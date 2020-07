Bueno pues ya estamos en julio. ¿Qué nos deparará este mes? Esperemos que tranquilidad.

Ya hacía falta un poco de descanso, porque menudo 2020 que llevamos...

Podremos aparcar el trabajo por unas semanas. El que tiene la suerte de tenerlo, claro

Con suerte, el resto del año será más apacible

Aunque el virus sigue ahí, y todos lo tenemos muy presente. No hay que olvidarlo...

Seguirá afectando a la macroeconomía y también al día a día de los ciudadanos, no hay duda.

