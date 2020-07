"Mejor quédate en casa. Lo único que tiene verde Galicia son los montes. De nada". Es la contundente respuesta de la atleta gallega Ana Peleteiro al líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal. Peleteiro, plusmarquista nacional y actual campeona Europea de triple salto, ha decidido responder así al anuncio de Abascal de la realización de varios mítines en Galicia. Al final de su mensaje, Abascal incluía el hashtag #GaliciaEsVerde. Vox no tiene en Galicia ni un sólo diputado o senador y tiene cero concejales.

Mellor queda na casa. O único que ten de verde GALICIA son os montes.

De nada. — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) July 2, 2020

Peletiro ha recibido miles de apoyos a sus palabras pero también algunos insultos y comentarios racistas de los seguidores de Vox. Su comentario se ha hecho viral y, posteriormente, ha publicado un breve texto, con el encabezamiento: "Mi bandera es el respeto, ahora y siempre".

"No concibo un mundo en que las personas no se respeten y en el que el odio sea en sentimiento más fuerte. Mis valores, los que mis padres me han enseñado durante toda mi vida siempre han estado muy claros" [...] "Nunca he hablado de política, ni lo haré. Pero si tengo que hablar para defender aquello que mis padres me han enseñado durante toda mi vida, lo haré, una y mil veces más", ha añadido:

MI BANDERA ES EL RESPETO, AHORA Y SIEMPRE. ????????????????❤️???????????????? pic.twitter.com/TsAMAS6J9E — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) July 2, 2020

Estos son algunos de los comentarios de apoyo que ha recibido:

Eres una crack. Solo puedo aplaudirte hasta que me sangre las manos. pic.twitter.com/GHT7G7U2xG — SergioD.Cota (@MrBairo) July 2, 2020

Fora fascistas da miña terra, bravo Ana. — Nero???? (@Aivux2) July 2, 2020

Outra medalla Castelao para esta rapaza por favor!!!!! — Marta Reeves (@martareeves) July 2, 2020

Ana Peleteiro le dice 4 verdades a Santiago Abascal, sin ningún insulto, con cierto respeto y la vorágine de VOX lo único q demuestra es su racismo y q solo sabe insultar — guillermo callejo (@callejo_g) July 2, 2020

Eres moi grande Ana

Grazas ! pic.twitter.com/blbMk5Hs1W — María José Alcalde ???? (@ALCALDEJOS) July 2, 2020

Grande Ana, o fascismo nin agua... — República Celta... (@Laverda71527658) July 2, 2020

Me alegro que te posiciones publicamente ante el fascismo. Ojalá siguieran tu ejemplo otros grandes deportistas que por miedo callan y tragan con todo. — Edú Elá (@Edu_Ela) July 3, 2020