son...

—Me ofenden los Conguitos.

—Pues te has zampado tres bolsas.

—Pero ofendido. — Dani Bordas (@DaniBordas) June 25, 2020

– Vaya movida con lo de los Conguitos en España, ¿eh?

– Ni idea. Yo es que soy más de salao. pic.twitter.com/IYiITg0f7J — Craich (@ACraich) June 26, 2020

En nuestro país ha llegado con este, pero en otros han tenido la polémica con otros productos

No solamente lleva el nombre del genocida de los indígenas americanos sino que presume de 'blancura impecable'. Ahora dirán que esto tampoco es racismo. pic.twitter.com/HtTW3tOziE — Kim Jong-un (@norcoreano) June 25, 2020

A ver, que una marca de un snack no es el mayor problema que tenemos right now. Nos podíamos mover para otras cosas más importantes. Aunque también es verdad que por cambiar una imagen que claramente es un estereotipo rancio, pues igual no pasaba nada.