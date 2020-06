Un año más, el Orgullo se hizo escuchar. Quince años después de la aprobación del matrimonio igualitario, la ley que lo cambió todo, el Orgullo 2020 volvió a salir a las calles de Madrid con mascarillas y 'pluma' contra la transfobia y el capitalismo rosa, porque aún queda mucho por hacer.

Aunque no empañó la celebración, la ultraderecha volvió a aprovechar la fecha para lanzar su mensaje de intolerancia y algunos siguieron sus preceptos llevándose más de un zasca de campeonato.

La Guardia Civil estuvo entre los que celebraron la fecha reivindicativa y su cuenta publicó varios tuits hablando de "orgullo" y denunciando las agresiones homófonas. También cambiaron su imagen de perfil por unas horas mutando su fondo verde por uno arcoíris, al igual que muchísimas compañías, organizaciones, asociaciones y particulares.

¿Sabías que el 48% de las personas LGTBI evitan coger de la mano a su pareja del mismo sexo por miedo a sufrir agresiones?

Agresión = Denuncia ☎062#Pride #Orgullo2020 pic.twitter.com/0pUaplgH9h — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) June 27, 2020

Unos mensajes que no toleraron desde la ultraderecha que, acostumbrados a tratar de capitalizar la imagen de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pusieron el grito en el cielo. La diputada ultra Macarena Alona, el eurodiputado Hermann Tertsch o Juan Carlos Girauta han criticado el gesto apuntando a Marlaska. "No hay institución que quede a salvo de la violencia corruptora de la izquierda totalitaria", aseguró Tertsch. Por si fuera poco, la Asociación de Abogados Cristianos se ha querellado por el escudo con la bandera, asegurando que el uso de colores atenta contra la "imposición de neutralidad y objetividad" que debe respetar el cuerpo.

Sin embargo, no es nuevo que la Guardia Civil celebre el Orgullo. De hecho, lleva muchos años haciéndolo con diferentes gobiernos, no sólo con el "socialcomunista". En 2015, por ejemplo, siendo Rajoy presidente del Gobierno y Jorge Fernández Díaz Ministro del Interior, su perfil ya se pronunciaba sobre el Orgullo con los hashtags #Pride (orgullo) y #Lovewins (el amor gana). Pero no es una excepción. También hay tuits en 2016, 2017 o 2018 proclamando que "todo el mundo tiene derecho a vivir en paz con sus sentimientos", mensajes como ""Vive y deja vivir, ama y deja amar", textos denunciando agresiones homófonas, con hashtags como "Orgullo" o "Amor es Amor", emoticonos de dos hombres y dos mujeres de la mano o imágenes con el arcoíris.

El #DiadelOrgullo es un buen momento para recordar que no se debe tolerar ni ocultar ninguna agresion homófoba

Denuncia 062#Pride#LoveWins — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) June 28, 2015

Todo el mundo tiene derecho a vivir en paz con sus sentimientos#LoveIsLove

Agresión=Denuncia

☎062

????????????pic.twitter.com/YCM4YUApkU — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) June 2, 2016

Muchos tuiteros han comentado este detalle en las redes:

Año 2020 (gobierna la izquierda):

- Guardia Civil defiende colectivo LGTB+ ????️‍????

+ Fachas: rojos, comprados, Marlaska???????????????? Año 2015 (gobierna la derecha) :

- Guardia Civil defiende colectivo LGTB+ ????️‍????

+ Fachas: ????????‍???? pic.twitter.com/7PcBXHAC2Y — Javi (@javirsnz) June 28, 2020

En 2015 ya debían gobernar los socialcomunistas... pic.twitter.com/vhqYxt9OPu — Rumpelstinski (@Rumpelstinski6) June 27, 2020

En 2015 también fue Marlaska? ???????????? pic.twitter.com/1hv2UNGfKy — Grissom ???????????????????????? (@Grishom74) June 27, 2020

Años 2015 y 2017, por ponerte un par de ejemplos.???? pic.twitter.com/sxv3ko0zWd — Helenne (@HelenneWg) June 29, 2020