"El euskera es un idioma inventado. No como el español, que se formó en el Big Bang": los tuiteros responden a la última de Ortega Smith

"El asturiano es inventado, el euskera también. No como el castellano, que existía ya cuando los dinosaurios". Son algunas de las respuestas irónicas de los tuiteros a la última de Javier Ortega Smith, intentando ofender a todos los vascos menospreciando el euskera y diciendo que es una invención. El número dos del partido ultraderechista Vox participó este domingo en un acto en Vitoria. Para empezar, acusó al PNV de ser un partido de "cuatro gatos" (recordemos que Vox en Euskadi tiene cero diputados, cero senadores y cero concejales) y también aseguró que tienen "las manos manchadas de sangre".

No contento con esto, también se decidió a menospreciar el euskera. Según recoge Europa Press, Ortega Smith aseguró sobre el euskera batúa que recurre a palabras "inventadas" y procedentes de "dialectos de distintas aldeas que no se entendían entre ellas". En un vídeo cortado que circula por las redes se le puede escuchar lo siguiente: "Leed la historia de España, si ya está escrita. No hace falta que os la inventéis, como os inventasteis el batúa, por cierto, cogiendo dialectos de distintas aldeas y de distintos valles, que entre ellos no se entendían y decidisteis homogeneizarlo".

Haciendo amigos allá por donde van.

Ortega Smith dice, en un mitin en el País Vasco, que el euskera es un invento pic.twitter.com/90m52jWZGa — #PactosDeSilencio (@AfectadosBBS) July 5, 2020

Decenas de tuiteros se están mofando de sus palabras. Muchas también han aprovechado para recordar palabras del castellano que proceden del euskera, como "órdago" o "izquierda":

El euskera utiliza préstamos de otros idiomas, Hortera Smint. Todos los idiomas lo hacen.

El castellano también ha adaptado palabras del euskera; entre ellas, «izquierda», sin la cual el 95% de tu discurso se iría a la putísima mierda. ???? pic.twitter.com/9VfQQjGoM5 — Piur (@LaPiur) July 5, 2020

VAMOS A VER, @Ortega_Smith, mírate esto antes de faltar al respeto a un pueblo entero y a su lengua, una de las más antiguas y bonitas que se conocen. ¿Estamos? https://t.co/jyPf0OpaW2 pic.twitter.com/3wP2UIbH8x — EstiGabilondo (@EstiGabi) July 5, 2020

Todas las demás lenguas son lenguas otorgadas por una divinidad. Y no cambian. En fin...https://t.co/6BX7kHo6ss — Borja Sémper (@bsemper) July 5, 2020

Ortega smith no dice izquierda. Dice Rojos de mierda. pic.twitter.com/PWUW70JJGf — El Nota Lebowski ????????????️‍???? (@elNota_Lebowski) July 6, 2020

Ortega Smith no lo llama bacalao. Lo llama pezsalao. — El Nota Lebowski ????????????️‍???? (@elNota_Lebowski) July 6, 2020

El Euskera es un idioma inventado. No como el español, que se formó en el Big Bang — El Nota Lebowski ????????????️‍???? (@elNota_Lebowski) July 6, 2020

Ortega Smith no lanza un Órdago. Se saca la polla. pic.twitter.com/fHN2Ij85Lo — El Nota Lebowski ????????????️‍???? (@elNota_Lebowski) July 6, 2020

-Hola, soy vasco.

-NO ENTIENDO NADA, TÍO, HABLA BIEN. pic.twitter.com/4gHW2vOAHX — The Raven (@the_raven77) July 6, 2020

Todo el mundo sabe que la palabra "vitrocerámica" ya aparecía en la Piedra Rosetta. — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) July 5, 2020

No como el resto de los idiomas, que sólo usan las palabras que crecen en los árboles. https://t.co/FVIv5snFlv — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) July 5, 2020

Ortega Smith asegura que el lunes es un día inventado. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 6, 2020

Se creerá que córner,penalty,gol y linier pertenecen al idioma de Cervantes. — Aitor Zabala (@AitorZabala77) July 5, 2020